Italien erreicht EU-Defizitziel bei 3%

Das italienische Kabinett hat einen Haushalt verabschiedet, der auf einem Defizit von nur 3% des BIP in diesem Jahr basiert, was der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni Spielraum gibt, zusätzliche Mittel für Steuersenkungen und Verteidigung bereitzustellen.

Der Haushaltsrahmen Roms für 2026, der bei einer abendlichen Kabinettssitzung verabschiedet wurde, stellte fest, dass das Defizit im nächsten Jahr auf 2,8% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sinken würde und damit das im April gesetzte Ziel beibehalten wird.

"Wir bestätigen die Linie fester und umsichtiger Verantwortung, die die Notwendigkeit berücksichtigt, die Stabilität der öffentlichen Finanzen zu erhalten", in Übereinstimmung mit den europäischen Regeln, sagte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti in einer Erklärung.



Das Defizit soll laut Regierungsangaben vom Donnerstag weiter auf 2,6% im Jahr 2027 und dann auf 2,3% im Jahr 2028 sinken. Das Wirtschaftswachstum wird voraussichtlich bescheiden ausfallen, mit 0,5% im Jahr 2025 und 0,7% im Jahr 2026, während die öffentliche Verschuldung bis 2028 voraussichtlich 136,4% des BIP erreichen wird.

Austritt aus der EU-Aufsicht könnte Melonis finanzpolitische Agenda stärken

Das Erreichen der 3%-Defizitgrenze der Europäischen Union in diesem Jahr könnte den Weg für Italien ebnen, aus dem Verfahren bei übermäßigem Defizit (EDP) des Blocks auszusteigen, dem Überwachungssystem der EU, das Länder mit hohen Defiziten kennzeichnet.

Der Austritt aus dem EDP würde die finanzpolitische Position der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni stärken und Italien Raum geben, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, insbesondere da es das NATO-Ziel von 5% des BIP für Militärausgaben erreichen will – eine Verpflichtung, die von US-Präsident Donald Trump unterstrichen wurde.

Laut Finanzministerium sind die im Haushalt für die Verteidigung zurückgelegten Mittel an den Austritt aus dem EDP gebunden. Finanzminister Giancarlo Giorgetti bestätigt, dass der neue Finanzplan "unseren festen und umsichtigen Ansatz bestätigt".

Der Haushalt "berücksichtigt die Notwendigkeit, die öffentlichen Finanzen in Übereinstimmung mit den neuen europäischen Regeln und den wesentlichen Schutzmaßnahmen für das wirtschaftliche und soziale Wachstum von Arbeitnehmern und Familien zu halten", sagte er in der Erklärung.



Mit der gesicherten Kabinettszustimmung verlagert sich der Fokus nun auf das Parlament zur Ratifizierung. Auch Ratingagenturen könnten reagieren, wobei S&P Global Ratings voraussichtlich nächste Woche ein Update liefern wird und Moody's Ratings im November. Fitch Ratings hat unterdessen letzten Monat sein erstes Upgrade für Italien seit 2021 herausgegeben.

Die Defizitzahlen sind Teil eines breiteren Haushaltsplans für 2026, der darauf abzielt, Steuersenkungen für die Mittelschicht zu liefern, Unternehmen zu unterstützen, die einstellen und investieren, und junge Familien zu unterstützen, während gleichzeitig eine solide finanzpolitische Position beibehalten wird. Seit 2019 hat Italien kein Defizit von 3% oder darunter gehabt. Das Erreichen dieses Niveaus im Jahr 2025 – was niemand vorhergesagt hatte – steht in deutlichem Kontrast zu Frankreich, wo das Defizit inmitten anhaltender politischer Turbulenzen für die kommenden Jahre über dieser Grenze bleiben soll.

Wie bereits von Cryptopolitan berichtet, hatte Italien zuvor die Haushaltsregeln der EU kritisiert und sie als "alt und überholt" bezeichnet, mit dem Argument, sie seien unfair zu einer Zeit, in der sich Länder gezwungen fühlen, mehr für Verteidigung auszugeben.

Italiens Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti bezeichnete das aktuelle Haushaltssystem des Blocks als "dumm und sinnlos" und merkte an, dass es überarbeitet werden müsse, um den Mitgliedstaaten mehr Spielraum zu geben, die Militärausgaben zu erhöhen, ohne Angst vor Strafen haben zu müssen.

Investorenvertrauen hebt Italien inmitten eines fragilen wirtschaftlichen Ausblicks

Italiens verbesserte finanzpolitische Position wird durch deutlich niedrigere Kreditkosten vorangetrieben, teilweise befeuert durch die Begeisterung der Investoren für die ungewöhnliche Stabilität ihrer Regierungszeit und die stetigen Bemühungen ihrer Regierung um finanzpolitische Reparatur.

Die Spreads zwischen 10-jährigen italienischen Anleiherenditen und denen Deutschlands liegen nahe 80 Basispunkten, weniger als ein Drittel des Niveaus, als Meloni 2022 ihr Amt antrat.

Auf der Negativseite bleibt die Wirtschaft fragil, wobei die potenziellen Auswirkungen der US-Zölle zu diesem Zeitpunkt schwer zu berechnen sind. Italien leidet auch unter den Herausforderungen, die die deutsche Wirtschaft erlebt, die der wichtigste Handelspartner des Landes ist.



