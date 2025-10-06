Lakers reduzieren Luka Doncics Arbeitsbelastung; JJ Redick erklärt warum

DALLAS, TEXAS – 09. APRIL: Luka Doncic #77 der Los Angeles Lakers wärmt sich vor dem Spiel gegen die Dallas Mavericks im American Airlines Center am 09. April 2025 in Dallas, Texas auf. HINWEIS FÜR DEN BENUTZER: Der Benutzer erkennt ausdrücklich an und stimmt zu, dass er durch das Herunterladen und/oder die Verwendung dieses Fotos den Bedingungen der Getty Images-Lizenzvereinbarung zustimmt. (Foto von Sam Hodde/Getty Images) Getty Images

Luka Doncic spielte nicht beim Saisonvorbereitungsspiel der Los Angeles Lakers. Während das Ergebnis eines Vorbereitungsspiels der am wenigsten wichtige Aspekt ist, erlitten die Lila-Goldenen eine 103-81 Niederlage gegen die Phoenix Suns. Nach der Freitagsniederlage in Palm Desert wird Doncic auch nicht für das Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Golden State Warriors auflaufen.

Bei der Erklärung dieser Entscheidung nach der Niederlage der Lakers gegen die Suns teilte Cheftrainer JJ Redick mit: "Wir werden die nächste Woche nutzen, um ihn weiterhin in eine gute Verfassung zu bringen, mit seinem Körper, seiner Energie und all diesen Dingen. Er war großartig in den ersten zwei Tagen im Trainingslager, [aber] es war viel. Ich denke, es war sinnvoll, angesichts seiner Arbeitsbelastung in diesem Sommer, etwas zurückzufahren."

Redick bemerkte, dass nach seiner Verwandlung in der Nebensaison zu einer schlanken Figur, die ihm das Cover von Men's Health einbrachte, der fünfmalige All-Star "körperlich und geistig in einer großartigen Verfassung ist."

Der Trainer von Los Angeles teilte auch mit, dass Lakers-Fans nicht bis zum Start der regulären Saison warten müssen, um diese schlankere Version von Doncic auf dem Spielfeld zu sehen. "Unsere Erwartung [ist], dass Luka in der Vorsaison spielen wird", erklärte Redick.

Bronny James konzentriert sich auf das Positive nach einem schwierigen Vorbereitungsspiel

Neben Doncic nahmen auch LeBron James, Marcus Smart, Gabe Vincent und Maxi Kleber nicht am ersten Vorbereitungsspiel der Lakers am Freitag teil. Das schuf reichlich Gelegenheiten für Bronny James.

Leider hatte letzterer, der als Teil der ersten Einwechslungswelle seines Teams ins Spiel kam, Schwierigkeiten, seinen Rhythmus zu finden. James beendete das Spiel mit 1/12 Treffern aus dem Feld. Sein einziger Treffer war ein Dreier im dritten Viertel. Er verfehlte seine anderen sieben Versuche von hinter der Dreierlinie.

Laut Matthew Valento von LakersNation.com bemerkte James, der am Montag 21 wird, nach dem Spiel: "Ich hatte das Gefühl, dass es ziemlich gute Würfe waren." Der 2024er Zweitrunden-Pick erklärte: "Nicht überstürzt, nichts erzwungen. Hatte meine Beine nicht so unter mir, wie ich es wollte, daher waren viele zu kurz, aber die meisten waren auf Linie. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie hätte treffen können. Ich hatte das Gefühl, dass ich gute Würfe genommen habe."

Der ehemalige USC-Spieler ließ nicht zu, dass diese Fehlwürfe sein Selbstvertrauen beeinträchtigten. Er zeigt auch weiterhin ein gesteigertes Komfortniveau im Umgang mit dem Ball. Es war die Fortsetzung des Wachstums, das er in der Summer League demonstriert hatte.

"Ich fühlte mich definitiv wohler, besonders mit dem Ball in meinen Händen und mit den defensiven und offensiven Spielzügen", äußerte James nach der Niederlage. "Aber ich versuche nur, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich taste mich immer noch vor und wachse weiter."

Diese Verbesserung half ihm, fünf Punkte an der Freiwurflinie zu erzielen, was ihm ermöglichte, trotz seiner Schwierigkeiten aus dem Feld mit acht Punkten abzuschließen.

Zu seinen Gunsten, wie James bemerkte, beeinträchtigten diese Fehlwürfe auch nicht seinen Fokus auf die Verteidigung. Diese Seite des Spiels ist es, wo die Lakers am meisten Vertrauen in seine Beiträge haben können.

"Er ist als Spieler so viel wohler und selbstbewusster", erklärte Redick. "Was Fähigkeiten, Spielverständnis und all diese Dinge betrifft, hat er sich verbessert, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen der Verbesserung dieser Dinge in individuellen Trainingseinheiten und Kleingruppensettings und dem 5-gegen-5-Spiel. ... Er ist ein völlig anderer Spieler als vor einem Jahr. Ich denke, die Dinge, die er letztes Jahr in der G League getan hat, waren enorm wichtig für ihn, um ein Komfortniveau im Spiel auf diesem Niveau zu entwickeln."

Nach einem Jahr beachtlichen Wachstums beim G-League-Team der Lakers hat James Fortschritte gemacht, die ihn auf einen weiteren bedeutenden Sprung in seiner zweiten Profisaison vorbereiten. Dass er erst 21 Jahre alt wird, zeigt, wie viel Raum für Entwicklung noch vorhanden ist.