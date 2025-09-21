Kevin Durant findet Bitcoin wieder, den er für 650 $ gekauft hatte und der jetzt nach fast einem Jahrzehnt um über 17.700 % gestiegen ist

NBA-Forward Kevin Durant hat wieder Zugriff auf seinen Bitcoin, nachdem er fast ein Jahrzehnt lang aus seinem Coinbase Konto ausgesperrt war. In dieser Zeit stieg der Preis von BTC um mehr als 17.700%.
"Wir haben das Problem behoben. Vermögenswiederherstellung abgeschlossen", postete Coinbase-CEO Brian Armstrong auf X als Antwort auf einen viralen Tweet über Durants Zugriffsprobleme.
Die Wiederherstellung erfolgt Tage nachdem Durant und sein Geschäftspartner Rich Kleiman die Aussperrung auf der CNBC's Game Plan Konferenz diskutiert hatten. "Es ist einfach ein Prozess, den wir nicht lösen konnten", sagte Kleiman. Dennoch bemerkte er: "Bitcoin steigt weiter... also hat es uns eigentlich nur genutzt."
Durant kaufte Bitcoin im Jahr 2016, nachdem er davon von seinen damaligen Teamkollegen bei den Golden State Warriors gehört hatte. Zu dieser Zeit wurde Bitcoin zwischen 360 und 1.000 Dollar gehandelt, und es wird geschätzt, dass Durant für etwa 650 Dollar pro Coin gekauft hat.
Laut CoinMarketCap-Daten liegt der Kurs jetzt bei etwa 116.000 Dollar. Weder Durant noch Kleiman haben die Größe seiner Bestände offengelegt.
Durant und Kleiman sind Investoren bei Coinbase und haben das Unternehmen über ihr Medienunternehmen Boardroom beworben.
Die Episode kommt inmitten wachsender Frustration einiger Coinbase-Nutzer, die behaupten, mit ähnlichen Problemen beim Wiederherstellen des Kontozugriffs oder beim Erhalt von Hilfe vom Kundensupport konfrontiert zu sein. Armstrong erkannte die Kritik in sozialen Medien an und sagte, das Unternehmen lege "einen großen Fokus" auf die Verbesserung des Kundensupports.
Quelle: https://www.coindesk.com/business/2025/09/20/kevin-durant-recovers-bitcoin-bought-at-usd650-now-up-over-17-700-after-nearly-a-decade