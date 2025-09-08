Glaubt der Star von "Last Rites", Patrick Wilson, an das Paranormale?

Patrick Wilson, Ben Hardy und Vera Farmiga in "The Conjuring Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema

Hat sich Patrick Wilsons Sicht auf das Paranormale nach 12 Jahren als Ed Warren in fünf Filmen des Conjuring Cinematic Universe in irgendeiner Weise verändert?

Wilson arbeitet natürlich wieder mit Vera Farmiga zusammen — die Eds Frau und Dämonologin Lorraine Warren spielt — in The Conjuring: Last Rites, der am Wochenende mit geschätzten 83 Millionen Dollar an inländischen Ticketverkäufen einen Blockbuster-Start in den Kinos hinlegte.

Wilson und Farmiga spielten Ed und Lorraine Warren erstmals im Horror-Hit The Conjuring von 2013, gefolgt von ihren Auftritten in The Conjuring 2 im Jahr 2016 und The Conjuring: The Devil Made Me Do It im Jahr 2021. Zwischen dem zweiten und dritten Conjuring-Film spielten Wilson und Farmiga Ed und Lorraine Warren im Spin-off des Conjuring Cinematic Universe, Annabelle Comes Home, im Jahr 2019.

Während eines Zoom-Gesprächs für seinen Film Millers in Marriage im Februar reflektierte Wilson über seine Arbeit in den The Conjuring-Filmen und ob sich seine Sichtweise auf das Paranormale verändert hatte, bevor er 2012 erstmals Ed Warren spielte.

"Ich habe das Gefühl, dass ich viel gesehen und gehört habe, und natürlich trifft man Fans, die sagen: 'Weißt du, das ist mir auch passiert', und ich kann nicht anders, als es durch die Augen meines Ed Warren zu sehen — nicht Ed Warren — sondern meines Ed Warren", sagte Wilson. "Ich glaube, wenn ich etwas gelernt habe, dann dass mich nichts schockiert. Aufgrund dessen, was ich gelesen habe, ob es nun jemandes Tatsache oder Meinung ist, nichts in der übernatürlichen Welt würde mich schockieren, wenn jemand sagt 'Ich habe dies gesehen' oder 'Ich habe das gesehen'."

Wilson sagte, er urteile nicht über jemanden, der behauptet, etwas Paranormales erlebt zu haben.

"Ich denke, das ist wahrscheinlich eine der größten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe: Ich beurteile nichts davon [was Menschen behaupten]

denn ich denke, ob jemand etwas durchmacht oder ob er es sich einbildet oder ob es eine psychische Erkrankung ist oder ob es ein Dämon ist, es spielt wirklich keine Rolle und das Endergebnis ist dasselbe", erklärte Wilson. "Lasst uns versuchen, zu einem Ort des Friedens und des Komforts zu gelangen.

"Nicht, dass ich vorher ein sehr urteilender Mensch war, aber man hätte auch den anderen Weg gehen können. Man hätte die Filme machen und sagen können: 'Gott, das ist totaler Mist und ich glaube nichts davon', aber da gehe ich nicht hin", fügte Wilson hinzu. "Ich bin immer noch sehr offen für [alles] und das Endergebnis ist immer noch dasselbe, nämlich dass mich nichts schockiert und es letztendlich wirklich keine Rolle spielt. Es gibt so viele Dinge, die in der Welt unerklärlich sind."

Tatsächlich ist Wilson kurz vor unserem Zoom-Gespräch etwas Unerklärliches passiert.

"Ich dachte heute Morgen an meinen Zahnarzt und dachte: 'Ich war schon so lange nicht mehr beim Zahnarzt. Ich war monatelang in Großbritannien' und plötzlich, bevor ich mit dir zum Zoom kam, bekam ich buchstäblich eine SMS von meinem Zahnarzt", sagte Wilson. "Ich habe meinem Zahnarzt seit acht Monaten keine SMS mehr geschickt, und heute Morgen dachte ich: 'Ich muss gehen!' und ich bekomme eine SMS. Steckt da etwas dahinter? Ich dachte: 'Warum? Warum heute?' Ich glaube, es gibt eine andere Kraft in der Welt."

Würde Patrick Wilson Annabelle für eine Übernachtung einladen?

Unter der Regie von Michael Chaves beginnt The Conjuring: Last Rites im Jahr 1964, wo die jungen Ed und Lorraine Warren (Orion Smith und Madison Lawlor) ihre erste Begegnung mit einer dämonischen Präsenz durch einen verfluchten Spiegel haben. Als Lorraine, die im neunten Monat schwanger ist, den Spiegel berührt, wird sie in die Wehen geschockt und bringt nach einer qualvollen Entbindung ihre Tochter Judy zur Welt.

Der Film wechselt dann ins Jahr 1986, wo die Warrens aufgrund von Eds schwachem Herzen keine paranormalen Untersuchungen mehr durchführen.

Doch als der Spiegel, dem das Paar 22 Jahre zuvor begegnet war, in einem Haus in Pennsylvania auftaucht und dämonische Geister die Familie Smurl quälen, haben die Warrens keine andere Wahl, als sich einzumischen, da die Heimsuchung ihre inzwischen erwachsene Tochter Judy (Mia Tomlinson) zu dem Haus geführt hat und Lorraine spürt, dass sie in großer Gefahr schwebt.

In The Conjuring: Last Rites spielen außerdem Ben Hardy als Judys Freund Tony Spera, Steve Coulter als Father Gordon, Elliot Cowan als Jack Smurl und Rebecca Calder als Janet Smurl.

Darüber hinaus enthält The Conjuring: Last Rites Rückblenden zu zwei der berühmtesten verfluchten Artefakte des Conjuring Cinematic Universe — der dämonischen Nonne Valak und der dämonisch besessenen Annabelle-Puppe.

Apropos gruselige Objekte, würde Wilson Annabelle, die Puppe aus den The Conjuring-Filmen – nicht die echte – für eine Übernachtung einladen? Die Antwort könnte Sie überraschen.

"Oh ja, ich würde Annabelle auf jeden Fall zu mir einladen. Ja, nichts davon macht mir Angst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich entweder Unwissenheit oder Arroganz, und es ist ein sehr schmaler Grat zwischen den beiden", sagte Wilson lachend. "Ich würde im Grunde den Artefaktraum in meinem Haus haben, nur weil ich entweder so dumm oder so geschickt bin, also ja, ich würde die Puppe auf jeden Fall in meinem Haus haben."

Mit der Altersfreigabe R ist The Conjuring: Last Rites neu in den Kinos landesweit zu sehen.

