Justin Biebers neuester Top-10-Hit beweist seine anhaltende Macht im Radio

Justin Biebers neuestes Album Swag erholt sich in den Charts und steigt nach der Wiederveröffentlichung des Sets als Deluxe-Edition mit dem Titel Swag II durch den Sänger. Das Projekt ist im Wesentlichen eine Kombination aus zwei vollständigen Alben, und Verkäufe und Streams beider Projekte – insbesondere der neuesten Version – helfen ihm, in einer Reihe von Rankings in den Vereinigten Staaten zu steigen.

Während Bieber den Fans auf Swag II mehr als 20 neue Tracks lieferte, liegt der Fokus in Bezug auf die Charts immer noch auf den Singles von Swag. "Daisies", der erste Promotion-Titel des ersten vollständigen Albums, steigt erneut in mehreren Rankings und bricht in die Top 10 mehrerer Radio-Ranglisten ein, was Bieber einen weiteren Karriere-Hit beschert.

Justin Biebers "Daisies" bricht in die Top 10 ein

"Daisies" erreicht endlich die Top 10 der Radio Songs-Liste, Billboards Übersicht der erfolgreichsten Tracks über alle Radiosender hinweg, unabhängig von Genre oder Sprache, in den USA. In diesem Rahmen steigt "Daisies" von Platz 11 auf Platz 7.

Derselbe Song steigt auch zum ersten Mal in die höchste Stufe des Adult Pop Airplay-Rankings ein und klettert von Platz 11 auf Platz 9, nur wenige Plätze unter seiner Position in der Radio Songs-Liste.

Justin Bieber fügt mit "Daisies" neue Top-10-Hits hinzu

Bieber sammelt einen Meilenstein mit dem fünfzehnten Top-10-Erfolg in der Adult Pop Airplay-Liste. Die kanadische Pop-Ikone hat insgesamt 22 Top-10-Platzierungen in der Radio Songs-Rangliste. Er hat auf beiden Listen fünfmal den Spitzenplatz erreicht, allerdings mit unterschiedlichen Tracks.

Justin Biebers "Daisies" klettert hoch

"Daisies" erreicht auch einen neuen Höchststand im Pop Airplay-Ranking, der wettbewerbsintensivsten der drei Pop-Radio-Listen von Billboard, indem der Titel von Platz 5 auf Platz 4 steigt. Gleichzeitig wendet sich der Song in der Adult Contemporary-Rangliste und fällt einen Platz von seinem Allzeithoch auf Platz 21.

"Daisies" erlebt eine große Woche in den Charts, was unglaublich ist, wenn man bedenkt, dass der Track starker Konkurrenz durch Biebers neueste Songs ausgesetzt war. Während der Track neue Höchststände in mehreren Radio-Rankings erreicht, kehrt er auch in die Top 10 der Hot 100 zurück und steigt in der Streaming Songs-Liste von Platz 26 auf Platz 19.