'KPop Demon Hunters' schreibt Geschichte, da 'Golden' sich BTS und 'Baby Shark' anschließt

Huntr/x's "Golden" aus KPop Demon Hunters verbringt eine dritte Woche auf Platz 1 der Hot 100 und ist damit erst der zweite K-Pop-Girlgroup-Hit, der mindestens 10 Wochen in den Charts bleibt. NEW YORK, NEW YORK – 23. AUGUST: (L-R) Maggie Kang, REI AMI, Arden Cho und Kevin Woo nehmen an der KPop Demon Hunters-Sing Along Experience im Paris Theater am 23. August 2025 in New York City teil. (Foto von Roy Rochlin/Getty Images für Netflix)
Getty Images für Netflix
Der Leithandel KPop Demon Hunters Hit "Golden" bleibt erneut auf Platz 1 der Hot 100 und führt die Liste zum dritten Mal an, was unter K-Pop-Songs in Amerika eine echte Seltenheit bleibt. Der Song hat nun zweistellige Aufenthalte in den Hot 100 - der Liste der meistkonsumierten Songs in Amerika - und schreibt Geschichte, indem er diese Marke erreicht.
"Golden" gesellt sich zu "Cupid"
"Golden" ist erst der zweite Song einer K-Pop-Girlgroup, der zweistellige Wochen in den Hot 100 verzeichnet. Der einzige andere Song, dem dies gelang, ist "Cupid" von Fifty Fifty. Dieser Song verbrachte 25 Wochen in der Liste, erreichte aber nur Platz 17. "Golden" wird Huntr/x zugeschrieben, einer fiktiven, rein weiblichen Gesangsgruppe, die für KPop Demon Hunters kreiert wurde, sowie den drei einzelnen Sängerinnen – den Menschen – Ejae, Rei Ami und Audrey Nuna.
BTS, Saja Boys und Pinkfong
Betrachtet man alle K-Pop-Gruppen, ist "Golden" der achte Song, der mindestens 10 Wochen irgendwo in den Hot 100 verbracht hat. Die Hälfte aller Hits stammt von BTS, und die Zusammenstellung der Band umfasst "Dynamite" (32 Wochen), "Butter" (20), "My Universe" mit Coldplay (17) und "Mic Drop" mit Desiigner (10). Ebenfalls in dieser speziellen Gruppierung enthalten sind der virale Hit "Baby Shark" von Pinkfong (20 Wochen) und ein weiterer KPop Demon Hunters Song, "Your Idol", der der fiktiven Boyband Sadja Boys zugeschrieben wird (bisher 10 Wochen).
Huntr/x und Saja Boys
Die Anzahl der 10-Wochen-Chartplatzierungen in den Hot 100 von K-Pop-Acts wird erheblich wachsen. Drei weitere Songs von Huntr/x – "How It's Done", "What It Sounds Like" und "Takedown" – sind alle bei neun Wochen angelangt, ebenso wie "Soda Pop" von Saja Boys, einem weiteren "gefälschten" Act aus KPop Demon Hunters. Alle vier Tracks performen außergewöhnlich gut in den USA und könnten monatelang in den Charts bleiben.
Einer der am längsten führenden K-Pop-Hits der Geschichte
"Golden" ist erst der dritte K-Pop-Song, der die Hot 100 drei Wochen oder länger anführt. Der Huntr/x-Song liegt derzeit gleichauf mit BTS's "Dynamite" als zweitlängster Champion. "Butter" von demselben Septett dominierte 10 Wochen lang.
