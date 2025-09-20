Der Beitrag "Kevin Durants vergessener Bitcoin-Kauf steigt um fast das 200-fache" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Durants Bitcoin-Kauf von 2016 wuchs nach Jahren ohne Kontozugriff um fast das 200-fache im Wert. Ein damaliger Bitcoin-Kauf von 10.000 $ wäre beim heutigen Preis von 117.000 $ etwa 1,8 Millionen $ wert. Durants Firma arbeitete mit Coinbase zusammen, um nach Jahren von Anmeldungsproblemen den Zugriff wiederherzustellen. NBA-Star Kevin Durant erhielt wieder Zugriff auf ein Bitcoin-Konto, das er 2016 eröffnete, als BTC bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die Coins blieben fast ein Jahrzehnt lang unberührt, nachdem er seine Anmeldedaten verloren hatte. Mit Bitcoin jetzt über 117.000 $ ist sein Bestand um fast das 200-fache gestiegen. Ein Einstieg von 10.000 $ zu Preisen von 2016 wird jetzt auf fast 1,8 Millionen $ geschätzt. Durants Agent, Rich Kleiman, enthüllte die Wiederherstellung während CNBCs Game Plan Konferenz in Los Angeles und bezeichnete es als eine der lukrativsten Investitionen des Sportlers. Vergessenes Konto profitierte von Inaktivität Durant kaufte erstmals Bitcoin, während er für die Golden State Warriors spielte, nach einem Abendessen, bei dem es um Krypto ging. Er und Kleiman kauften über Coinbase, aber Anmeldungsprobleme sperrten sie aus. Verwandt: Bitcoins 8-jähriger Trendlinientest bei 117.250 $ könnte den nächsten Schritt definieren. Kleiman bestätigte, dass während mehrerer Bullenmärkte keine Verkäufe getätigt wurden. "Wir haben nie etwas verkauft", sagte er und fügte hinzu, dass der verlorene Zugang unbeabsichtigt Durants Bestand während Rallyes und Korrekturen bewahrte. Coinbase greift ein Durants Firma, Thirty Five Ventures, ging 2021 eine Partnerschaft mit Coinbase ein, und die Börse hat seitdem mit ihnen zusammengearbeitet, um den Zugang wiederherzustellen. Coinbase sagte, dass seine Plattform Self-Service-Wiederherstellungstools und 24/7-Support für ähnliche Fälle umfasst. Mit wiederhergestelltem Zugang sitzt Durant nun auf Bitcoin, der seit seinem Einstieg um fast das 200-fache gestiegen ist. Von Warriors zu Rockets, Bitcoin gewinnt immer noch Der zweimalige NBA-Champion und Olympia-Goldmedaillengewinner wird in dieser Saison nach einem Gastspiel bei den Phoenix Suns für die Houston Rockets spielen. Abseits des Spielfelds hat sich sein frühes Experiment mit Bitcoin in einen Millionen-Dollar-Gewinn verwandelt, der... Der Beitrag "Kevin Durants vergessener Bitcoin-Kauf steigt um fast das 200-fache" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Durants Bitcoin-Kauf von 2016 wuchs nach Jahren ohne Kontozugriff um fast das 200-fache im Wert. Ein damaliger Bitcoin-Kauf von 10.000 $ wäre beim heutigen Preis von 117.000 $ etwa 1,8 Millionen $ wert. Durants Firma arbeitete mit Coinbase zusammen, um nach Jahren von Anmeldungsproblemen den Zugriff wiederherzustellen. NBA-Star Kevin Durant erhielt wieder Zugriff auf ein Bitcoin-Konto, das er 2016 eröffnete, als BTC bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die Coins blieben fast ein Jahrzehnt lang unberührt, nachdem er seine Anmeldedaten verloren hatte. Mit Bitcoin jetzt über 117.000 $ ist sein Bestand um fast das 200-fache gestiegen. Ein Einstieg von 10.000 $ zu Preisen von 2016 wird jetzt auf fast 1,8 Millionen $ geschätzt. Durants Agent, Rich Kleiman, enthüllte die Wiederherstellung während CNBCs Game Plan Konferenz in Los Angeles und bezeichnete es als eine der lukrativsten Investitionen des Sportlers. Vergessenes Konto profitierte von Inaktivität Durant kaufte erstmals Bitcoin, während er für die Golden State Warriors spielte, nach einem Abendessen, bei dem es um Krypto ging. Er und Kleiman kauften über Coinbase, aber Anmeldungsprobleme sperrten sie aus. Verwandt: Bitcoins 8-jähriger Trendlinientest bei 117.250 $ könnte den nächsten Schritt definieren. Kleiman bestätigte, dass während mehrerer Bullenmärkte keine Verkäufe getätigt wurden. "Wir haben nie etwas verkauft", sagte er und fügte hinzu, dass der verlorene Zugang unbeabsichtigt Durants Bestand während Rallyes und Korrekturen bewahrte. Coinbase greift ein Durants Firma, Thirty Five Ventures, ging 2021 eine Partnerschaft mit Coinbase ein, und die Börse hat seitdem mit ihnen zusammengearbeitet, um den Zugang wiederherzustellen. Coinbase sagte, dass seine Plattform Self-Service-Wiederherstellungstools und 24/7-Support für ähnliche Fälle umfasst. Mit wiederhergestelltem Zugang sitzt Durant nun auf Bitcoin, der seit seinem Einstieg um fast das 200-fache gestiegen ist. Von Warriors zu Rockets, Bitcoin gewinnt immer noch Der zweimalige NBA-Champion und Olympia-Goldmedaillengewinner wird in dieser Saison nach einem Gastspiel bei den Phoenix Suns für die Houston Rockets spielen. Abseits des Spielfelds hat sich sein frühes Experiment mit Bitcoin in einen Millionen-Dollar-Gewinn verwandelt, der...