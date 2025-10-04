Jets verschaffen Glenn seinen ersten Sieg; Colts, Vikings rollen

Der neue Starting Quarterback der New York Jets, Justin Fields, hat in dieser Saison drei Touchdowns erlaufen. (AP Photo/Doug Murray) Copyright 2025 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten.

Die New York Jets beginnen an diesem Wochenende eine Drei-Spiele-Heimserie gegen die Dallas Cowboys, und nach erfolglosen Heimstarts gegen Pittsburgh und Buffalo sieht dies nach ihrer besten Chance aus, dem neuen Cheftrainer Aaron Glenn seinen ersten Sieg zu bescheren.

Die Cleveland Browns werden den Rookie-Quarterback Dillon Gabriel vorstellen, wenn sie am Sonntag im Tottenham Hotspur Stadium in London gegen die Minnesota Vikings spielen.

Gabriel wird den Veteranen Joe Flacco ersetzen, um eine Offensive wiederzubeleben, die in ihren ersten vier Spielen nur 53 Punkte erzielt hat.

Indianapolis hatte eine Drei-Spiele-Siegesserie bei den Los Angeles Rams unterbrochen, hofft aber, zu Hause gegen einen schwächeren Herausforderer in dieser Woche, die Las Vegas Raiders, zurückzuschlagen.

Dallas Cowboys (1-2-1) bei New York Jets (0-4)

Sonntag, FOX, 13:00 Uhr ET

Die Jets haben dem neuen Quarterback Justin Fields die Kontrolle über die Offensive gegeben, und er hat sie genutzt. (Entschuldigung.) In den zwei Spielen, in denen Fields gesund war, hat er 573 Yards in der Gesamtoffensive erzielt, wobei 129 Yards und drei Touchdowns auf dem Boden erzielt wurden.

Die Cowboys haben immer noch keinen Weg gefunden, jemanden zu stoppen. Die Packers erzielten letzte Woche 40 Punkte gegen sie, zwei Wochen nachdem die Giants 37 Punkte erzielten. Es beginnt so auszusehen, als ob die Eagles beschlossen hätten, die Cowboys im Saisonauftakt auf einem nassen Feld bei ihrem 24:20-Sieg eher mit Ball-Kontrolle zu Tode zu bringen, als den Punktestand in die Höhe zu treiben.

Die Cowboys stehen in ihren letzten drei Spielen bei 1-1-1, obwohl sie 108 Punkte abgegeben haben.

Obwohl die Jets sieglos sind, stehen sie mit 2-2 gegen die Spread respektabel da und haben in drei ihrer ersten vier Spiele die Over-Marke überschritten. Dallas steht in seinen letzten sechs Spielen bei 1-4-1 gegen die Zahl.

Die Spread: Cowboys, -1 1/2

Die Money Line: Cowboys -134, Jets +114

Das Total: -47 1/2

Der Tipp: Jets

Minnesota Vikings (2-2) gegen Cleveland Browns (1-3)

Sonntag, NFL Network, 9:30 Uhr ET

Gabriel ist nicht der einzige relative Neuling in diesem Duell. Carson Wentz wird seinen dritten Start in Folge für die Vikings anstelle von J.J. McCarthy machen, dessen Karriere von schwächenden Verletzungen geprägt ist.

Cleveland ist das einzige Team in der NFL, das in jedem seiner ersten vier Spiele weniger als 18 Punkte erzielt hat, der offensichtliche Grund, warum die Browns sich für den Drittrunden-Pick Gabriel entschieden haben.

Aber der 1,80 m große, umherlaufende Gabriel gegen den defensiven Koordinator der Minnesota, Brian Flores, ist kein günstiges Matchup. Die Vikings haben in ihren letzten acht Spielen mindestens zwei Sacks erzielt, die längste Serie in der Liga.

Wentz' Erfahrung wird einen Unterschied machen.

Die Browns stehen in ihren letzten 10 Spielen bei 1-9 straight und 2-8 gegen die Spread.

Die Spread: Vikings -3 1/2

Die Money Line: Vikings -188, Browns -158

Das Total: -35 1/2

Der Tipp: Vikings -3 1/2

Las Vegas Raiders (1-3) bei Indianapolis Colts (3-1)

Sonntag, FOX, 13:00 Uhr ET

Colts-Trainer Shane Steichen scheint Quarterback Daniel Jones entfesselt zu haben, dessen Schwierigkeiten in New York immer mehr mit der Gruppe zusammenzuhängen scheinen, für die er spielte, als mit seinen Fähigkeiten.

Die Colts haben eine große Laufbedrohung im Halfback Jonathan Taylor, der mit 414 Yards und drei Touchdowns die Liga anführt.

Die Laufbedrohung macht es für Jones umso einfacher, seine Optionen im Feld zu erkunden, wo Rookie-Tight-End Tyler Warren sich Michael Pitman als Top-Ziel angeschlossen hat.

Raiders-Rookie-Läufer Ashton Jeanty hatte letzte Woche ein Durchbruchsspiel mit drei Touchdowns, aber die Raiders konnten die Bears nicht aufhalten, die in den letzten Sekunden ein Field Goal blockierten, um zu bestehen.

Geno Smith hatte ein gutes Jahr für Pete Carroll in Seattle, aber er ist nicht zuverlässig. Smith führt die NFL mit sieben Interceptions an.

Die Spread: Colts -6 1/2

Die Money Line: Colts -320, Raiders +260

Das Total: 47 1/2

Der Tipp: Colts

Letzte Woche: 1-2

Saison: 5-9

Quoten von FanDuel