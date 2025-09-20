Kevin Durant erhält nach Jahren wieder Zugriff auf sein Coinbase Bitcoin Konto

Der Beitrag Kevin Durant hat nach Jahren wieder Zugriff auf sein Coinbase Bitcoin Konto erhalten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kevin Durant #35 der Phoenix Suns schaut während der zweiten Hälfte gegen die Houston Rockets in der PHX Arena am 30.03.2025 in Phoenix, Arizona zu. Chris Coduto | Getty Images NBA-Star Kevin Durant hat wieder Zugriff auf seine Fülle von Bitcoins erhalten, nachdem er jahrelang aus seinem Coinbase Konto ausgesperrt war. "Wir haben das Problem behoben. Vermögenswiederherstellung abgeschlossen", sagte Coinbase-CEO Brian Armstrong am Freitag in einem Social-Media-Beitrag als Antwort auf einen Tweet über Durants Aussperrung aus seinem Konto auf der Kryptowährungsbörse. Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem Durant und sein Agent Rich Kleiman auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles über die missliche Lage scherzten. "Es ist einfach ein Prozess, den wir nicht lösen konnten", sagte Kleiman am Dienstag in Bezug auf Coinbases Kontowiederherstellungsprotokoll. "Aber Bitcoin steigt weiter... also hat es uns letztendlich nur genutzt." Durant kaufte 2016 Bitcoins auf Coinbase, kurz nachdem er während eines Abendessens mit seinen damaligen Golden State Warriors-Teamkollegen mehrmals von dem Token gehört hatte. Bitcoin wurde 2016 zwischen etwa 360 und 1.000 US-Dollar gehandelt, wie Daten von CoinGecko zeigen. Jetzt wird der digitale Vermögenswert bei etwa 116.000 US-Dollar gehandelt, laut demselben Krypto-Datenanbieter. Stock Chart IconAktienkurssymbol Bitcoin seit 2016 Durant und sein Agent, die Investoren bei Coinbase Global sind und das Unternehmen auf ihrer Sport- und Unterhaltungswebsite Boardroom bewerben, haben die Größe der Bitcoin-Bestände des Basketballspielers auf der Handelsplattform nicht offengelegt. Der Fall hat eine breitere Diskussion über die Kundendienstleistungen von Coinbase ausgelöst, wobei mehrere Nutzer in sozialen Medien von Schwierigkeiten berichten, Unterstützung vom Unternehmen zu erhalten, um wieder Zugriff auf ihre Konten zu bekommen und andere Probleme zu beheben. Ihre Beschwerden bilden die neuesten Forderungen an Coinbase, seine Support-Dienste zu überarbeiten. Im Mai enthüllte Coinbase, dass Cyberkriminelle einige seiner... Der Beitrag Kevin Durant hat nach Jahren wieder Zugriff auf sein Coinbase Bitcoin Konto erhalten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kevin Durant #35 der Phoenix Suns schaut während der zweiten Hälfte gegen die Houston Rockets in der PHX Arena am 30.03.2025 in Phoenix, Arizona zu. Chris Coduto | Getty Images NBA-Star Kevin Durant hat wieder Zugriff auf seine Fülle von Bitcoins erhalten, nachdem er jahrelang aus seinem Coinbase Konto ausgesperrt war. "Wir haben das Problem behoben. Vermögenswiederherstellung abgeschlossen", sagte Coinbase-CEO Brian Armstrong am Freitag in einem Social-Media-Beitrag als Antwort auf einen Tweet über Durants Aussperrung aus seinem Konto auf der Kryptowährungsbörse. Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem Durant und sein Agent Rich Kleiman auf der CNBC Game Plan Konferenz in Los Angeles über die missliche Lage scherzten. "Es ist einfach ein Prozess, den wir nicht lösen konnten", sagte Kleiman am Dienstag in Bezug auf Coinbases Kontowiederherstellungsprotokoll. "Aber Bitcoin steigt weiter... also hat es uns letztendlich nur genutzt." Durant kaufte 2016 Bitcoins auf Coinbase, kurz nachdem er während eines Abendessens mit seinen damaligen Golden State Warriors-Teamkollegen mehrmals von dem Token gehört hatte. Bitcoin wurde 2016 zwischen etwa 360 und 1.000 US-Dollar gehandelt, wie Daten von CoinGecko zeigen. Jetzt wird der digitale Vermögenswert bei etwa 116.000 US-Dollar gehandelt, laut demselben Krypto-Datenanbieter. Stock Chart IconAktienkurssymbol Bitcoin seit 2016 Durant und sein Agent, die Investoren bei Coinbase Global sind und das Unternehmen auf ihrer Sport- und Unterhaltungswebsite Boardroom bewerben, haben die Größe der Bitcoin-Bestände des Basketballspielers auf der Handelsplattform nicht offengelegt. Der Fall hat eine breitere Diskussion über die Kundendienstleistungen von Coinbase ausgelöst, wobei mehrere Nutzer in sozialen Medien von Schwierigkeiten berichten, Unterstützung vom Unternehmen zu erhalten, um wieder Zugriff auf ihre Konten zu bekommen und andere Probleme zu beheben. Ihre Beschwerden bilden die neuesten Forderungen an Coinbase, seine Support-Dienste zu überarbeiten. Im Mai enthüllte Coinbase, dass Cyberkriminelle einige seiner...