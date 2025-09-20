BörseDEX+
Kevin Durants vergessener Bitcoin-Kauf steigt um fast das 200-fache

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 00:06
  • Durants Bitcoin-Kauf von 2016 wuchs nach Jahren ohne Kontozugriff um fast das 200-fache im Wert.
  • Ein Bitcoin-Kauf von 10.000 $ wäre bei dem heutigen Preis von 117.000 $ etwa 1,8 Millionen $ wert.
  • Durants Firma arbeitete mit Coinbase zusammen, um nach Jahren von Anmeldungsproblemen den Zugriff wiederherzustellen.

NBA-Star Kevin Durant erhielt wieder Zugriff auf ein Bitcoin-Konto, das er 2016 eröffnet hatte, als Bitcoin bei etwa 650 $ gehandelt wurde. Die Coins blieben fast ein Jahrzehnt lang unberührt, nachdem er seine Anmeldedaten verloren hatte.

Mit Bitcoin jetzt über 117.000 $ sind seine Bestände um fast das 200-fache gestiegen. Ein Einstieg von 10.000 $ zu Preisen von 2016 wird jetzt auf fast 1,8 Millionen $ geschätzt.

Durants Agent, Rich Kleiman, enthüllte die Wiederherstellung während der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles und bezeichnete es als eine der lukrativsten Investitionen des Sportlers.

Vergessenes Konto profitierte von Inaktivität

Durant kaufte erstmals Bitcoin, während er für die Golden State Warriors spielte, nach einem Abendessen, bei dem es um Krypto ging. Er und Kleiman kauften über Coinbase, aber Anmeldungsprobleme sperrten sie aus.

Verwandt: Bitcoins 8-Jahres-Trendlinien-Test bei 117.250 $ könnte den nächsten Schritt definieren

Kleiman bestätigte, dass während mehrerer Bullenzyklen keine Verkäufe getätigt wurden. "Wir haben nie etwas verkauft", sagte er und fügte hinzu, dass der verlorene Zugang unbeabsichtigt Durants Bestand während Rallyes und Korrekturen bewahrt hat.

Coinbase greift ein

Durants Firma, Thirty Five Ventures, ging 2021 eine Partnerschaft mit Coinbase ein, und die Börse hat seitdem mit ihnen zusammengearbeitet, um den Zugang wiederherzustellen. Coinbase gab an, dass ihre Plattform Self-Service-Wiederherstellungstools und 24/7-Support für ähnliche Fälle umfasst.

Mit wiederhergestelltem Zugang sitzt Durant nun auf Bitcoin, der seit seinem Einstieg um fast das 200-fache gestiegen ist.

Von Warriors zu Rockets, Bitcoin gewinnt immer noch

Der zweimalige NBA-Champion und Olympia-Goldmedaillengewinner wird in dieser Saison nach einem Gastspiel bei den Phoenix Suns für die Houston Rockets spielen. 

Abseits des Spielfelds hat sich sein frühes Experiment mit Bitcoin in einen Millionengewinn verwandelt, der mit seinen bekanntesten Werbeverträgen konkurriert.

Verwandt: Bitcoins Wochenschluss über 114.000 $ zeigt, dass die institutionelle Nachfrage zurück ist

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel präsentierten Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Der Artikel stellt keine Finanzberatung oder Beratung jeglicher Art dar. Coin Edition ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Nutzung von Inhalten, Produkten oder Dienstleistungen entstehen. Den Lesern wird empfohlen, Vorsicht walten zu lassen, bevor sie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Unternehmen ergreifen.

Quelle: https://coinedition.com/kevin-durant-bitcoin-forgotten-wallet/

