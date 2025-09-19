Justin Biebers erste Nummer-1-Single wird 10

Justin Bieber erreichte 2015 mit "What Do You Mean?" seine erste Nummer 1 in den Hot 100, ein Lied, das seinen Übergang zu reiferen Pop-Klängen markierte. NEW YORK, NY – 04.05.2015: Sänger Justin Bieber besucht die 'China: Through The Looking Glass' Costume Institute Benefit Gala im Metropolitan Museum of Art am 4. Mai 2015 in New York City. (Foto von Dimitrios Kambouris/Getty Images) Getty Images

Justin Biebers Musikkarriere war für mehrere Jahre praktisch nicht existent, und Fans fragten sich bereits, wann sie wieder etwas vom Popstar hören würden — bis er wie aus dem Nichts enthüllte, dass sein neues Album Swag in nur wenigen Stunden erscheinen würde. Das vollständige Album, das Pop und R&B vermischte, erschien kurz darauf Mitte Juli und brachte ihn diesen Sommer zurück an die Spitze mehrerer Billboard-Charts.

Vor Kurzem lieferte Bieber eine zweite Ausgabe mit dem passenden Titel Swag II, die für Chart-Zwecke in den Vereinigten Staaten zusammen mit Swag gezählt wird. Während er Songs von Swag II und den anhaltenden Erfolg mehrerer Tracks der ersten Ausgabe feiert, wird sein erster Spitzenreiter in den Hot 100 zehn Jahre alt.

"What Do You Mean?" debütierte auf Platz 1

"What Do You Mean?" debütierte vor einem Jahrzehnt auf Platz 1 und eröffnete an der Spitze der Hot 100 in der Chart-Ausgabe vom 19. September 2015. Der Song war nicht nur Biebers erster, der auf dem ersten Platz startete, sondern — erstaunlicherweise — auch sein erster Spitzenreiter in Amerikas wettbewerbsintensivster Song-Rangliste.

Justin Bieber war ein Superstar ohne Nummer 1

Als "What Do You Mean?" erschien, war Bieber bereits einer der größten Popstars des Planeten. Er hatte in Amerika mehrere Hits gelandet, aber es war ihm nie gelungen, die Hot 100 anzuführen. Der kanadische Musiker war mit Tracks wie "Baby" featuring Ludacris und seinem eigenen "Boyfriend" nah dran, die auf den Plätzen 5 bzw. 2 stehen blieben, aber eine Zeit lang war er einer der bekanntesten Namen in der Musik ohne eine Nummer 1.

Ein einwöchiger Spitzenreiter, der The Weeknd blockierte

"What Do You Mean?" schaffte es nur für eine Woche auf Platz 1 der Hot 100, und es war überhaupt ein Glück, dass der Song auf dem ersten Platz startete, da der Wettbewerb zu dieser Zeit besonders hart war. Der Track verdrängte The Weeknds "Can't Feel My Face", der sich bereits in seinem zweiten Lauf an der Spitze befand. Nur eine Woche später kehrte "Can't Feel My Face" auf den Thron zurück, bevor The Weeknd sich selbst mit "The Hills" auf Platz 1 ablöste.

Justin Bieber schwenkte zu reifem Pop um

Das Vermächtnis von "What Do You Mean?" in Biebers Diskografie konzentriert sich darauf, dass es seine erste Nummer 1 war, aber das ist nicht das Einzige, was zählt. Zu dieser Zeit wurde er noch weitgehend als Teen-Pop-Sensation gesehen, und er zielte darauf ab, von jugendorientiertem Material zu reiferen Top-40-Klängen zu wechseln. "What Do You Mean?" half ihm, diese bekanntermaßen schwierige Leistung zu vollbringen, da es den zu diesem Zeitpunkt populären Tropical-House-Stil aufgriff und bewies, dass er mehr konnte, als nur kreischenden jungen Fans zu schmeicheln.

Purpose produzierte mehrere Hot-100-Spitzenreiter

"What Do You Mean?" diente als erste Single von Biebers damals kommendem Album Purpose, dem vollständigen Werk, das ihn nach einigen persönlichen Turbulenzen als Erwachsenen neu einführte. Das Set produzierte mehrere Hits, darunter ein Trio von Nummer-1-Hits in den Hot 100 — ein beachtlicher Lauf, wenn man bedenkt, dass er vor dieser Ära nie dominiert hatte. Nach "What Do You Mean?" wechselten sich auch "Sorry" und "Love Yourself" auf Platz 1 ab.

Purpose und die Grammys

Während "What Do You Mean?" nie für einen Grammy nominiert wurde, brachte Purpose Bieber zurück zur Show. Er erhielt seine ersten Nominierungen 2011 für das beste Pop-Vokalalbum und den besten neuen Künstler, wartete dann ein halbes Jahrzehnt, bevor er als Gastmusiker bei "Where Are Ü Now" gewann, angeführt von Jack Ü (Diplo und Skrillex).

Purpose wurde sowohl für das beste Pop-Vokalalbum als auch für das Album des Jahres nominiert, während "Love Yourself" — einer der Nachfolger von "What Do You Mean?" — Nominierungen für die beste Pop-Solo-Performance und den Song des Jahres erhielt. Er gewann 2017 keine Preise, aber diese Nominierungen halfen dabei, seine Karriere auf ein anderes Niveau zu heben, und alles begann mit dem ungemein eingängigen "What Do You Mean?"