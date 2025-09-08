NEW YORK, NEW YORK – 09. JANUAR: Die Außenansicht des neuen Hauptsitzes von Google ist in der 550 Washington Street im Hudson Square am 09. Januar 2024 in New York City zu sehen. Das von COOKFOX Architects entworfene 1,3 Millionen Quadratfuß große Projekt umfasste die Restaurierung und Erweiterung des St. John's Terminal-Gebäudes entlang der Hudson River Uferpromenade. (Foto von Michael M. Santiago/Getty Images) Getty Images

Was für eine Katastrophe, wenn Google von den Gerichten gezwungen worden wäre, Chrome zu verkaufen... wegen Kartellrechts.

Beweise, die die obige Behauptung stützen, finden sich überall um uns herum und in den unzähligen Möglichkeiten, wie wir auf endlose Mengen an Informationen im Internet zugreifen können. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, muss man nur bei Bing, DuckDuckGo, Grok, Co-Pilot, Perplexity, ChatGPT oder – ja – Google das Wort "Anthropic" suchen.

Während die Wörterbuchdefinition von anthropic "die Existenz des menschlichen Lebens betreffend oder damit zusammenhängend, insbesondere als Einschränkung für Theorien des Universums" ist, führt uns eine Suche nach Anthropic mit großem A zu einem weiteren Unternehmen, das fieberhaft daran arbeitet, eine Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI) zu entdecken, die, während Sie dies lesen, mit ziemlicher Sicherheit noch in den frühesten Anfängen steckt.

Anthropics "Claude" wird als "eine konversationelle KI beschrieben, die hilfreich, ehrlich und harmlos sein soll". Betrachten Sie es als noch mehr Konkurrenz um unsere Zeit in der Gegenwart und Zukunft, wobei Zukunft der operative Begriff ist angesichts der privaten Bewertung von Anthropic in Höhe von 185 Milliarden Dollar. Anthropic öffnete seine Türen erst vor vier Jahren.

Das ist der Punkt und auch die Antwort auf die Klage des ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalts Jonathan Kanter in der New York Times, dass "Washington eine große Chance hatte, Google für weitreichende Kartellrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu ziehen. Anstatt den Schuss zu nehmen, spielte das Gericht den Puck an die Bande, in der Hoffnung auf einen glücklichen Abpraller." In einem ruhigeren Moment könnte Kanter zugeben, dass Washington, anstatt "den Puck an die Bande zu spielen", das Kartellrecht vor sich selbst gerettet hat.

Um zu verstehen warum, betrachten Sie Anthropics private Bewertung noch einmal. Weit entfernt von einem Spiegel der gegenwärtigen Wirtschaft, ist 185 Milliarden Dollar eine ziemlich überdimensionierte Spekulation von Investoren, dass Anthropic und andere ähnliche Unternehmen, und sicherlich zahllose andere, die nicht im Entferntesten so sind, schließlich eine Geschäftsumgebung erfinden werden, die in keiner Weise der gegenwärtigen ähnelt. Eine Feststellung des Offensichtlichen? Nun ja. Aber manchmal muss das Offensichtliche ausgesprochen werden.

Während Googles oder Alphabets Unternehmensbewertung (2,84 Milliarden Dollar) derzeit die von Anthropic in den Schatten stellt, ist Anthropics Marktkapitalisierung ein lautes Signal dafür, dass das Morgen des Internets, der Information, der Arbeit und vielem mehr George Wills Bemerkung über das Morgen im Geschäftsleben als ein anderes Jahrhundert eine neue Bedeutung verleihen wird. Es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten, während Kanter und andere Google-Kritiker von Chrome abgelenkt werden.

Ohne seiner Allgegenwärtigkeit, die aus der Wesentlichkeit angesichts einiger der mächtigsten Konkurrenten der Welt geboren wurde, etwas wegzunehmen (damit wir nicht vergessen, Chrome spielte eine große Rolle bei der Ablösung von Microsofts Internet Explorer), zeigen die sich entwickelnden Früchte einer Suche auf Chrome deutlich, wie unsicher sein Einfluss auf die Zukunft der Suche ist. Wie diese Kolumne routinemäßig festgestellt hat, ähneln Chrome-Suchen von 2025 in keiner Weise den Suchen von 2022, und das liegt an der Verbreitung von Nicht-Chrome-Optionen für Computernutzer. Im Gegensatz zu einem Monopolisten mit Chrome hat Google es an eine Zukunft angepasst, die in keiner Weise der Gegenwart ähnelt. Und das ändert sich nicht.

Betrachten Sie Anthropic noch einmal. Seine Bewertung von 185 Milliarden Dollar ist kein Signal für Stillstand im Technologiebereich, sondern für leistungsfähige Dynamik um uns herum. Das erklärt vielleicht Googles eigene Investition in Anthropic und die sehr reale Möglichkeit, dass relative Technologie-Kleinfische ein schärferes Verständnis davon haben, was vor uns liegt, als die heutigen Giganten.

Es ist eine lange Art zu sagen, dass Google schon lange weiß, was seine Kartellrechtskritiker nicht wissen. Übersetzt bedeutet eine von Chrome geprägte "Monopol"-Strategie den Weg zur schnellen Obsoleszenz. Es ist möglich, dass "Washington" letzte Woche die vorherige Wahrheit ähnlich erfasst hat und dabei erneut das Kartellrecht vor sich selbst gerettet hat.