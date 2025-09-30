Kakao (035720.KS) Aktie: Fällt um 5,85% in der vergangenen Woche, da KakaoTalk-Redesign auf Gegenwind stößt

TLDRs;

Kakao-Aktie fiel letzte Woche um 5,85%, betroffen vom Redesign-Gegenwind bei KakaoTalk und Datenschutzbedenken.

Benutzer beschwerten sich, dass die neue Feed-Oberfläche zu viele Daten preisgab, was Kakao dazu veranlasste, alte Funktionen wiederherzustellen.

Kakao steht auch im Mobilitätsbereich unter Wettbewerbsdruck, da Uber ein konkurrierendes Mitgliedschaftsprogramm für Fahrdienste einführt.

Die KI-gesteuerte ChatGPT-Integration könnte das langfristige Wachstum fördern, aber Investoren bleiben vorsichtig bezüglich des kurzfristigen Benutzerengagements.

Der südkoreanische Internetriese Kakao Corp. (035720.KS) verzeichnete in der vergangenen Woche einen Kursrückgang von 5,85%, mit einem zusätzlichen Rückgang von 1,16% beim Handelsschluss am Montag auf ₩59.600.

Der Rückgang erfolgt inmitten zunehmender Kritik am umstrittenen Redesign von KakaoTalk, das eine Feed-artige Benutzeroberfläche einführte, die viele Benutzer als aufdringlich und eher einer Social-Media-Plattform ähnlich kritisierten als einem privaten Messenger.

Die Benutzerproteste konzentrieren sich auf Datenschutz- und Benutzerfreundlichkeitsbedenken. Kritiker argumentieren, dass das Update zu viele persönliche Informationen preisgibt und gleichzeitig die Kernfunktion der App als Messaging-Dienst beeinträchtigt. Kakao hat seitdem Pläne angekündigt, mehrere Änderungen rückgängig zu machen, einschließlich der Wiederherstellung des beliebten "Freunde"-Tabs in seinem ursprünglichen Format und der Möglichkeit für Benutzer, zwischen alten und neuen Anzeigestilen zu wechseln.

Marktauswirkungen und Investorenstimmung

Kakao Corp. (035720.KS)

Investoren haben vorsichtig auf den Aufruhr reagiert, wobei Analysten darauf hinweisen, dass die schnelle Reaktion von Kakao zwar den Reputationsschaden begrenzen könnte, der Vorfall jedoch die Zerbrechlichkeit des Benutzervertrauens in einem gesättigten digitalen Ökosystem verdeutlicht.

Die Aktien stehen nicht nur aufgrund der Unzufriedenheit der Benutzer unter Druck, sondern auch aufgrund des wachsenden Wettbewerbs sowohl bei Messaging- als auch bei Mobilitätsdiensten. Kakao Mobility hat kürzlich ein kostenpflichtiges Mitgliedschaftsprogramm eingeführt,

Kakao T Members, das Vorteile für Fahrer und Autobesitzer bietet. Doch mit der Ankündigung von Uber, seine Konkurrenz-Mitgliedschaft "Uber One" zum gleichen Preis anzubieten, befürchten Investoren, dass sich der Margendruck im Bereich der Fahrdienste verstärken könnte.

Kakaos KI-Wette mit ChatGPT

Als weitere Komplexitätsebene versucht Kakao gleichzeitig eine mutige Neuerfindung seiner Flaggschiff-Plattform. Erst letzte Woche enthüllte das Unternehmen, dass ChatGPT ab Oktober direkt in KakaoTalk integriert wird. Dies markiert eines der ehrgeizigsten Upgrades der App und signalisiert Kakaos breiteres Bestreben, sich zu einer multifunktionalen "Super-App" zu entwickeln.

CEO Chung Shin-a beschrieb die Integration als "einen entscheidenden Moment" und versprach den Benutzern nahtlosen Zugang zum breiteren Ökosystem von Kakao, von Reservierungen und Geschenken bis hin zum Musik-Streaming. OpenAI-Führungskräfte teilten den Optimismus und bezeichneten den Schritt als wegweisend für die Einbettung von KI-Weltklasse in den koreanischen Alltag.

Trotz des Trubels warnen Analysten, dass die KI-Wende kurzfristige Rückgänge im Benutzerengagement nicht sofort ausgleichen wird. Laut Mobile Index-Daten sank die durchschnittliche Zeit, die auf KakaoTalk verbracht wurde, zwischen 2021 und 2025 um 16%, was die Dringlichkeit hinter Kakaos digitalem Umbau unterstreicht.

Erholung oder anhaltende Schwierigkeiten?

KakaoTalk verfügt immer noch über fast 49 Millionen monatlich aktive Benutzer und deckt damit effektiv die Bevölkerung Südkoreas ab. Dennoch verliert die Plattform in Bezug auf die pro Benutzer verbrachte Zeit an globale Akteure wie YouTube und Instagram.

Die Redesign-Kritik in Kombination mit dem zunehmenden Wettbewerb in den Bereichen Mobilität und E-Commerce verdeutlicht den Balanceakt, den Kakao zwischen Innovation und Benutzerzufriedenheit vollziehen muss.

Ob sich die Aktie stabilisiert, wird von zwei Faktoren abhängen: wie reibungslos Kakao die Rücknahme unbeliebter Designelemente bewältigt und ob seine KI-gestützte Transformation die Benutzerloyalität neu entfachen und neue Monetarisierungsströme liefern kann. Vorerst bleiben Investoren wachsam, während das Unternehmen zwischen der Wiederherstellung des Vertrauens im Heimatmarkt und dem Verfolgen ehrgeiziger globaler KI-Ambitionen navigiert.

