Jarace Walker beginnt dritte Saison mit den Pacers besser vorbereitet als je zuvor

INDIANAPOLIS, INDIANA – 19. JUNI: Jarace Walker von den Pacers wärmt sich vor dem NBA Finals Spiel 6 zwischen den Indiana Pacers und Oklahoma City Thunder im Gainbridge Fieldhouse am 19. Juni 2025 in Indianapolis, Indiana, USA auf. (Foto von Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images) Anadolu via Getty Images

INDIANAPOLIS – Als die Indiana Pacers ihren Sieg in Spiel 6 gegen die New York Knicks und den Einzug in die NBA Finals in der letzten Saison feierten, fiel ein Spieler emotional auf. Während er sich wie der Rest seiner Teamkollegen freute und lächelte, blickte Jarace Walker immer wieder auf den Boden und musste sich in einem anderen Tempo als seine Teamkollegen bewegen. Er war auf Krücken, nachdem er sich während des Spiels eine Knöchelverletzung zugezogen hatte.

Es stellte sich als schwere Verletzung heraus, die Walker bis Ende August außer Gefecht setzte. Das bedeutete natürlich, dass Walker die NBA Finals verpasste und nicht auf der größten Bühne des Basketballs spielen konnte. Er musste sitzen, zuschauen und heilen, während seine Teamkollegen gegen Oklahoma City Thunder kämpften.

"Unbeschreiblich. Es ist hart. Ich meine, du arbeitest den ganzen Sommer, 82 Spiele, drei Serien, und dann kommst du dorthin und dann wird es dir weggenommen", sagte Walker über seine Gefühle, als er die Finals verpasste. "Aber es lässt dich wachsen, es lässt dich reifen. Ich habe das Gefühl, dass es mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Ich habe durch diesen Prozess viel gelernt."

Viele Dinge in Walkers Karriere haben ihn gezwungen, auf ähnliche Weise zu reifen. Er war ein Top-10-Pick für Indiana im Jahr 2023, und normalerweise würde jemand, der so hoch gedraftet wurde, mit zumindest einigen Spielminuten in die Liga einsteigen. Aber die Pacers waren bereits wirklich gut, eine Seltenheit für ein Team, das im einstelligen Bereich auswählt – sie erreichten in Walkers erster Saison die Eastern Conference Finals. Und sie fügten innerhalb von sieben Monaten nach dem Draft 2023 sowohl Obi Toppin als auch Pascal Siakam hinzu, wodurch die Power-Forward-Position überfüllt wurde.

Walker spielte nicht viel. Er musste zuschauen und lernen, verbrachte dann zwei Spielzeiten mit sporadischen G-League-Einsätzen. Er begrüßte sie als Chance zu spielen, obwohl er in der letzten NBA-Saison in 75 Spielen zum Einsatz kam und durchschnittlich 15,8 Minuten pro Spiel spielte. Dennoch haben seine ersten beiden Spielzeiten, von einzigartigen Spielsituationen bis hin zur Verletzung in den Finals usw., Walker gezwungen, schnell erwachsen zu werden, und das Aussetzen zum Ende der letzten Saison hat seine Gefühle zum Basketball erneut verändert.

"Oh ja, definitiv der Wertschätzungsfaktor. Ich sage nicht, dass ich nicht dankbar war, aber jede Gelegenheit, bei der ich trainieren, Gewichte heben, üben kann, bedeutet mir jetzt viel mehr als vorher, nur zu wissen, dass es in einem Augenblick weggenommen werden kann", sagte Walker darüber, wie das Verpassen von Spielen auf der größten Bühne die Dinge für ihn verändert hat. Er hat jetzt eine optimistischere Sicht auf das Trainingslager und seine Möglichkeiten zur Verbesserung. "Also, ich meine, jeder Tag ist ein Segen."

Was wird für Jarace Walker in Saison drei mit den Pacers anders sein?

Er geht selbstbewusst und bereit in das dritte Jahr. Walkers Selbstsicherheit und Persönlichkeit haben in seinen Gesprächen mit Teamkollegen und Medienvertretern in dieser Woche geglänzt, und er ist eine häufige Antwort von anderen Pacers-Spielern, wenn sie gefragt werden, wer im Trainingslager heraussticht. Der 22-jährige Forward hat jetzt echte Erfahrung, und das zeigt sich.

Dies ist das erste Mal in Walkers Karriere, dass er die Saison mit einer klaren Rolle beginnt. Während seiner Rookie-Saison spielte der Houston-Absolvent in nur fünf der ersten 21 Spiele von Indiana. In der letzten Saison erhielt er weniger als 10 Minuten Einsatzzeit in den frühen, umkämpften Spielen der Pacers – das änderte sich erst, als Aaron Nesmith sich im sechsten Spiel des Teams eine Knöchelverletzung zuzog. Walker wurde zu diesem Zeitpunkt ein Spieler für jeden Abend, aber selbst er gab zu, dass seine Leistung zu Beginn der Saison 2024-25 schwankend war.

Diesmal hat Walker einen Platz, den er nur verlieren kann. Mit Tyrese Haliburton, der für die Saison ausfällt, und Bennedict Mathurin, der von der Bank in die Startformation befördert wurde, hat Indiana eine klare Öffnung unter ihren Reserve-Flügelspielern. Wenn Walker während der Vorsaison und des Trainingslagers nicht drastisch von jemand anderem überspielt wird, sollte er zum ersten Mal in seiner Karriere ein Faktor in der Rotation der Pacers am Eröffnungsabend sein.

Damit seine Minuten erfolgreich sind, hoffen die Blau-Goldenen, Walker mit Kraft spielen zu sehen. Das war ein Thema für ihn während seiner gesamten Karriere, aber es hat sich in seiner Bedeutung weiterentwickelt. Zunächst ging es um 48 Minuten hartes Spiel. Es ging in anderen Momenten um Rebounding und Verteidigung, dann um Entschlossenheit dazwischen. Für jemanden, der bei seiner Draftauswahl vom General Manager Chad Buchanan mit einem Linebacker verglichen wurde, würde Walker durch Spielen mit Muskeleinsatz aufsteigen.

Indiana Pacers Forward Jarace Walker (5) posiert für ein Foto während des Media Day des NBA-Basketball-Teams in Indianapolis, Montag, 29. September 2025. (AP Photo/Michael Conroy) Copyright 2025 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten.

Pacers Cheftrainer Rick Carlisle ist beeindruckt von Walkers Konditionsniveau zu Beginn des Trainingslagers, besonders angesichts dessen, wie kürzlich er sich von seiner Knöchelverletzung erholt hat. Carlisle erklärte, dass der junge Forward den Eins-gegen-Eins-Wettbewerb des Teams am ersten Tag des Trainings gewann.

Walkers Selbstvertrauen und Reife wurden von seinem Cheftrainer bemerkt. "Weißt du, er war so jung, als er kam, nur ein Jahr am College, und so hattest du (Walker) im ersten Jahr Erwartungen", sagte Carlisle. "Es ist schwierig, ein Top-10-Pick zu sein. Du hast das Gefühl, dass du einfach reingehen und ein Impact-Spieler sein solltest. In unserer Situation war seine Position ziemlich überfüllt, also brauchte es Zeit. Er hat gelernt und extrem hart gearbeitet. Und er hat sich positioniert, um ein wichtiger Faktor in diesem Team zu sein."

Dieser wichtige Faktor könnte für Walker auf viele Arten kommen. Als er gedraftet wurde, nahmen die meisten an, dass seine Verteidigung – die in den NCAA-Rängen hervorragend war – seine bessere Seite des Balls sein würde. Aber ein sich entwickelnder Sprungwurf und inkonsistentes Spiel am weniger glamourösen Ende des Feldes haben Walker bisher in seiner Karriere zu einem besseren offensiven Spieler als zu einer defensiven Waffe gemacht.

In dieser Saison besteht die Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Walkers erklärte Ziele für seine Verbesserungsbereiche sind Verteidigung, Laufen und Rebounding – drei Dinge, die einen langen Weg dazu beitragen werden, den Pacers zu helfen, das Team zu sein, das sie in diesem Jahr sein wollen. Diese Eigenschaften würden überall passen, aber sie wären besonders additiv im Stil von Indiana.

Um das zu tun, will Walker selbstbewusst sein und sich nicht selbst in Frage stellen. Veteran Forward Pascal Siakam hat mit ihm an verschiedenen Fähigkeiten gearbeitet, um seine Geschwindigkeit zu verbessern, und für Walker erfordert einiges davon, bereit für seinen nächsten Zug zu sein, bevor der Ball überhaupt zu ihm kommt.

"Ich würde sagen, einfach meine Drives zum Korb, die geradlinigen Drives. Einfach selbstbewusst sein, nichts in Frage stellen, einfach mein Spiel spielen", sagte Walker über seine offensiven Hoffnungen für das dritte Jahr, als er gefragt wurde, wie er mehr Kraft auf dieser Seite des Feldes anwenden könnte.

Doch selbst wenn er mehr über die Offensive gefragt wurde, gingen seine Worte dazu über, über Verteidigung und Rebounding zu sprechen. Er hat die Größe dafür, und er wird ein benötigter Flügelverteidiger in der zweiten Einheit von Indiana sein. Walker hat die Größe, um ein starkes Abschreckungsmittel gegen größere Forwards zu sein, etwas, das Indiana defensiv fehlt.

"Ich würde einfach sagen, physischer zu sein, durch Screens zu kämpfen, bei Cuts zu stoßen, bei Drives zu stoßen, einfach mehr praktisch, physischer zu sein", sagte Walker über sein erhofftes defensives Wachstum. "Und ich fühle, dass das auch ein besserer Weg ist, um ins Spiel einzusteigen."

Er sagt all die richtigen Dinge und verhält sich wie ein reiferer und besser vorbereiteter Spieler, der in das dritte Jahr geht. Und für einige Spieler ist das das Jahr, in dem die Dinge endlich klicken. Doch für Walker ist es wichtiger, auf dem Platz alles richtig zu machen. Es ist eine Schlüsselsaison für ihn, um seine langfristige Rolle im Kader der Pacers zu etablieren.

Das Team hat eine wichtige Vertragsentscheidung für den jungen Forward, die bis zum Ende des Monats fällig ist, dann wird er im nächsten Sommer für eine Vertragsverlängerung berechtigt. Seine Zukunft muss bis dahin nicht offensichtlich sein, aber mehr Klarheit wäre sowohl für Walker als auch für die Indiana-Führung bevorzugt.

Sie könnten all das in dieser Saison bekommen. Das dritte Jahr wird groß für Jarace Walker mit den Pacers sein, aber was ihm im letzten Jahr genommen wurde, könnte ihn auf einen Kurs gebracht haben, in Zukunft mehr zu haben.