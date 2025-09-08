Lady Gaga widmet MTV VMAs Künstler des Jahres Auszeichnung ihrem Verlobten und Fans

Lady Gaga nimmt den Preis für Künstlerin des Jahres auf der Bühne während der MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena am 07.09.2025 in Elmont, New York entgegen. Getty Images for MTV

Lady Gaga zollte während ihrer Dankesrede für die Auszeichnung als Künstlerin des Jahres bei den MTV Video Music Awards 2025 einigen besonderen Menschen ihren Applaus.

Gaga war am Sonntag kurz bei den MTV VMAs anwesend, die von LL Cool J moderiert wurden. Zu Beginn der Preisverleihung, nach dem Auftritt von Doja Cat und Kenny G mit "Jealous Type", überreichte Musiker-Kollege Lenny Kravitz Gaga die erste Trophäe des Abends.

"Als ich mich auf diese Show vorbereitete, dachte ich darüber nach, wie viel es mir bedeuten würde, diesen Preis heute Abend zu gewinnen, und ich kann nicht ansatzweise beschreiben, was das für mich bedeutet", sagte Gaga, während sie eine vorbereitete Rede auf der Bühne der UBS Arena in Elmont, New York, verlas. "Ich habe darüber nachgedacht, was es bedeutet, für das Künstlersein belohnt zu werden, für etwas belohnt zu werden, das bereits so erfüllend ist."

"Künstler zu sein ist ein Versuch, die Seelen von Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden", fuhr die "Abracadabra"-Sängerin fort. "Künstler zu sein ist eine Disziplin, ein Handwerk, das dazu dient, in jemandes Herz zu gelangen, wo es Wurzeln schlägt und daran erinnert zu träumen. Künstler zu sein bedeutet Verantwortung, das Publikum zum Lächeln, Tanzen, Weinen und Loslassen zu bringen. Es ist eine Methode, Verständnis aufzubauen und Gemeinschaft zu feiern."

Lady Gaga posiert hinter der Bühne bei den MTV Video Music Awards 2025. Kevin Mazur/Getty Images for MTV

Gaga gewann den von Fans gewählten Preis gegen Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Taylor Swift und The Weeknd. Sie war auch die meistnominierte Künstlerin bei den diesjährigen VMAs mit insgesamt 12 Nominierungen. In ihrer Rede richtete sie einige ermutigende Worte an ihre Fans.

"Ich hoffe, dass ihr beim Navigieren durch das Chaos des täglichen Lebens an die Bedeutung der Kunst in eurem Leben erinnert werdet, dass ihr auf euch selbst und eure einfachen Fähigkeiten zählen könnt, um euch ganz zu fühlen", sagte sie. "Eure Proben, eure Disziplin, euer Handwerk verdient es, für seine Leidenschaft belohnt zu werden. Die Art, wie ihr durch euer Leben geht, ist ikonisch und selten – sie gehört ganz euch."

"Ich widme diesen Preis dem Publikum", fügte Gaga hinzu. "Ihr, ihr verdient wirklich eine Bühne, auf der ihr strahlen könnt, und ich gebe euch allen meinen Applaus. Danke, Little Monsters, meine Fans, dass ihr mich immer unterstützt und immer das Monster in mir unterstützt."

Bevor sie ihre Rede beendete, dankte Gaga ihrem Verlobten Michael Polansky, mit dem sie seit 2024 verlobt ist. Polansky wird als Executive Producer und Autor auf Gagas Album Mayhem genannt, das im März veröffentlicht wurde.

"Für meinen Partner in allen Dingen, Michael, dieses Jahr mit dir zu kreieren war ein wunderschöner, wunderschöner Traum, und du warst mein Partner bei jedem Schritt des Weges", sagte sie. "Ich widme dies auch dir, mein Liebling."

"Ich wünschte, ich könnte bleiben und all diese erstaunlichen Auftritte sehen, aber ich muss zurück zum Madison Square Garden", schloss Gaga und bezog sich dabei auf ihr Konzert heute Abend in der New Yorker Arena als Teil ihrer Mayhem Ball Tour.

Obwohl Gaga nicht für den Rest der VMAs blieb, führte sie auch "Abracadabra" und ihren kürzlich veröffentlichten Track "The Dead Dance" während eines Segments auf, das im MSG voraufgezeichnet wurde. "The Dead Dance" ist auf dem Soundtrack für die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie Wednesday zu hören, in der Gaga auch eine neue Figur namens Rosaline Rotwood spielt.