Kinto-Preis stürzt um 85% inmitten der unvollendeten Geschichte des Juli-Hacks ab

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Kinto-Preis stürzt um 85% inmitten der unvollendeten Geschichte des Juli-Hacks" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kinto (K) gab bekannt, dass es nach dem Scheitern der Erholung von einer Reihe von Schlägen, darunter eine Schuldenlast von 1 Million Dollar und die anhaltenden Auswirkungen eines Juli-Exploits, den Betrieb einstellt. Die Nachricht löste einen dramatischen Ausverkauf aus, wobei der K-Token in den letzten 24 Stunden fast 85% an Wert verlor. Kinto stellt Betrieb ein: Alles, was Benutzer wissen müssen Gesponsert Das DeFi-Projekt gab die Entscheidung in einer auf X (Twitter) veröffentlichten Erklärung bekannt und räumte ein, dass es alle möglichen Wege zur Fortsetzung ausgeschöpft hatte. Da sich alle Bemühungen als erfolglos erwiesen haben, führt es nun eine geordnete Abwicklung durch. 1/ 🛑 Kinto stellt den Betrieb ein. Nachdem wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, führen wir eine geordnete Abwicklung durch, um Benutzer und Community zu schützen. – Benutzer können normal Vermögenswerte abheben– Phoenix-Kreditgeber erhalten ~76%– Morpho-Opfer können jeweils bis zu 1.100 $ beanspruchen Lesen Sie alle Details 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) 07.09.2025 Das Projekt betonte, dass Benutzer ihre Vermögenswerte noch bis zum 30. September abheben können. In der Zwischenzeit werden Phoenix-Kreditgeber etwa 76% ihres Kapitals zurückerhalten. Morpho-Opfer, die am stärksten vom Juli-Exploit betroffen waren, können jeweils bis zu 1.100 $ aus einem vom Gründer eingerichteten Goodwill-Fonds beanspruchen. "Es ist Zeit, die Realität zu akzeptieren. Ich habe dieses Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, aber kein erfolgreiches Ergebnis erzielt. Der CPIMP-Exploit war ein schwarzer Schwan, dennoch trage ich über 130.000 $ bei, um betroffenen Benutzern Entlastung zu bieten", erklärte Kinto-Gründer Ramon Recuero. Das Projekt betonte, dass seine Wallets, Layer-2-Infrastruktur und Kernsysteme nie gehackt wurden, aber der CPIMP-Proxy-Exploit im Juli 577 ETH abgezogen hat. Berichten zufolge zwang dies Kinto dazu, in einem verzweifelten Versuch zur Erholung Schulden aufzunehmen. Gesponsert Der Vorfall führte dazu, dass der K-Preis am 10. Juli um über 90% fiel. Seit der Ankündigung der Schließung ist der Token des Kinto-Ökosystems um...Der Beitrag "Kinto-Preis stürzt um 85% inmitten der unvollendeten Geschichte des Juli-Hacks" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kinto (K) gab bekannt, dass es nach dem Scheitern der Erholung von einer Reihe von Schlägen, darunter eine Schuldenlast von 1 Million Dollar und die anhaltenden Auswirkungen eines Juli-Exploits, den Betrieb einstellt. Die Nachricht löste einen dramatischen Ausverkauf aus, wobei der K-Token in den letzten 24 Stunden fast 85% an Wert verlor. Kinto stellt Betrieb ein: Alles, was Benutzer wissen müssen Gesponsert Das DeFi-Projekt gab die Entscheidung in einer auf X (Twitter) veröffentlichten Erklärung bekannt und räumte ein, dass es alle möglichen Wege zur Fortsetzung ausgeschöpft hatte. Da sich alle Bemühungen als erfolglos erwiesen haben, führt es nun eine geordnete Abwicklung durch. 1/ 🛑 Kinto stellt den Betrieb ein. Nachdem wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, führen wir eine geordnete Abwicklung durch, um Benutzer und Community zu schützen. – Benutzer können normal Vermögenswerte abheben– Phoenix-Kreditgeber erhalten ~76%– Morpho-Opfer können jeweils bis zu 1.100 $ beanspruchen Lesen Sie alle Details 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) 07.09.2025 Das Projekt betonte, dass Benutzer ihre Vermögenswerte noch bis zum 30. September abheben können. In der Zwischenzeit werden Phoenix-Kreditgeber etwa 76% ihres Kapitals zurückerhalten. Morpho-Opfer, die am stärksten vom Juli-Exploit betroffen waren, können jeweils bis zu 1.100 $ aus einem vom Gründer eingerichteten Goodwill-Fonds beanspruchen. "Es ist Zeit, die Realität zu akzeptieren. Ich habe dieses Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen verfolgt, aber kein erfolgreiches Ergebnis erzielt. Der CPIMP-Exploit war ein schwarzer Schwan, dennoch trage ich über 130.000 $ bei, um betroffenen Benutzern Entlastung zu bieten", erklärte Kinto-Gründer Ramon Recuero. Das Projekt betonte, dass seine Wallets, Layer-2-Infrastruktur und Kernsysteme nie gehackt wurden, aber der CPIMP-Proxy-Exploit im Juli 577 ETH abgezogen hat. Berichten zufolge zwang dies Kinto dazu, in einem verzweifelten Versuch zur Erholung Schulden aufzunehmen. Gesponsert Der Vorfall führte dazu, dass der K-Preis am 10. Juli um über 90% fiel. Seit der Ankündigung der Schließung ist der Token des Kinto-Ökosystems um...

Kinto-Preis stürzt um 85% inmitten der unvollendeten Geschichte des Juli-Hacks ab

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:06
Sidekick
K$0.0213+0.56%
Threshold
T$0.01334+4.95%
MORPHO
MORPHO$1.9914+8.46%
BLACKHOLE
BLACK$0.08588+1.85%

Kinto (K) gab bekannt, dass es den Betrieb einstellt, nachdem es sich nicht von einer Reihe von Schlägen erholen konnte, darunter eine Schuldenlast von 1 Million Dollar und die anhaltenden Auswirkungen eines Exploits im Juli.

Die Nachricht löste einen dramatischen Ausverkauf aus, wobei der K-Token in den letzten 24 Stunden fast 85% einbrach.

Kinto stellt Betrieb ein: Alles, was Benutzer wissen müssen

Gesponsert

Das DeFi-Projekt gab die Entscheidung in einer auf X (Twitter) veröffentlichten Erklärung bekannt und räumte ein, dass es alle möglichen Wege zur Fortsetzung ausgeschöpft hatte. Da alle Bemühungen erfolglos blieben, führt es nun eine geordnete Abwicklung durch.

Das Projekt betonte, dass Benutzer ihre Vermögenswerte noch bis zum 30. September auszahlen können. In der Zwischenzeit werden Phoenix-Kreditgeber etwa 76% ihres Kapitals zurückerhalten.

Morpho-Opfer, die am stärksten vom Juli-Exploit betroffen waren, können jeweils bis zu 1.100 $ aus einem vom Gründer eingerichteten Goodwill-Fonds beanspruchen.

Das Projekt betonte, dass während seine Wallets, Layer-2-Infrastruktur und Kernsysteme nie gehackt wurden, der CPIMP-Proxy-Exploit im Juli 577 ETH abgezogen hat. Berichten zufolge zwang dies Kinto dazu, Schulden aufzunehmen, in einem verzweifelten Versuch, sich zu erholen.

Gesponsert

Der Vorfall führte dazu, dass der K-Preis am 10. Juli um über 90% fiel. Seit der Ankündigung der Schließung ist der Token des Kinto-Ökosystems um über 85% gesunken.

Kinto (K) Preisentwicklung. Quelle: TradingView

Die Marktbedingungen, kombiniert mit den neuen Verbindlichkeiten, haben letztendlich seine Chancen auf weitere Mittelbeschaffung zunichte gemacht.

Was Benutzer bei Auszahlungsschwierigkeiten tun müssen

Gesponsert

Die plötzliche Schließung hat bei einigen Benutzern Gegenreaktionen ausgelöst, wobei einige das Ethereum L2 dafür kritisieren, dass es nach dem Geldverdienen abgewickelt wird.

Kinto besteht jedoch darauf, dass weder das Team noch die Investoren einen einzigen Token freigeschaltet haben, und bestreitet die Idee, dass die Schließung ein Rug-Pull war.

Andere Benutzer fordern Spielraum, um ihre Vermögenswerte abzuheben, daher forderte Kinto die Benutzer auf, Unterstützungsanfragen an den Kundensupport zu senden.

Gesponsert

Sicherheitsforscher verfolgen Berichten zufolge immer noch die gestohlenen 577 ETH, wobei Kinto verspricht, dass jede Wiederherstellung zuerst an die Opfer gehen wird.

Es wird auch erwartet, dass ein unbefristeter Anspruchsvertrag ausstehende Auszahlungen und Rückzahlungen Anfang Oktober bearbeiten wird.

Vor diesem Hintergrund hat Kinto begonnen, etwa 800.000 $ der verbleibenden Vermögenswerte in einem Foundation SAFE zu konsolidieren. Angeblich sind alle Mittel für die Rückzahlung an Gläubiger und Opfer vorgesehen.

Gesponsert

Trotz der Abwicklung bestätigte das Projekt auch, dass der ausstehende ERA-Krypto-Airdrop im Oktober noch verteilt wird.

Während Kinto darauf besteht, dass es verantwortungsvoll schließt, ist der Zusammenbruch eine deutliche Erinnerung an die Fragilität von DeFi-Projekten im Frühstadium.

Quelle: https://beincrypto.com/kintos-k-collapsed-before-unlocking/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4035+5.37%
Intuition
TRUST$0.2058-2.97%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.36%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.004931-6.82%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Am Sonntag sorgten Privacy Coins für Aufsehen, als Zcash (ZEC) um 12,8% auf über 640 $ stieg, während Monero (XMR) um 21% zulegte und die Marke von 440 $ pro Coin überschritt. Privacy Tokens stehen derzeit eindeutig im Rampenlicht – und die Menge liebt es. Privacy-Coins setzen Rallye fort Nach einer kurzen Verschnaufpause am Samstag, die [...]
Zcash
ZEC$637.78+9.24%
Monero
XMR$408.02+8.80%
Nowchain
NOW$0.00209+2.45%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:53

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,400.65
$106,400.65$106,400.65

+2.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,636.46
$3,636.46$3,636.46

+3.43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.16
$167.16$167.16

+2.84%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4096
$2.4096$2.4096

+4.04%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18193
$0.18193$0.18193

+2.16%