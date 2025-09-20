BörseDEX+
Kevin Durant erhält nach Jahren wieder Zugriff auf sein Coinbase Bitcoin Konto

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 01:43

Kevin Durant #35 der Phoenix Suns schaut während der zweiten Hälfte gegen die Houston Rockets in der PHX Arena am 30.03.2025 in Phoenix, Arizona zu.

Chris Coduto | Getty Images

NBA-Star Kevin Durant hat wieder Zugriff auf seine Menge an Bitcoin erhalten, nachdem er jahrelang aus seinem Coinbase Konto ausgesperrt war. 

"Wir haben das Problem behoben. Vermögenswiederherstellung abgeschlossen", sagte Coinbase CEO Brian Armstrong am Freitag in einem Social-Media-Beitrag als Antwort auf einen Tweet über Durant, der aus seinem Konto auf der Kryptowährungsbörse ausgesperrt war. 

Die Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem Durant und sein Agent Rich Kleiman auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles über die missliche Lage scherzten.

"Es ist einfach ein Prozess, den wir nicht lösen konnten", sagte Kleiman am Dienstag in Bezug auf Coinbase's Kontowiederherstellungsprotokoll. "Aber Bitcoin steigt weiter... also hat es uns letztendlich nur genutzt." 

Durant kaufte Bitcoin auf Coinbase im Jahr 2016, kurz nachdem er mehrmals während eines Abendessens mit seinen damaligen Golden State Warriors Teamkollegen von dem Token gehört hatte. 

Bitcoin wurde 2016 zwischen etwa 360 $ und 1.000 $ gehandelt, wie Daten von CoinGecko zeigen. Jetzt wird der digitale Vermögenswert bei etwa 116.000 $ gehandelt, laut demselben Krypto-Datenanbieter. 

Stock chart icon

Bitcoin seit 2016

Durant und sein Agent, die Investoren bei Coinbase Global sind und das Unternehmen auf ihrer Sport- und Unterhaltungswebsite Boardroom bewerben, haben die Größe der Bitcoin-Bestände des Basketballspielers auf der Handelsplattform nicht offengelegt.

Der Fall hat eine breitere Diskussion über den Kundenservice von Coinbase ausgelöst, wobei mehrere Benutzer in sozialen Medien von Schwierigkeiten berichten, Unterstützung vom Unternehmen zu erhalten, um wieder Zugriff auf ihre Konten zu bekommen und andere Probleme zu beheben. 

Ihre Beschwerden bilden die neuesten Forderungen an Coinbase, seine Support-Dienste zu überarbeiten. Im Mai enthüllte Coinbase, dass Cyberkriminelle einige seiner ausländischen Kundendienstmitarbeiter bestochen hatten, um persönliche Daten von Kunden preiszugeben. Im Jahr 2021 äußerten Coinbase-Kunden ihre Frustration über die neue telefonische Live-Support-Hotline des Unternehmens, wobei ein unzufriedener Benutzer CNBC damals mitteilte, dass der Service "ein Witz" sei. 

Am Freitag ging Coinbase CEO Armstrong auf die neuesten Bedenken der Benutzer bezüglich der Qualität der Support-Dienste des Unternehmens ein und betonte, dass sein Team "einen großen Fokus auf Verbesserung" legen würde.

"Wir legen einen großen Fokus darauf, den Kundenservice an beiden Enden zu verbessern – Produkte verbessern, damit weniger Menschen Support benötigen, und eine schnellere, qualitativ hochwertigere Erfahrung bieten, wenn Sie ihn doch brauchen", sagte Armstrong am Freitag in einem X-Beitrag. 

Coinbase antwortete nicht sofort auf CNBCs Anfrage nach zusätzlichen Kommentaren zu den Maßnahmen, die es ergreifen würde, um seinen Kundenservice zu verbessern. Früher in dieser Woche teilte das Unternehmen CNBC mit, dass es eine rund um die Uhr verfügbare Hilfe-Hotline für seine Benutzer betreibt, zusätzlich zu Selbsthilfe-Ressourcen für grundlegende Fehlerbehebung.

Quelle: https://www.cnbc.com/2025/09/19/bitcoin-coinbase-kevin-durant-nba-password.html

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

