Kevin Durant findet Bitcoin wieder, den er für 650 $ gekauft hatte und der jetzt nach fast einem Jahrzehnt um über 17.700 % gestiegen ist

Der Beitrag "Kevin Durant erhält Zugriff auf Bitcoin, der für 650 $ gekauft wurde und jetzt über 17.700 % im Plus ist, nach fast einem Jahrzehnt" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. NBA-Forward Kevin Durant hat wieder Zugriff auf seinen Bitcoin, nachdem er fast ein Jahrzehnt lang aus seinem Coinbase Konto ausgesperrt war. In dieser Zeit stieg der Preis von BTC um mehr als 17.700 %. "Wir haben das Problem behoben. Vermögenswiederherstellung abgeschlossen", postete Coinbase-CEO Brian Armstrong auf X als Antwort auf einen viralen Tweet über Durants Zugriffsprobleme. Die Wiederherstellung erfolgt Tage nachdem Durant und sein Geschäftspartner Rich Kleiman die Aussperrung auf der CNBC's Game Plan Konferenz diskutiert hatten. "Es ist einfach ein Prozess, den wir nicht lösen konnten", sagte Kleiman. Dennoch bemerkte er: "Bitcoin steigt weiter... also, ich meine, es hat uns nur Vorteile gebracht." Durant kaufte Bitcoin im Jahr 2016, nachdem er davon von seinen damaligen Teamkollegen bei den Golden State Warriors gehört hatte. Zu dieser Zeit wurde Bitcoin zwischen 360 $ und 1.000 $ gehandelt, und es wird geschätzt, dass Durant für etwa 650 $ pro Coin gekauft hat. Laut CoinMarketCap-Daten liegt der Kurs jetzt bei etwa 116.000 $. Weder Durant noch Kleiman gaben die Größe seiner Bestände bekannt. Durant und Kleiman sind Investoren bei Coinbase und haben das Unternehmen über ihr Medienunternehmen Boardroom beworben. Die Episode kommt inmitten wachsender Frustration einiger Coinbase-Nutzer, die behaupten, ähnliche Probleme beim Wiederherstellen des Kontozugriffs oder beim Erhalt von Hilfe vom Kundensupport gehabt zu haben. Armstrong erkannte die Kritik in den sozialen Medien an und sagte, das Unternehmen lege "einen großen Fokus" auf die Verbesserung des Kundensupports. Quelle: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade