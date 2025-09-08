BörseDEX+
The Conjuring Last Rites WB The Conjuring: Last Rites hat, wie es im Kinojargon heißt, "Angst eingejagt" und eines der besten Eröffnungswochenenden für einen Horrorfilm aller Zeiten mit einem weltweiten Einspielergebnis von 187 Millionen Dollar erzielt, womit sich das Budget sofort fast vervierfacht hat. Ist er... wirklich gut? Kommt darauf an, wen man fragt, und während Kritiker eine Sache sagen, haben die Zuschauer das letzte Wort, und ich denke, das ist eine Geschichte, die es wert ist, dargelegt zu werden. Ich habe das Conjuring-Universum, das zwei Reihen von Spin-off-Filmen umfasst, nach den bestbewerteten sortiert, und wie sich herausstellte, ist Last Rites nach einem Stichentscheid der am niedrigsten bewertete. Aber er wird in kurzer Zeit der profitabelste sein. Hier ist die Liste. The Conjuring – 86% Kritikerwertung, 83% Zuschauerwertung The Conjuring 2 – 80% Kritikerwertung, 82% Zuschauerwertung Anabelle: Creation – 70% Kritikerwertung, 68% Zuschauerwertung Anabelle Comes Home – 64% Kritikerwertung, 70% Zuschauerwertung The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% Kritikerwertung, 83% Zuschauerwertung The Conjuring: Last Rites – 56% Kritikerwertung, 79% Zuschauerwertung The Nun II – 51% Kritikerwertung, 72% Zuschauerwertung Annabelle – 28% Kritikerwertung, 35% Zuschauerwertung The Nun – 24% Kritikerwertung, 35% Zuschauerwertung Interessant ist hier, dass während die ersten Teile von The Nun und Annabelle sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum Desaster waren, ihre Fortsetzungen größtenteils die Kurve bekommen und bessere Filme produziert haben. Die andere Geschichte ist, dass trotz einer großen Bandbreite an Kritikerwertungen mit einem Unterschied von 30% zwischen ihnen, die Zuschauerwertungen für alle Conjuring-Filme zwischen 79% und 83% liegen. The Conjuring Last Rites WB Nun zum Einspielergebnis, ohne Last Rites, da dieser gerade erst angelaufen ist. Das ist wild: The...

Rekordkasse von Last Rites ergibt keinen Sinn

2025/09/08 23:37
The Conjuring Last Rites

WB

The Conjuring: Last Rites hat, wie es in der Kinosprache heißt, eines der besten Eröffnungswochenenden für einen Horrorfilm aller Zeiten "erschreckt" mit einem weltweiten Einspielergebnis von 187 Millionen Dollar, womit das Budget sofort fast vervierfacht wurde.

Ist es... wirklich gut? Kommt darauf an, wen man fragt, und während Kritiker eine Sache sagen, haben die Zuschauer das letzte Wort, und ich denke, das ist eine Geschichte, die es wert ist, dargelegt zu werden. Ich habe das Conjuring-Universum, das zwei Reihen von Spin-off-Filmen umfasst, nach den bestbewerteten sortiert, und wie sich herausstellte, ist Last Rites nach einem Stichentscheid der am niedrigsten bewertete. Aber es wird in kurzer Zeit der profitabelste sein. Hier ist die Liste.

  • The Conjuring – 86% Kritikerwertung, 83% Zuschauerwertung
  • The Conjuring 2 – 80% Kritikerwertung, 82% Zuschauerwertung
  • Anabelle: Creation – 70% Kritikerwertung, 68% Zuschauerwertung
  • Anabelle Comes Home – 64% Kritikerwertung, 70% Zuschauerwertung
  • The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 56% Kritikerwertung, 83% Zuschauerwertung
  • The Conjuring: Last Rites – 56% Kritikerwertung, 79% Zuschauerwertung
  • The Nun II – 51% Kritikerwertung, 72% Zuschauerwertung
  • Annabelle – 28% Kritikerwertung, 35% Zuschauerwertung
  • The Nun – 24% Kritikerwertung, 35% Zuschauerwertung

Interessant ist hier, dass während die ersten Teile von The Nun und Annabelle bei Kritikern und Publikum Katastrophen waren, ihre Fortsetzungen größtenteils besser wurden und bessere Filme produzierten. Die andere Geschichte ist, dass trotz einer großen Bandbreite an Kritikerwertungen mit einem Unterschied von 30% zwischen ihnen, die Zuschauerwertungen für alle Conjuring-Filme zwischen 79% und 83% liegen.

The Conjuring Last Rites

WB

Nun schauen wir uns die Einspielergebnisse an, ohne Last Rites, da es gerade erst angelaufen ist. Das ist verrückt:

  • The Nun – 366 Millionen Dollar
  • The Conjuring 2 – 322 Millionen Dollar
  • The Conjuring – 320 Millionen Dollar
  • Anabelle: Creation – 306 Millionen Dollar
  • The Nun II – 261 Millionen Dollar
  • Annabelle – 257 Millionen Dollar
  • Anabelle Comes Home – 231 Millionen Dollar
  • The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 206 Millionen Dollar

Moment, was? Diese Liste ist bizarr. Ihr wollt mir sagen, dass von allen Filmen im The Conjuring-Universum der schlechteste, The Nun, der erfolgreichste ist? Das ist erstens seltsam, aber zweitens liegt der am wenigsten erfolgreiche Conjuring-Film, der vorherige, The Devil Made Me Do It, mit identischen Kritiker- und Publikumswertungen, nur 20 Millionen Dollar über dem Eröffnungswochenende von The Conjuring: Last Rites. Jetzt sieht es so aus, als würde Last Rites wahrscheinlich leicht auf 400 Millionen Dollar oder mehr segeln, und wenn es das tut, wird es unter den 10 erfolgreichsten Horrorfilmen aller Zeiten sein. 500 Millionen Dollar würden es in die Top 5 bringen.

Das Einzige, was ich mir hier vorstellen kann, ist, dass es eine Art "Avengers: Endgame"-Effekt gibt, bei dem Last Rites als das endgültige Ende des The Conjuring-Universums angepriesen wird, für das alle früheren Fans erscheinen wollten, selbst wenn sie in der Reihe ein- und ausgestiegen sind. Ich glaube eigentlich nicht, dass dies der letzte Conjuring-Film sein wird, angesichts dessen, wie viel er und seine Spin-offs einspielen, aber das ist meine beste Vermutung.

Ich verstehe es nicht. Ich bin froh, dass es den Leuten gefällt, aber ich verstehe es einfach nicht.

Folgen Sie mir auf Twitter, YouTube, und Instagram.

Holen Sie sich meine Science-Fiction-Romane, die Herokiller-Reihe und The Earthborn Trilogy.

Quelle: https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/08/why-the-conjuring-last-rites-record-box-office-makes-no-sense/

