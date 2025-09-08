GERADE HEREIN! Großer Bulle Michael Saylor macht seine lang erwartete Bitcoin (BTC)-Ankündigung! Hier sind die Details...

MicroStrategy (Pool-Strategie) setzte seine wöchentlichen Käufe fort, tätigte seinen wöchentlichen Bitcoin (BTC)-Kauf und gab bekannt, dass es letzte Woche 1.955 BTC erworben hat.

Dementsprechend kaufte MicroStrategy 1.955 BTC im Wert von 217,4 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 111.196 Dollar.

Pool-Strategie-Gründer Michael Saylor kündigte die Neuigkeit über einen Beitrag auf seinem X-Konto an.

*Dies ist keine Anlageberatung.

