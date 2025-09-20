Kevin Durant erhält nach Jahren wieder Zugriff auf Bitcoin

NBA-Star Kevin Durant hat endlich die Kontrolle über seine lange verlorene Bitcoin-Wallet zurückerlangt, nachdem er fast zehn Jahre lang keinen Zugriff auf sein Coinbase-Konto hatte. Diese Wiederverbindung mit seinen Kryptowährungsanlagen hat eine weitreichende Diskussion innerhalb der digitalen Währungsgemeinschaft ausgelöst und unterstreicht die Komplexität und die volatile Natur des Kryptomarktes in Bezug auf digitale Sicherheit. […]
Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/kevin-durant-recovers-bitcoin-access-after-years