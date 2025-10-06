BörseDEX+
Ist der Bullenmarkt zurück? Bitcoin steigt auf einer Welle von Makrosignalen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 08:04
Der Bitcoin-Kurs erholte sich letzte Woche, stieg um 12,14% und machte die Verluste eines enttäuschenden Septembers wett. Während Altcoins größtenteils die wichtigsten Rallyes von Juli bis September anführten, wurde dieser bullische Markt diesmal von Bitcoin angeführt.

Im gleichen Zeitraum verzeichneten große Altcoins wie Ethereum (ETH) und Solana (SOL) bescheidenere Gewinne von 12,90% bzw. 13,24%.

Gründe für den Bullen: Shutdowns, Jobs und die Fed

Der Hauptfaktor für die Rally der letzten Woche war der Shutdown der US-Regierung, der am Mittwoch um Mitternacht EST begann. Während eines Shutdowns stellen US-Regierungsangestellte ihre Arbeit ein, und die Regierung kann ihr Budget nicht nutzen. Dies umfasst die Gehälter der Bundesangestellten und andere Regierungsausgaben.

Marktteilnehmer sahen diese Situation als eine bedeutende Quelle wirtschaftlicher Unsicherheit und glaubten, dass sie die Federal Reserve dazu bringen würde, die Zinssätze bei ihrer bevorstehenden FOMC-Sitzung Ende Oktober zu senken.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group lag die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinssenkung im Oktober am 30. September bei etwa 89%. Nachdem der Regierungs-Shutdown am späten Nachmittag bestätigt wurde, stieg die Wahrscheinlichkeit jedoch auf 98%. In diesem Moment begann Bitcoin, der um die 112.000 $-Marke gehandelt wurde, seinen raschen Anstieg.

Schwache Arbeitsmarktdaten befeuerten ebenfalls den bullischen Markt von Bitcoin. Am Mittwoch lag der US ADP-Beschäftigungsbericht für September bei -32.000 und blieb damit weit hinter der Marktprognose von +50.000 zurück. Diese Daten unterstützen die Ansicht, dass der US-Arbeitsmarkt sich im Abschwung befindet.

Laut FedWatch preist der Markt nun vier zusätzliche Zinssenkungen bis Juni nächsten Jahres ein. Seit Beginn des Shutdowns hat die US-Republikanische Partei erklärt, dass sie während dieses Zeitraums zusätzliche Bundesangestellte entlassen wird.

Dieser Schritt wird als Versuch gesehen, die Kürzungen bei Bundesangestellten zu vollenden, die Präsident Donald Trump während seiner Amtszeit nicht erreichen konnte. Wenn dieser Versuch erfolgreich ist, könnte die US-Arbeitslosenquote, die derzeit bei 4,3% liegt, deutlich ansteigen. Da die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft bereits schwächer werden, könnte ein Anstieg der Arbeitslosigkeit die Fed dazu zwingen, zusätzliche Zinssenkungen vorzunehmen.

Japanische Politik spielt ebenfalls eine Rolle

Am Freitag wurde Sanae Takaichi zur Präsidentin der Liberaldemokratischen Partei Japans gewählt und wird wahrscheinlich Premierministerin werden. Es wird erwartet, dass sie Maßnahmen einleiten wird, die den Yen schwächen werden.

Während ihr Vorgänger Fumio Kishida eine Erhöhung der Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation in Betracht gezogen hatte, wird erwartet, dass Takaichis Politik zu einer Lockerung der Geldpolitik führen wird. Vor diesem Hintergrund stieg der Bitcoin-Kurs am Wochenende kurzzeitig über 125.500 $ und erreichte ein neues Allzeithoch.

Zusammenfassend resultiert der bullische Markt des Bitcoin-Kurses aus dem schnellen Handeln der Marktteilnehmer basierend auf ihren Zukunftserwartungen. Sie erwarten, dass die globale Liquidität in naher Zukunft weiter gelockert wird. Es ist jedoch schwierig vorherzusagen, wie sich die Marktstimmung ändern wird, wenn der US-Regierungs-Shutdown anhält.

Die Anleiheauktionen des US-Finanzministeriums am Montag und Dienstag werden das interessanteste Ereignis dieser Woche sein. Über die zwei Tage wird das Finanzministerium kurzfristige Anleihen im Wert von 249 Milliarden Dollar ausgeben. Nach früheren Präzedenzfällen werden diese Auktionen trotz des Shutdowns wahrscheinlich fortgesetzt.

Dies würde die überschüssige Liquidität des Marktes ohne Regierungsausgaben erheblich einschränken. Der Bitcoin-Kurs ist in nur drei Tagen um über 10% gestiegen. Es bleibt abzuwarten, ob er inmitten einer kurzfristigen Liquiditätsverknappung weiter steigen kann.

Augen auf Powells Rede am Donnerstag

Eine Reihe von Makroindikatoren stehen diese Woche auf der Agenda. Am Montag wird der Employment Trends Index des Conference Board veröffentlicht.

Am Dienstag folgt die Umfrage zu Verbrauchererwartungen der New York Fed. Für Mittwoch sind die Protokolle der FOMC-Sitzung vom September und eine Auktion für 10-jährige US-Staatsanleihen geplant.

Und am Donnerstag wird Fed-Vorsitzender Jerome Powell sprechen, zusammen mit einer Auktion für 30-jährige US-Staatsanleihen. Mehrere andere Fed-Beamte werden ebenfalls öffentliche Reden halten. Diese Ereignisse werden jedoch wahrscheinlich nicht die starke Erwartung des Marktes an eine Zinssenkung im Oktober erschüttern.

Stattdessen könnten improvisierte Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Regierungs-Shutdown vom US-Kongress den Markt beeinflussen. Der Ansatz der Trump-Administration zur Entlassung von Bundesangestellten könnte ebenfalls eine Quelle der Volatilität sein. Hoffen wir, dass Anleger eine profitable Woche haben werden.

Quelle: https://beincrypto.com/is-the-bull-run-back-bitcoin-soars-on-a-wave-of-macro-signals/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

