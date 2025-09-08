BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Japan erhöht BIP-Schätzung für Q2 angesichts starker Konsumausgaben erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Japan hat seine BIP-Schätzung für das zweite Quartal angehoben, da Haushalte mehr ausgaben und Unternehmen weiter investierten, was zeigt, dass die Inlandsnachfrage stärker ist als erwartet. Das Kabinettsbüro hatte zuvor berichtet, dass die Wirtschaft um lediglich 0,1% gewachsen sei, aber neue Zahlen zeigen, dass es tatsächlich 2,2% sind. Dieses stärkere Wachstum zeigt, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt trotz hoher Inflation, Arbeitskräftemangel und Druck durch US-Zölle gut dasteht. Regierung hebt BIP-Zahlen nach stärkeren Haushaltsausgaben an Der private Konsum stieg um 0,4% im Vergleich zur ersten Schätzung von 0,2%. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaft des Landes stark von den Haushaltsausgaben abhängt, da Familien mehr Geld für Waren, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten ausgaben als der vorherige Bericht vermuten ließ. Der Bericht zeigte auch, dass die Kapitalausgaben um 0,6% stiegen, niedriger als die zunächst geschätzten 1,3%. Dies beweist, dass Unternehmen vorsichtiger bei Ausgaben waren, während Haushalte ihre Geldbörsen lockerten. Aber selbst mit dem Rückgang der Unternehmensausgaben erhöhte die stärkere Verbrauchernachfrage das gesamte Bruttoinlandsprodukt um 0,5% auf Quartalsbasis. Dies ist höher als die geschätzten 0,3%, die Politiker und Analysten zunächst annahmen. Die neuen Zahlen deuten darauf hin, dass die Stärke der Wirtschaft eher aus dem Inland Japans als aus Exporten kam. Nettoexporte machten 0,3% des BIP-Wachstums aus, während Inlandsausgaben 0,2% hinzufügten. Lagerbestände zeigten im Vergleich zum ersten Bericht auch keine Kontraktion. Ökonomen verbinden das Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage. Im Juli stiegen die nominalen Löhne (die sich nicht für Inflation ändern) schneller in sieben Monaten, während sich die realen Löhne (die höhere Preise berücksichtigen) auch leicht verbesserten. Dies gab Familien mehr Kaufkraft. Ökonomen verbinden Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage Die Bank of Japan versucht, die Wirtschaft des Landes aus Jahrzehnten schwacher Inflation herauszuführen, und es scheint einen Schimmer...Der Beitrag Japan erhöht BIP-Schätzung für Q2 angesichts starker Konsumausgaben erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Japan hat seine BIP-Schätzung für das zweite Quartal angehoben, da Haushalte mehr ausgaben und Unternehmen weiter investierten, was zeigt, dass die Inlandsnachfrage stärker ist als erwartet. Das Kabinettsbüro hatte zuvor berichtet, dass die Wirtschaft um lediglich 0,1% gewachsen sei, aber neue Zahlen zeigen, dass es tatsächlich 2,2% sind. Dieses stärkere Wachstum zeigt, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt trotz hoher Inflation, Arbeitskräftemangel und Druck durch US-Zölle gut dasteht. Regierung hebt BIP-Zahlen nach stärkeren Haushaltsausgaben an Der private Konsum stieg um 0,4% im Vergleich zur ersten Schätzung von 0,2%. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaft des Landes stark von den Haushaltsausgaben abhängt, da Familien mehr Geld für Waren, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten ausgaben als der vorherige Bericht vermuten ließ. Der Bericht zeigte auch, dass die Kapitalausgaben um 0,6% stiegen, niedriger als die zunächst geschätzten 1,3%. Dies beweist, dass Unternehmen vorsichtiger bei Ausgaben waren, während Haushalte ihre Geldbörsen lockerten. Aber selbst mit dem Rückgang der Unternehmensausgaben erhöhte die stärkere Verbrauchernachfrage das gesamte Bruttoinlandsprodukt um 0,5% auf Quartalsbasis. Dies ist höher als die geschätzten 0,3%, die Politiker und Analysten zunächst annahmen. Die neuen Zahlen deuten darauf hin, dass die Stärke der Wirtschaft eher aus dem Inland Japans als aus Exporten kam. Nettoexporte machten 0,3% des BIP-Wachstums aus, während Inlandsausgaben 0,2% hinzufügten. Lagerbestände zeigten im Vergleich zum ersten Bericht auch keine Kontraktion. Ökonomen verbinden das Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage. Im Juli stiegen die nominalen Löhne (die sich nicht für Inflation ändern) schneller in sieben Monaten, während sich die realen Löhne (die höhere Preise berücksichtigen) auch leicht verbesserten. Dies gab Familien mehr Kaufkraft. Ökonomen verbinden Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage Die Bank of Japan versucht, die Wirtschaft des Landes aus Jahrzehnten schwacher Inflation herauszuführen, und es scheint einen Schimmer...

Japan erhöht BIP-Schätzung für Q2 angesichts starker Konsumausgaben

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:34
Threshold
T$0,01328+4,48%
Union
U$0,006193-0,56%
RealLink
REAL$0,06999+5,47%
ChangeX
CHANGE$0,00139971-1,27%
Moonveil
MORE$0,004941-6,63%

Japan hat seine BIP-Schätzung für das zweite Quartal angehoben, da Haushalte mehr ausgaben und Unternehmen weiter investierten, was zeigt, dass die Inlandsnachfrage stärker ist als erwartet.

Das Kabinettsbüro hatte zuvor berichtet, dass seine Wirtschaft um nur 0,1% gewachsen sei, aber neue Zahlen zeigen, dass es tatsächlich 2,2% sind. Dieses stärkere Wachstum zeigt, dass die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt trotz hoher Inflation, Arbeitskräftemangel und Druck durch US-Zölle gut dasteht.

Regierung hebt BIP-Zahlen nach stärkerem Haushaltskonsum an

Der private Konsum stieg um 0,4% im Vergleich zur ersten Schätzung von 0,2%. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaft des Landes stark vom Haushaltskonsum abhängt, da Familien mehr Geld für Waren, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten ausgaben, als der vorherige Bericht vermuten ließ.

Der Bericht zeigte auch, dass die Kapitalausgaben um 0,6% stiegen, weniger als die zunächst geschätzten 1,3%. Dies beweist, dass Unternehmen vorsichtiger bei Ausgaben waren, während Haushalte ihre Geldbörsen lockerten.

Aber selbst mit dem Rückgang der Unternehmensausgaben erhöhte die stärkere Verbrauchernachfrage das gesamte Bruttoinlandsprodukt um 0,5% auf Quartalsbasis. Dies ist höher als die geschätzten 0,3%, die Politiker und Analysten zunächst annahmen. 

Die neuen Zahlen deuten darauf hin, dass die Stärke der Wirtschaft aus dem Inneren Japans kam und nicht aus Exporten. Nettoexporte machten 0,3% des BIP-Wachstums aus, während Inlandsausgaben 0,2% hinzufügten. Lagerbestände zeigten im Vergleich zum ersten Bericht auch keine Kontraktion. 

Ökonomen verbinden das Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage. Im Juli stiegen die nominalen Löhne (die sich nicht mit der Inflation ändern) in sieben Monaten schneller, während sich auch die realen Löhne (die höhere Preise berücksichtigen) leicht verbesserten. Dies gab Familien mehr Kaufkraft.

Ökonomen verbinden Wachstum mit steigenden Löhnen und Inlandsnachfrage

Die Bank of Japan versucht seit Jahrzehnten, die Wirtschaft des Landes aus einer schwachen Inflation herauszuführen, und mit diesen neuen Statistiken scheint es einen Hoffnungsschimmer zu geben. Ökonomen sagen, dass das Land zuvor viele Jahre von Überseemärkten abhängig war, was es anfällig für globale Handelsschocks machte, insbesondere durch US-Zölle. Die überarbeiteten Daten schaffen jedoch einen Kreislauf, in dem höhere Einkommen Familien ermutigen, mehr Waren und Dienstleistungen zu kaufen, und im Gegenzug fühlen sich Unternehmen sicherer bei der Erhöhung der Preise. 

Der Chefökonom des Norinchukin Research Institute, Takeshi Minami, erklärte, dass der neueste Bericht "einen positiven Zyklus von Lohnerhöhungen und steigenden Preisen zeigt, wie es die BOJ erwartet hat." Er deutete auch an, dass die Zentralbank bald die Zinssätze anheben könnte, da die Wirtschaft in der Lage zu sein scheint, Wachstum ohne zu viel monetäre Unterstützung aufrechtzuerhalten. 

Die BOJ stand jahrelang in der Kritik, weil sie niedrige Zinssätze beibehielt und sich stark auf große Anleihekäufe stützte, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Bankbeamte antworteten jedoch, dass sie Beweise für eine stärkere Inlandsnachfrage benötigten, bevor sie ihre Zinssätze normalisieren könnten. 

Ökonomen bleiben jedoch vorsichtig, da das externe Umfeld schwieriger wird, selbst wenn sich die Inlandsnachfrage verbessert. Sie warnen, dass Japans Erholung kurzlebig sein könnte, wenn externe Risiken wie das langsame globale Wachstum und Handelsspannungen weiterhin mehr Druck ausüben. 

Ökonomen glauben, dass es für Japan äußerst schwierig sein wird, sich vollständig von seiner Abhängigkeit von der Auslandsnachfrage zu lösen, da externe Risiken bereits in Handelsdaten erkennbar sind. Die Exporte in die Vereinigten Staaten sanken im Juli im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10%. Autos und Autoteile, ein Eckpfeiler der japanischen Industriebasis und eine wichtige Beschäftigungsquelle, waren die am stärksten betroffenen Sektoren.

Obwohl Japan und die USA im Juli ein Handelsabkommen unterzeichneten, das die Zölle auf Autos und andere Produkte senkte, bezweifeln Analysten immer noch, ob es ausreichen wird, um die größeren Auswirkungen der US-Handelszölle abzufedern.

Auch die Politik in Japan hat schon bessere Tage gesehen, da Premierminister Shigeru Ishiba nach Wahlrückschlägen seinen Rücktritt ankündigte, für die die meisten Menschen die steigenden Lebenshaltungskosten verantwortlich machten. Dies hat viele Haushalte in Schwierigkeiten gebracht, selbst wenn die Löhne steigen. 

Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits voraus. Bleiben Sie dort mit unserem Newsletter.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/japan-raises-q2-gdp-estimate/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4023+5,66%
Intuition
TRUST$0,2073-1,09%
Xrp Classic
XRPC$0,0007469+9,46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02004+5,97%
Moonveil
MORE$0,004938-6,56%
Farcana
FAR$0,000553-6,27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0,0000248--%
Waves
WAVES$0,7406-1,38%
Notcoin
NOT$0,0007665-1,12%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105 825,01
$105 825,01$105 825,01

+1,99%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 630,01
$3 630,01$3 630,01

+3,25%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,93
$166,93$166,93

+2,70%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4005
$2,4005$2,4005

+3,64%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18135
$0,18135$0,18135

+1,83%