Jupiters Liquiditäts-Pool TVL überschreitet 2 Milliarden $

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:45
Hauptpunkte:
  • Gesamter gesperrter Wert (TVL) für Jupiter überschreitet 2 Milliarden Dollar.
  • Jährliche Prozentuale Rendite (APY) bei 17,58% für JLP Liquiditätspool.
  • Erhebliches Interesse sowohl von institutionellen als auch von privaten Anlegern.

Jupiters JLP Liquiditätspool erreichte einen Meilenstein, als sein Gesamter gesperrter Wert (TVL) am 07.09.2025 die Marke von 2,00 Milliarden Dollar überschritt, mit einem APY von 17,58%.

Dieser Meilenstein deutet auf einen robusten Liquiditätszufluss hin, der die Handelseffizienz innerhalb des Solana-Ökosystems verbessert und Jupiters Rolle in der dezentralen Finanzwelt hervorhebt.

Jupiters 2 Milliarden Dollar TVL-Meilenstein stärkt Solana DeFi

Die Ankündigung weckte Interesse in der DeFi-Community und markierte einen Meilenstein für das Wachstum des Protokolls. Während keine großen Branchenführer oder Institutionen offiziell Stellung genommen haben, hat die Community auf X erhebliche Begeisterung mit positivem Feedback gezeigt. Keine abweichenden Meinungen oder kritischen Aussagen sind in Community-Foren bezüglich dieser Errungenschaft aufgetaucht.

Wussten Sie schon? Im Jahr 2021 haben ähnliche TVL-Meilensteine auf Solana, wie die von Raydium, die DeFi-Protokollaktivität und Handelsvolumina deutlich erhöht, was das Wachstumspotenzial in diesem Sektor belegt.

Zum 07.09.2025 hat Jupiter Perps LP (JLP) laut CoinMarketCap eine gemeldete Marktkapitalisierung von 2,01 Milliarden Dollar und ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 19,15 Millionen Dollar. Der Preis von JLP hat in 90 Tagen einen Anstieg von 20,37% verzeichnet, was einen starken Aufwärtstrend unterstreicht.

Jupiter Perps LP verzeichnet 20,37% Preisanstieg in 90 Tagen

Wussten Sie schon? Im Jahr 2021 haben ähnliche TVL-Meilensteine auf Solana, wie die von Raydium, die DeFi-Protokollaktivität und Handelsvolumina deutlich erhöht, was das Wachstumspotenzial in diesem Sektor belegt.

Zum 07.09.2025 hat Jupiter Perps LP (JLP) laut CoinMarketCap eine gemeldete Marktkapitalisierung von 2,01 Milliarden Dollar und ein 24-Stunden-Handelsvolumen von 19,15 Millionen Dollar. Der Preis von JLP hat in 90 Tagen einen Anstieg von 20,37% verzeichnet, was einen starken Aufwärtstrend unterstreicht.

Jupiter Perps LP(JLP), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 20:39 UTC am 07.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Das Forschungsteam von Coincu stellt fest, dass das Erreichen eines solchen Meilensteins durch Jupiter einen wachsenden Trend zu dezentralen Finanzlösungen signalisiert. Verbesserte Liquidität und attraktive Renditen werden wahrscheinlich zukünftige Innovationen innerhalb des Solana-Ökosystems vorantreiben und möglicherweise eine weitere Einführung in anderen Blockchain-Netzwerken fördern.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/news/jupiter-liquidity-pool-surpasses-billion/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

