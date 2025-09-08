Kinto stürzt um 81% nach Ankündigung der Abschaltung seiner Blockchain

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Kinto Tanks 81% After Announcing Its Blockchain Will Shut Down" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Kinto-Token, der Governance-Token des Kinto-Netzwerks, ist um über 80% eingebrochen, nachdem sein Team angekündigt hatte, dass seine Ethereum-Layer-2-Blockchain Ende September nach monatelangen Rückschlägen eingestellt wird. Kinto nahm 1 Million Dollar Schulden auf, um den Handel auf seiner "modularen Börse" wiederherzustellen, nachdem ein branchenweiter Hack im Juli etwa 577 Ether (ETH) im Wert von rund 1,6 Millionen Dollar aus dem Protokoll abgezogen hatte. Die sich verschlechternden Marktbedingungen "verhinderten jedoch weitere Finanzierungen" und zwangen das Krypto-Projekt zur Schließung, wie Kinto am Sonntag auf Medium mitteilte. "Mit jedem Tag, der vergeht, schwinden die Mittel weiter. Wir haben seit Juli ohne Gehälter gearbeitet, und nachdem der letzte Finanzierungsweg gescheitert ist, bleibt uns nur noch eine verantwortungsvolle Wahl: sauber zu schließen und Benutzer/Kreditgeber so gut wie möglich zu schützen." Quelle: Kinto Der Hack über 1,6 Millionen Dollar resultierte aus einer Sicherheitslücke im ERC-1967 Proxy-Standard – einer gängigen OpenZeppelin-Codebasis, die es ermöglicht, Smart Contracts zu aktualisieren, ohne ihre Adresse zu ändern. Mehrere andere Projekte waren ebenfalls betroffen. Während Kinto das Scheitern auf den Hack und den steigenden finanziellen Druck zurückführte, wies ein Beobachter auf Kintos übermäßig hohe jährliche prozentuale Rendite-Angebote für Stablecoins hin, selbst zu Zeiten nach dem Hack, als sie Schwierigkeiten hatten, Einnahmen zu erzielen. Einer der Gründer von Kinto, Ramon Recuero, merkte im April an, dass K-Staking eine jährliche Rendite von 130% in USDC (USDC) bot – eine der höchsten im gesamten DeFi-Bereich. Andere dezentralisierte Finanzplattformen mit hohen Renditen hatten in der Vergangenheit Schwierigkeiten. Das Projekt, das auf Arbitrum aufgebaut wurde und das Ethereum-Mainnet für Abrechnungen nutzt, bot auch den Handel mit tokenisierten Aktien wie Apple, Microsoft und Nvidia an. Seine modulare Börse versuchte, die Effizienz zentralisierter Börsen mit den Sicherheitsfunktionen dezentralisierter Börsen zu kombinieren. Kinto enthüllt Wiederherstellungsplan Kinto sagte, dass alle verbleibenden Vermögenswerte – einschließlich 800.000 Dollar von Uniswap...Der Beitrag "Kinto Tanks 81% After Announcing Its Blockchain Will Shut Down" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Kinto-Token, der Governance-Token des Kinto-Netzwerks, ist um über 80% eingebrochen, nachdem sein Team angekündigt hatte, dass seine Ethereum-Layer-2-Blockchain Ende September nach monatelangen Rückschlägen eingestellt wird. Kinto nahm 1 Million Dollar Schulden auf, um den Handel auf seiner "modularen Börse" wiederherzustellen, nachdem ein branchenweiter Hack im Juli etwa 577 Ether (ETH) im Wert von rund 1,6 Millionen Dollar aus dem Protokoll abgezogen hatte. Die sich verschlechternden Marktbedingungen "verhinderten jedoch weitere Finanzierungen" und zwangen das Krypto-Projekt zur Schließung, wie Kinto am Sonntag auf Medium mitteilte. "Mit jedem Tag, der vergeht, schwinden die Mittel weiter. Wir haben seit Juli ohne Gehälter gearbeitet, und nachdem der letzte Finanzierungsweg gescheitert ist, bleibt uns nur noch eine verantwortungsvolle Wahl: sauber zu schließen und Benutzer/Kreditgeber so gut wie möglich zu schützen." Quelle: Kinto Der Hack über 1,6 Millionen Dollar resultierte aus einer Sicherheitslücke im ERC-1967 Proxy-Standard – einer gängigen OpenZeppelin-Codebasis, die es ermöglicht, Smart Contracts zu aktualisieren, ohne ihre Adresse zu ändern. Mehrere andere Projekte waren ebenfalls betroffen. Während Kinto das Scheitern auf den Hack und den steigenden finanziellen Druck zurückführte, wies ein Beobachter auf Kintos übermäßig hohe jährliche prozentuale Rendite-Angebote für Stablecoins hin, selbst zu Zeiten nach dem Hack, als sie Schwierigkeiten hatten, Einnahmen zu erzielen. Einer der Gründer von Kinto, Ramon Recuero, merkte im April an, dass K-Staking eine jährliche Rendite von 130% in USDC (USDC) bot – eine der höchsten im gesamten DeFi-Bereich. Andere dezentralisierte Finanzplattformen mit hohen Renditen hatten in der Vergangenheit Schwierigkeiten. Das Projekt, das auf Arbitrum aufgebaut wurde und das Ethereum-Mainnet für Abrechnungen nutzt, bot auch den Handel mit tokenisierten Aktien wie Apple, Microsoft und Nvidia an. Seine modulare Börse versuchte, die Effizienz zentralisierter Börsen mit den Sicherheitsfunktionen dezentralisierter Börsen zu kombinieren. Kinto enthüllt Wiederherstellungsplan Kinto sagte, dass alle verbleibenden Vermögenswerte – einschließlich 800.000 Dollar von Uniswap...

Kinto stürzt um 81% nach Ankündigung der Abschaltung seiner Blockchain

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:24
Sidekick
K$0.02084-1.60%
USDCoin
USDC$1.0001-0.01%
DeFi
DEFI$0.0008+0.88%
TokenFi
TOKEN$0.007264+4.50%

Der Kinto-Token, der Governance-Token des Kinto-Netzwerks, ist um über 80% eingebrochen, nachdem sein Team angekündigt hatte, dass seine Ethereum Layer-2-Blockchain Ende September nach monatelangen Rückschlägen eingestellt wird.

Kinto nahm 1 Million Dollar Schulden auf, um den Handel auf seiner "modularen Börse" wiederherzustellen, nachdem ein branchenweiter Hack im Juli etwa 577 Ether (ETH) im Wert von rund 1,6 Millionen Dollar aus dem Protokoll abgezogen hatte. 

Die sich verschlechternden Marktbedingungen "verhinderten jedoch weitere Finanzierungen", was das Krypto-Projekt zur Schließung zwang, teilte Kinto am Sonntag auf Medium mit. 

Quelle: Kinto

Der 1,6-Millionen-Dollar-Hack resultierte aus einer Sicherheitslücke im ERC-1967-Proxy-Standard – einer gängigen OpenZeppelin-Codebasis, die es ermöglicht, Smart-Contracts zu aktualisieren, ohne ihre Adresse zu ändern. Mehrere andere Projekte waren ebenfalls betroffen. 

Während Kinto das Scheitern auf den Hack und den steigenden finanziellen Druck zurückführte, wies ein Beobachter auf Kintos übermäßig hohe jährliche Renditenangebote für Stablecoins hin, selbst zu Zeiten nach dem Hack, als sie Schwierigkeiten hatten, Einnahmen zu erzielen.

Einer der Gründer von Kinto, Ramon Recuero, bemerkte im April, dass K-Staking eine jährliche Rendite von 130% in USDC (USDC) bot – eine der höchsten im gesamten DeFi-Bereich. Andere dezentralisierte Finanzplattformen mit hohen Renditen haben eine wechselhafte Vergangenheit. 

Das Projekt, das auf Arbitrum aufgebaut wurde und das Ethereum-Mainnet für Abrechnungen nutzt, bot auch den Handel mit tokenisierten Aktien wie Apple, Microsoft und Nvidia an. 

Seine modulare Börse versuchte, die Effizienz zentralisierter Börsen mit den Sicherheitsfunktionen dezentralisierter Börsen zu kombinieren.

Kinto enthüllt Wiederherstellungsplan 

Kinto gab bekannt, dass alle verbleibenden Vermögenswerte – einschließlich 800.000 Dollar Uniswap-Liquidität – in den Foundation Safe verschoben und an "Phoenix"-Kreditgeber verteilt werden, "die das Risiko eingegangen sind", um Kinto beim Neustart zu helfen. Es wird erwartet, dass sie 76% ihres Kreditkapitals zurückerhalten.

Kinto und Recuero richten auch einen "Goodwill-Zuschuss" für die Opfer des Hacks ein, wobei jede betroffene Adresse 1.100 Dollar erhält. Recuero sagte, er werde mehr als 130.000 Dollar aus eigenen Mitteln beisteuern, um Unterstützung zu leisten. 

Kinto erklärte, dass es weiterhin verlorene Vermögenswerte wiederherstellen werde und dass, wenn die Wiederherstellungen die Opferbeträge übersteigen würden, es dies über Snapshot mit der Community teilen würde, einer Abstimmungsplattform, die typischerweise von dezentralen autonomen Organisationen genutzt wird. 

Das Kinto-Team forderte die Nutzer auf, ihre Vermögenswerte bis zum 30. September abzuheben. Danach müssten sie alle Vermögenswerte über einen unbefristeten Anspruchsvertrag geltend machen, den Kinto zu erstellen plant.

Kinto ist Recueros zweites gescheitertes Krypto-Projekt

Kinto ist Recueros zweites Krypto-Unternehmen, das schließt, nach Babylon Finance, das im November 2022 geschlossen wurde, nachdem es Anfang des Jahres Opfer eines 3,4-Millionen-Dollar-Hacks geworden war.

Recuero sagte damals ähnlich, dass sein Team nicht "in der Lage war, die negative Dynamik umzukehren", die durch den Hack verursacht wurde, was Babylon zwang, nur sechs Monate nach seinem öffentlichen Start zu schließen.

Verwandt: Ethereum L2 Starknet erleidet 2. Mainnet-Ausfall in 2 Monaten

K-Token fällt um fast 80%

Kinto (K) ist seit der Ankündigung der Nachricht um 81,4% auf 0,46 $ gefallen, wobei seine Marktkapitalisierung laut CoinGecko-Daten kaum über der 1-Million-Dollar-Marke liegt. 

Der Fall kommt fast einen Monat nach Erreichen eines Allzeithochs von 14,5 Millionen Dollar am 14. August. Der Kinto-Token wurde erst vor vier Monaten im April eingeführt.

Änderung der Marktkapitalisierung von Kinto seit dem 31. März 2025. Quelle: CoinGecko

Magazin: Astrologie könnte dich zu einem besseren Krypto-Händler machen: Es wurde vorhergesagt

Quelle: https://cointelegraph.com/news/kinto-plunges-81-as-eth-l2-is-set-to-wind-down-months-after-hack?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4023+5.66%
Intuition
TRUST$0.2073-1.09%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02004+5.97%
Moonveil
MORE$0.004938-6.56%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7406-1.38%
Notcoin
NOT$0.0007665-1.12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,806.44
$105,806.44$105,806.44

+1.97%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,630.59
$3,630.59$3,630.59

+3.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.97
$166.97$166.97

+2.73%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4006
$2.4006$2.4006

+3.65%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18132
$0.18132$0.18132

+1.81%