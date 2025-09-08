Kinto stürzt um 81% nach Ankündigung der Abschaltung seiner Blockchain

Der Kinto-Token, der Governance-Token des Kinto-Netzwerks, ist um über 80% eingebrochen, nachdem sein Team angekündigt hatte, dass seine Ethereum Layer-2-Blockchain Ende September nach monatelangen Rückschlägen eingestellt wird.

Kinto nahm 1 Million Dollar Schulden auf, um den Handel auf seiner "modularen Börse" wiederherzustellen, nachdem ein branchenweiter Hack im Juli etwa 577 Ether (ETH) im Wert von rund 1,6 Millionen Dollar aus dem Protokoll abgezogen hatte.

Die sich verschlechternden Marktbedingungen "verhinderten jedoch weitere Finanzierungen", was das Krypto-Projekt zur Schließung zwang, teilte Kinto am Sonntag auf Medium mit.

Quelle: Kinto

Der 1,6-Millionen-Dollar-Hack resultierte aus einer Sicherheitslücke im ERC-1967-Proxy-Standard – einer gängigen OpenZeppelin-Codebasis, die es ermöglicht, Smart-Contracts zu aktualisieren, ohne ihre Adresse zu ändern. Mehrere andere Projekte waren ebenfalls betroffen.

Während Kinto das Scheitern auf den Hack und den steigenden finanziellen Druck zurückführte, wies ein Beobachter auf Kintos übermäßig hohe jährliche Renditenangebote für Stablecoins hin, selbst zu Zeiten nach dem Hack, als sie Schwierigkeiten hatten, Einnahmen zu erzielen.

Einer der Gründer von Kinto, Ramon Recuero, bemerkte im April, dass K-Staking eine jährliche Rendite von 130% in USDC (USDC) bot – eine der höchsten im gesamten DeFi-Bereich. Andere dezentralisierte Finanzplattformen mit hohen Renditen haben eine wechselhafte Vergangenheit.

Das Projekt, das auf Arbitrum aufgebaut wurde und das Ethereum-Mainnet für Abrechnungen nutzt, bot auch den Handel mit tokenisierten Aktien wie Apple, Microsoft und Nvidia an.

Seine modulare Börse versuchte, die Effizienz zentralisierter Börsen mit den Sicherheitsfunktionen dezentralisierter Börsen zu kombinieren.

Kinto enthüllt Wiederherstellungsplan

Kinto gab bekannt, dass alle verbleibenden Vermögenswerte – einschließlich 800.000 Dollar Uniswap-Liquidität – in den Foundation Safe verschoben und an "Phoenix"-Kreditgeber verteilt werden, "die das Risiko eingegangen sind", um Kinto beim Neustart zu helfen. Es wird erwartet, dass sie 76% ihres Kreditkapitals zurückerhalten.

Kinto und Recuero richten auch einen "Goodwill-Zuschuss" für die Opfer des Hacks ein, wobei jede betroffene Adresse 1.100 Dollar erhält. Recuero sagte, er werde mehr als 130.000 Dollar aus eigenen Mitteln beisteuern, um Unterstützung zu leisten.

Kinto erklärte, dass es weiterhin verlorene Vermögenswerte wiederherstellen werde und dass, wenn die Wiederherstellungen die Opferbeträge übersteigen würden, es dies über Snapshot mit der Community teilen würde, einer Abstimmungsplattform, die typischerweise von dezentralen autonomen Organisationen genutzt wird.

Das Kinto-Team forderte die Nutzer auf, ihre Vermögenswerte bis zum 30. September abzuheben. Danach müssten sie alle Vermögenswerte über einen unbefristeten Anspruchsvertrag geltend machen, den Kinto zu erstellen plant.

Kinto ist Recueros zweites gescheitertes Krypto-Projekt

Kinto ist Recueros zweites Krypto-Unternehmen, das schließt, nach Babylon Finance, das im November 2022 geschlossen wurde, nachdem es Anfang des Jahres Opfer eines 3,4-Millionen-Dollar-Hacks geworden war.

Recuero sagte damals ähnlich, dass sein Team nicht "in der Lage war, die negative Dynamik umzukehren", die durch den Hack verursacht wurde, was Babylon zwang, nur sechs Monate nach seinem öffentlichen Start zu schließen.

K-Token fällt um fast 80%

Kinto (K) ist seit der Ankündigung der Nachricht um 81,4% auf 0,46 $ gefallen, wobei seine Marktkapitalisierung laut CoinGecko-Daten kaum über der 1-Million-Dollar-Marke liegt.

Der Fall kommt fast einen Monat nach Erreichen eines Allzeithochs von 14,5 Millionen Dollar am 14. August. Der Kinto-Token wurde erst vor vier Monaten im April eingeführt.

Änderung der Marktkapitalisierung von Kinto seit dem 31. März 2025. Quelle: CoinGecko

