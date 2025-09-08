BörseDEX+
Kinto-Preis fällt um 85%, da Projekt Schließung ankündigt

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:06
Das Ethereum Layer-2 Projekt Kinto wird diesen Monat schließen, nachdem ein großer Exploit im Juli seine Reserven erschöpft hat und das Team keine neue Finanzierung sichern konnte.

Zusammenfassung

  • Der Kinto-Preis ist nach einer Schließungsankündigung infolge eines Juli-Exploits, der 577 ETH abgezogen hat, um mehr als 80% gefallen.
  • Phoenix-Kreditgeber werden etwa 76% der Gelder zurückerhalten, während Hack-Opfer Anspruch auf Kulanzleistungen von 1.100 $ haben.
  • Auszahlungen bleiben bis zum 30. September möglich, mit einem Ethereum-Anspruchsvertrag und einem ERA-Airdrop, die für Oktober geplant sind.

Am 7. September kündigte Kinto auf X an, dass es seinen Betrieb am 30. September einstellen wird, nachdem ein Exploit im Juli etwa 577 ETH (im Wert von 1,9 Millionen Dollar) abgezogen hatte und das Team sich finanziell nicht erholen konnte.

Die Ankündigung löste Volatilität aus, wobei der K-Token des Projekts in den letzten 24 Stunden um 85% fiel und nun im vergangenen Monat um 94% gesunken ist.

Vom Exploit zur Schließung

Der Vorfall ging auf eine Schwachstelle im ERC-1967 Proxy-Standard zurück, einer weit verbreiteten OpenZeppelin-Codebasis für upgradeable Smart-Contracts. 110.000 gefälschte Kinto-Tokens wurden von Angreifern auf Arbitrum (ARB) geprägt und verwendet, um Gelder aus Uniswap (UNI) Liquiditätspools und Morpho (MORPHO) Kreditvaults abzuziehen.

Durch sein "Phoenix-Programm" nahm Kinto 1 Million Dollar Schulden auf und nahm den Handel wieder auf, um den Betrieb zu stabilisieren. Jedoch erwiesen sich steigende Schulden, schwache Marktbedingungen und der Verlust des Anlegervertrauens als unüberwindbar. Die Fundraising-Bemühungen sind ins Stocken geraten, und Teammitglieder wurden seit Juli nicht mehr bezahlt.

Kintos Rückerstattung und nächste Schritte

Kinto gibt an, dass es rund 800.000 Dollar an verbleibenden Vermögenswerten in einem von der Stiftung kontrollierten Safe konsolidiert hat. Diese Gelder gehen zuerst an Phoenix-Kreditgeber, die voraussichtlich etwa 76% ihres Kapitals zurückerhalten werden.

Hack-Opfer auf Morpho erhalten jeweils bis zu 1.100 Dollar aus einer persönlich vom Kinto-Gründer Ramon Recuero finanzierten Kulanzleistung von 55.000 Dollar. Zusätzliche Rückgewinnung des gestohlenen Ethereum (ETH), falls erfolgreich, wird an die Opfer zurückgegeben und dann durch eine Snapshot-Abstimmung mit der Community geteilt.

Benutzer haben bis zum 30. September Zeit, Vermögenswerte von Kintos Layer-2 abzuheben. Danach wird im Oktober ein Anspruchsvertrag auf dem Ethereum-Mainnet bereitgestellt, damit Benutzer ihre Guthaben zurückerhalten können. Ein geplanter ERA-Airdrop wird weiterhin am 15. Oktober verteilt.

Eine Warnung für DeFi

Kintos Schließung ist nur ein weiteres Beispiel für die Risiken, mit denen Layer-2- und DeFi-Projekte, insbesondere solche, die auf upgradeable Smart-Contracts angewiesen sind, konfrontiert sind. Der Exploit hat erneute Forderungen nach strengeren Sicherheitsmaßnahmen, besserem Treasury-Schutz und nachhaltigen Renditemodellen ausgelöst.

Für Kinto kommt das Ende mit dem Bemühen, zurückzuzahlen, was es kann. "Wir werden verantwortungsvoll schließen, zurückgeben, was wir heute können, und weiter für Rückgewinnung kämpfen", schrieb das Team auf X.

Quelle: https://crypto.news/kinto-price-slides-shutdown-1-9m-hack-july-2025/

