Der Beitrag "Japans Gumi beschafft Mittel zum Erwerb von XRP und zur Erweiterung der Blockchain-Strategie" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Gumi baut seine Blockchain-Strategie mit frischer Finanzierung aus und zielt dabei auf XRP-Akquisitionen, Staking-Einnahmen, Schuldenabbau und engere Beziehungen zu Ripple ab. Japans Gumi bereitet sich nach großer Finanzierung durch SBI auf Blockchain-Wachstum vor. Der in Tokio ansässige Spieleentwickler und Krypto-Strategieunternehmen Gumi Inc. (Tokioter Börse: 3903) gab am 02.10. bekannt, dass sein Vorstand die [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/japans-gumi-raises-funds-to-acquire-xrp-and-expand-blockchain-strategy/ Der Beitrag "Japans Gumi beschafft Mittel zum Erwerb von XRP und zur Erweiterung der Blockchain-Strategie" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Gumi baut seine Blockchain-Strategie mit frischer Finanzierung aus und zielt dabei auf XRP-Akquisitionen, Staking-Einnahmen, Schuldenabbau und engere Beziehungen zu Ripple ab. Japans Gumi bereitet sich nach großer Finanzierung durch SBI auf Blockchain-Wachstum vor. Der in Tokio ansässige Spieleentwickler und Krypto-Strategieunternehmen Gumi Inc. (Tokioter Börse: 3903) gab am 02.10. bekannt, dass sein Vorstand die [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/japans-gumi-raises-funds-to-acquire-xrp-and-expand-blockchain-strategy/