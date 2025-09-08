Kinto-Preis stürzt um 85% inmitten der unvollendeten Geschichte des Juli-Hacks ab

Kinto (K) gab bekannt, dass es den Betrieb einstellt, nachdem es sich nicht von einer Reihe von Schlägen erholen konnte, darunter eine Schuldenlast von 1 Million Dollar und die anhaltenden Auswirkungen eines Exploits im Juli.

Die Nachricht löste einen dramatischen Ausverkauf aus, wobei der K-Token in den letzten 24 Stunden fast 85% einbrach.

Kinto stellt Betrieb ein: Alles, was Benutzer wissen müssen

Das DeFi-Projekt gab die Entscheidung in einer auf X (Twitter) veröffentlichten Erklärung bekannt und räumte ein, dass es alle möglichen Wege zur Fortsetzung ausgeschöpft hatte. Da alle Bemühungen erfolglos blieben, führt es nun eine geordnete Abwicklung durch.

Das Projekt betonte, dass Benutzer ihre Vermögenswerte noch bis zum 30. September auszahlen können. In der Zwischenzeit werden Phoenix-Kreditgeber etwa 76% ihres Kapitals zurückerhalten.

Morpho-Opfer, die am stärksten vom Juli-Exploit betroffen waren, können jeweils bis zu 1.100 $ aus einem vom Gründer eingerichteten Goodwill-Fonds beanspruchen.

Das Projekt betonte, dass während seine Wallets, Layer-2-Infrastruktur und Kernsysteme nie gehackt wurden, der CPIMP-Proxy-Exploit im Juli 577 ETH abgezogen hat. Berichten zufolge zwang dies Kinto dazu, Schulden aufzunehmen, in einem verzweifelten Versuch, sich zu erholen.

Der Vorfall führte dazu, dass der K-Preis am 10. Juli um über 90% fiel. Seit der Ankündigung der Schließung ist der Token des Kinto-Ökosystems um über 85% gesunken.

Kinto (K) Preisentwicklung. Quelle: TradingView

Die Marktbedingungen, kombiniert mit den neuen Verbindlichkeiten, haben letztendlich seine Chancen auf weitere Mittelbeschaffung zunichte gemacht.

Was Benutzer bei Auszahlungsschwierigkeiten tun müssen

Die plötzliche Schließung hat bei einigen Benutzern Gegenreaktionen ausgelöst, wobei einige das Ethereum L2 dafür kritisieren, dass es nach dem Geldverdienen abgewickelt wird.

Kinto besteht jedoch darauf, dass weder das Team noch die Investoren einen einzigen Token freigeschaltet haben, und bestreitet die Idee, dass die Schließung ein Rug-Pull war.

Andere Benutzer fordern Spielraum, um ihre Vermögenswerte abzuheben, daher forderte Kinto die Benutzer auf, Unterstützungsanfragen an den Kundensupport zu senden.

Sicherheitsforscher verfolgen Berichten zufolge immer noch die gestohlenen 577 ETH, wobei Kinto verspricht, dass jede Wiederherstellung zuerst an die Opfer gehen wird.

Es wird auch erwartet, dass ein unbefristeter Anspruchsvertrag ausstehende Auszahlungen und Rückzahlungen Anfang Oktober bearbeiten wird.

Vor diesem Hintergrund hat Kinto begonnen, etwa 800.000 $ der verbleibenden Vermögenswerte in einem Foundation SAFE zu konsolidieren. Angeblich sind alle Mittel für die Rückzahlung an Gläubiger und Opfer vorgesehen.

Trotz der Abwicklung bestätigte das Projekt auch, dass der ausstehende ERA-Krypto-Airdrop im Oktober noch verteilt wird.

Während Kinto darauf besteht, dass es verantwortungsvoll schließt, ist der Zusammenbruch eine deutliche Erinnerung an die Fragilität von DeFi-Projekten im Frühstadium.