Japans Gumi beschafft Mittel zum Erwerb von XRP und zur Erweiterung der Blockchain-Strategie

Gumi verstärkt seine Blockchain-Strategie mit frischer Finanzierung, zielt auf XRP-Akquisitionen, Staking-Einkommen, Schuldenreduzierung und engere Verbindungen mit Ripple ab. Japans Gumi bereitet sich auf Blockchain-Wachstum nach großer Finanzierung von SBI vor. Der in Tokio ansässige Game-Entwickler und Krypto-Strategieunternehmen Gumi Inc. (Tokioter Börse: 3903) gab am 02.10. bekannt, dass sein Vorstand die […]
Quelle: https://news.bitcoin.com/japans-gumi-raises-funds-to-acquire-xrp-and-expand-blockchain-strategy/