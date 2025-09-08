Glaubt der Star von "Last Rites", Patrick Wilson, an das Paranormale?

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Last Rites' Star Patrick Wilson glaubt an das Paranormale?" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Patrick Wilson, Ben Hardy und Vera Farmiga in "The Conjuring Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Nachdem er Ed Warren 12 Jahre lang in fünf Filmen des Conjuring Cinematic Universe gespielt hat, hat sich Patrick Wilsons Sicht auf das Paranormale in irgendeiner Weise verändert? Wilson arbeitet natürlich wieder mit Vera Farmiga zusammen — die Eds Frau und Mitdämonologin Lorraine Warren spielt — in The Conjuring: Last Rites, der am Wochenende mit geschätzten 83 Millionen Dollar an inländischen Ticketverkäufen einen Blockbuster-Start in den Kinos hinlegte. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Abspann und Post-Credits, erklärtVon Tim Lammers Wilson und Farmiga spielten Ed und Lorraine Warren erstmals im Horror-Hit The Conjuring von 2013, gefolgt von ihren Auftritten in The Conjuring 2 im Jahr 2016 und The Conjuring: The Devil Made Me Do It im Jahr 2021. Zwischen dem zweiten und dritten Conjuring-Film spielten Wilson und Farmiga Ed und Lorraine Warren im Spin-off des Conjuring Cinematic Universe, Annabelle Comes Home, im Jahr 2019. Während eines Zoom-Gesprächs für seinen Film Millers in Marriage im Februar reflektierte Wilson über seine Arbeit in den Conjuring-Filmen und ob sie seine Sichtweise auf das Paranormale verändert hatte, bevor er 2012 erstmals Ed Warren spielte. "Ich habe das Gefühl, dass ich viel gesehen habe, viel gehört habe und natürlich triffst du Fans, die sagen: 'Weißt du, das ist mir auch passiert', und ich kann nicht anders, als es durch die Augen meines Ed Warren zu sehen — nicht Ed Warren — sondern meines Ed Warren", sagte Wilson. "Ich habe das Gefühl, wenn ich etwas gelernt habe, dann dass mich nichts schockiert. Aufgrund dessen, was ich gelesen habe, sei es jemandes Tatsache oder seine Meinung, nichts in der übernatürlichen Welt würde mich schockieren, wenn jemand sagte 'Ich habe dies gesehen' oder 'Ich habe das gesehen'." ForbesWann ist 'The Conjuring:...Der Beitrag "Last Rites' Star Patrick Wilson glaubt an das Paranormale?" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Patrick Wilson, Ben Hardy und Vera Farmiga in "The Conjuring Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Nachdem er Ed Warren 12 Jahre lang in fünf Filmen des Conjuring Cinematic Universe gespielt hat, hat sich Patrick Wilsons Sicht auf das Paranormale in irgendeiner Weise verändert? Wilson arbeitet natürlich wieder mit Vera Farmiga zusammen — die Eds Frau und Mitdämonologin Lorraine Warren spielt — in The Conjuring: Last Rites, der am Wochenende mit geschätzten 83 Millionen Dollar an inländischen Ticketverkäufen einen Blockbuster-Start in den Kinos hinlegte. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Abspann und Post-Credits, erklärtVon Tim Lammers Wilson und Farmiga spielten Ed und Lorraine Warren erstmals im Horror-Hit The Conjuring von 2013, gefolgt von ihren Auftritten in The Conjuring 2 im Jahr 2016 und The Conjuring: The Devil Made Me Do It im Jahr 2021. Zwischen dem zweiten und dritten Conjuring-Film spielten Wilson und Farmiga Ed und Lorraine Warren im Spin-off des Conjuring Cinematic Universe, Annabelle Comes Home, im Jahr 2019. Während eines Zoom-Gesprächs für seinen Film Millers in Marriage im Februar reflektierte Wilson über seine Arbeit in den Conjuring-Filmen und ob sie seine Sichtweise auf das Paranormale verändert hatte, bevor er 2012 erstmals Ed Warren spielte. "Ich habe das Gefühl, dass ich viel gesehen habe, viel gehört habe und natürlich triffst du Fans, die sagen: 'Weißt du, das ist mir auch passiert', und ich kann nicht anders, als es durch die Augen meines Ed Warren zu sehen — nicht Ed Warren — sondern meines Ed Warren", sagte Wilson. "Ich habe das Gefühl, wenn ich etwas gelernt habe, dann dass mich nichts schockiert. Aufgrund dessen, was ich gelesen habe, sei es jemandes Tatsache oder seine Meinung, nichts in der übernatürlichen Welt würde mich schockieren, wenn jemand sagte 'Ich habe dies gesehen' oder 'Ich habe das gesehen'." ForbesWann ist 'The Conjuring:...

Glaubt der Star von "Last Rites", Patrick Wilson, an das Paranormale?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:52
Threshold
T$0.01336+5.19%
COM
COM$0.006291+1.43%
League of Traders
LOT$0.01294+0.15%
Wink
LIKE$0.004822+0.66%
Line Protocol
LINE$0.000027-12.90%
Starpower
STAR$0.12384+0.91%

Patrick Wilson, Ben Hardy und Vera Farmiga in "The Conjuring Last Rites."

Warner Bros. Pictures/New Line Cinema

Hat sich Patrick Wilsons Sicht auf das Paranormale nach 12 Jahren als Ed Warren in fünf Filmen des Conjuring Cinematic Universe in irgendeiner Weise verändert?

Wilson arbeitet natürlich wieder mit Vera Farmiga zusammen — die Eds Frau und Dämonologin Lorraine Warren spielt — in The Conjuring: Last Rites, der am Wochenende mit geschätzten 83 Millionen Dollar an inländischen Ticketverkäufen einen Blockbuster-Start in den Kinos hinlegte.

Forbes'The Conjuring: Last Rites' Abspann und Post-Credits, erklärtVon Tim Lammers

Wilson und Farmiga spielten Ed und Lorraine Warren erstmals im Horror-Hit The Conjuring von 2013, gefolgt von ihren Auftritten in The Conjuring 2 im Jahr 2016 und The Conjuring: The Devil Made Me Do It im Jahr 2021. Zwischen dem zweiten und dritten Conjuring-Film spielten Wilson und Farmiga Ed und Lorraine Warren im Spin-off des Conjuring Cinematic Universe, Annabelle Comes Home, im Jahr 2019.

Während eines Zoom-Gesprächs für seinen Film Millers in Marriage im Februar reflektierte Wilson über seine Arbeit in den The Conjuring-Filmen und ob sich seine Sichtweise auf das Paranormale verändert hatte, bevor er 2012 erstmals Ed Warren spielte.

"Ich habe das Gefühl, dass ich viel gesehen und gehört habe, und natürlich trifft man Fans, die sagen: 'Weißt du, das ist mir auch passiert', und ich kann nicht anders, als es durch die Augen meines Ed Warren zu sehen — nicht Ed Warren — sondern meines Ed Warren", sagte Wilson. "Ich glaube, wenn ich etwas gelernt habe, dann dass mich nichts schockiert. Aufgrund dessen, was ich gelesen habe, ob es nun jemandes Tatsache oder Meinung ist, nichts in der übernatürlichen Welt würde mich schockieren, wenn jemand sagt 'Ich habe dies gesehen' oder 'Ich habe das gesehen'."

ForbesWann kommt 'The Conjuring: Last Rites' zum Streaming?Von Tim Lammers

Wilson sagte, er urteile nicht über jemanden, der behauptet, etwas Paranormales erlebt zu haben.

"Ich denke, das ist wahrscheinlich eine der größten Erkenntnisse, die ich gewonnen habe: Ich beurteile nichts davon [was Menschen behaupten]

denn ich denke, ob jemand etwas durchmacht oder ob er es sich einbildet oder ob es eine psychische Erkrankung ist oder ob es ein Dämon ist, es spielt wirklich keine Rolle und das Endergebnis ist dasselbe", erklärte Wilson. "Lasst uns versuchen, zu einem Ort des Friedens und des Komforts zu gelangen.

"Nicht, dass ich vorher ein sehr urteilender Mensch war, aber man hätte auch den anderen Weg gehen können. Man hätte die Filme machen und sagen können: 'Gott, das ist totaler Mist und ich glaube nichts davon', aber da gehe ich nicht hin", fügte Wilson hinzu. "Ich bin immer noch sehr offen für [alles] und das Endergebnis ist immer noch dasselbe, nämlich dass mich nichts schockiert und es letztendlich wirklich keine Rolle spielt. Es gibt so viele Dinge, die in der Welt unerklärlich sind."

ForbesHorror-Hit 'Weapons' ist diese Woche neu im StreamingVon Tim Lammers

Tatsächlich ist Wilson kurz vor unserem Zoom-Gespräch etwas Unerklärliches passiert.

"Ich dachte heute Morgen an meinen Zahnarzt und dachte: 'Ich war schon so lange nicht mehr beim Zahnarzt. Ich war monatelang in Großbritannien' und plötzlich, bevor ich mit dir zum Zoom kam, bekam ich buchstäblich eine SMS von meinem Zahnarzt", sagte Wilson. "Ich habe meinem Zahnarzt seit acht Monaten keine SMS mehr geschickt, und heute Morgen dachte ich: 'Ich muss gehen!' und ich bekomme eine SMS. Steckt da etwas dahinter? Ich dachte: 'Warum? Warum heute?' Ich glaube, es gibt eine andere Kraft in der Welt."

Würde Patrick Wilson Annabelle für eine Übernachtung einladen?

Unter der Regie von Michael Chaves beginnt The Conjuring: Last Rites im Jahr 1964, wo die jungen Ed und Lorraine Warren (Orion Smith und Madison Lawlor) ihre erste Begegnung mit einer dämonischen Präsenz durch einen verfluchten Spiegel haben. Als Lorraine, die im neunten Monat schwanger ist, den Spiegel berührt, wird sie in die Wehen geschockt und bringt nach einer qualvollen Entbindung ihre Tochter Judy zur Welt.

Der Film wechselt dann ins Jahr 1986, wo die Warrens aufgrund von Eds schwachem Herzen keine paranormalen Untersuchungen mehr durchführen.

ForbesIst 'The Conjuring: Last Rites' der letzte 'Conjuring'-Film? Hier sind die schlechten und guten NachrichtenVon Tim Lammers

Doch als der Spiegel, dem das Paar 22 Jahre zuvor begegnet war, in einem Haus in Pennsylvania auftaucht und dämonische Geister die Familie Smurl quälen, haben die Warrens keine andere Wahl, als sich einzumischen, da die Heimsuchung ihre inzwischen erwachsene Tochter Judy (Mia Tomlinson) zu dem Haus geführt hat und Lorraine spürt, dass sie in großer Gefahr schwebt.

In The Conjuring: Last Rites spielen außerdem Ben Hardy als Judys Freund Tony Spera, Steve Coulter als Father Gordon, Elliot Cowan als Jack Smurl und Rebecca Calder als Janet Smurl.

Darüber hinaus enthält The Conjuring: Last Rites Rückblenden zu zwei der berühmtesten verfluchten Artefakte des Conjuring Cinematic Universe — der dämonischen Nonne Valak und der dämonisch besessenen Annabelle-Puppe.

ForbesHorror-Thriller '28 Years Later' bekommt Netflix-VeröffentlichungsdatumVon Tim Lammers

Apropos gruselige Objekte, würde Wilson Annabelle, die Puppe aus den The Conjuring-Filmen – nicht die echte – für eine Übernachtung einladen? Die Antwort könnte Sie überraschen.

"Oh ja, ich würde Annabelle auf jeden Fall zu mir einladen. Ja, nichts davon macht mir Angst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich entweder Unwissenheit oder Arroganz, und es ist ein sehr schmaler Grat zwischen den beiden", sagte Wilson lachend. "Ich würde im Grunde den Artefaktraum in meinem Haus haben, nur weil ich entweder so dumm oder so geschickt bin, also ja, ich würde die Puppe auf jeden Fall in meinem Haus haben."

Mit der Altersfreigabe R ist The Conjuring: Last Rites neu in den Kinos landesweit zu sehen.

Forbes'Conjuring House' mit Warren Occult Museum bucht ÜbernachtungenVon Tim Lammers

Quelle: https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/09/07/does-conjuring-last-rites-star-patrick-wilson-believe-in-the-paranormal/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,450.74
$106,450.74$106,450.74

+2.59%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,635.74
$3,635.74$3,635.74

+3.41%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.16
$167.16$167.16

+2.84%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4096
$2.4096$2.4096

+4.04%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18208
$0.18208$0.18208

+2.24%