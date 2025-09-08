Japan erhöht BIP-Schätzung für Q2 angesichts starker Konsumausgaben

Japan hat seine BIP-Schätzung für das zweite Quartal angehoben, da Haushalte mehr ausgaben und Unternehmen weiter investierten, was zeigt, dass die Inlandsnachfrage stärker ist als erwartet.

Das Kabinettsbüro hatte zuvor berichtet, dass seine Wirtschaft um nur 0,1% gewachsen sei, aber neue Zahlen zeigen, dass es tatsächlich 2,2% sind. Dieses stärkere Wachstum zeigt, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt trotz hoher Inflation, Arbeitskräftemangel und Druck durch US-Zölle gut dasteht.

Regierung hebt BIP-Zahlen nach stärkerem Haushaltskonsum an

Der private Konsum stieg um 0,4% im Vergleich zur ersten Schätzung von 0,2%. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaft des Landes stark vom Haushaltskonsum abhängt, da Familien mehr Geld für Waren, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten ausgaben, als der vorherige Bericht vermuten ließ.

Der Bericht zeigte auch, dass die Kapitalausgaben um 0,6% stiegen, weniger als die zunächst geschätzten 1,3%. Dies beweist, dass Unternehmen vorsichtiger bei Ausgaben waren, während Haushalte ihre Geldbörsen lockerten.

Aber selbst mit dem Rückgang der Unternehmensausgaben erhöhte die stärkere Verbrauchernachfrage das gesamte Bruttoinlandsprodukt um 0,5% auf Quartalsbasis. Dies ist höher als die geschätzten 0,3%, die Politiker und Analysten zunächst annahmen.

Die neuen Zahlen deuten darauf hin, dass die Stärke der Wirtschaft aus dem Inneren Japans kam und nicht aus Exporten. Nettoexporte machten 0,3% des BIP-Wachstums aus, während Inlandsausgaben 0,2% hinzufügten. Lagerbestände zeigten im Vergleich zum ersten Bericht auch keine Kontraktion.

Ökonomen verbinden das Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage. Im Juli stiegen die nominalen Löhne (die sich nicht mit der Inflation ändern) in sieben Monaten schneller, während sich auch die realen Löhne (die höhere Preise berücksichtigen) leicht verbesserten. Dies gab Familien mehr Kaufkraft.

Ökonomen verbinden Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage

Die Bank of Japan versucht seit Jahrzehnten, die Wirtschaft des Landes aus einer schwachen Inflation herauszuführen, und mit diesen neuen Statistiken scheint es einen Hoffnungsschimmer zu geben. Ökonomen sagen, dass das Land zuvor viele Jahre von Überseemärkten abhängig war, was es anfällig für globale Handelsschocks machte, insbesondere durch US-Zölle. Die überarbeiteten Daten schaffen jedoch einen Kreislauf, in dem höhere Einkommen Familien ermutigen, mehr Waren und Dienstleistungen zu kaufen, und im Gegenzug fühlen sich Unternehmen sicherer bei der Erhöhung der Preise.

Der Chefökonom des Norinchukin Research Institute, Takeshi Minami, erklärte, dass der neueste Bericht "einen positiven Zyklus von Lohnerhöhungen und steigenden Preisen zeigt, wie es die BOJ erwartet hat." Er deutete auch an, dass die Zentralbank bald die Zinssätze anheben könnte, da die Wirtschaft in der Lage zu sein scheint, Wachstum ohne zu viel monetäre Unterstützung aufrechtzuerhalten.

Die BOJ stand jahrelang in der Kritik, weil sie niedrige Zinssätze beibehielt und sich stark auf große Anleihekäufe stützte, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Bankbeamte antworteten jedoch, dass sie Beweise für eine stärkere Inlandsnachfrage benötigten, bevor sie ihre Zinssätze normalisieren könnten.

Ökonomen bleiben jedoch vorsichtig, da das externe Umfeld schwieriger wird, selbst wenn sich die Inlandsnachfrage verbessert. Sie warnen, dass Japans Erholung kurzlebig sein könnte, wenn externe Risiken wie das langsame globale Wachstum und Handelsspannungen weiterhin mehr Druck ausüben.

Ökonomen glauben, dass es für Japan äußerst schwierig sein wird, sich vollständig von seiner Abhängigkeit von der Auslandsnachfrage zu lösen, da externe Risiken bereits in Handelsdaten erkennbar sind. Die Exporte in die Vereinigten Staaten sanken im Juli im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10%. Autos und Autoteile, ein Eckpfeiler der japanischen Industriebasis und eine wichtige Beschäftigungsquelle, waren die am stärksten betroffenen Sektoren.

Obwohl Japan und die USA im Juli ein Handelsabkommen unterzeichneten, das die Zölle auf Autos und andere Produkte senkte, bezweifeln Analysten immer noch, ob es ausreichen wird, um die größeren Auswirkungen der US-Handelszölle abzufedern.

Auch die Politik in Japan hat schon bessere Tage gesehen, da Premierminister Shigeru Ishiba nach Wahlrückschlägen seinen Rücktritt ankündigte, für die die meisten Menschen die steigenden Lebenshaltungskosten verantwortlich machten. Dies hat viele Haushalte in Schwierigkeiten gebracht, selbst wenn die Löhne steigen.

