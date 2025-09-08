BörseDEX+
Ist der Cardano-Preis an einem Wendepunkt? Analysten prognostizieren langfristige Ziele

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:58
Cardano konsolidiert seit Jahren in einer breiten Spanne. Während dieser Zeit bildete der Token konsequent höhere Tiefststände, ein Muster, das laut Händlern die zugrundeliegende Stärke widerspiegelte.

Angesichts der jüngsten Gewinne blickt die Münze nun laut Analysten auf ambitionierte Zyklusziele.

Cardano (ADA) wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nahe $0,84 gehandelt. Der Token stieg um 2,31% an einem Tag und 2,56% in einer Woche.

Die monatlichen Gewinne lagen bei 4,84%, und Analysten sagten, dass langfristige Prognosen immer noch auf ambitionierte Zyklusziele zwischen $9 und $12 in den kommenden Jahren hindeuten.

Cardano-Preis zeigte strukturelle Widerstandsfähigkeit

Ein Händler mit dem Namen @GunsRoses1987 erklärte, dass das ADA-Diagramm nicht wie ein spekulativer Pump aussah. Stattdessen beschrieb er die Struktur als Vorbereitung für einen längerfristigen Aufwärtstrend.

Er fügte hinzu, dass, während Gewinnmitnahmen normalerweise während Rallyes auftraten, das größere technische Setup konstruktiv aussah.

Markttechniker vergleichen solche Setups oft mit Federwicklungen. Der Druck baute sich langsam auf, bevor ein entscheidender Zug ihn freisetzte.

Diese Interpretation platzierte Cardano an einem potenziellen Wendepunkt, wenn Käufer den Druck über höhere Zeitrahmen aufrechterhalten.

Quelle: X

Analysten setzen Zyklusziele für ADA-Preis

Wenn der Ausbruch sich entfaltet, identifizierten Analysten mehrjährige Ziele für den ADA-Preis. Sie skizzierten Niveaus zwischen $9 und $12, abhängig von den breiteren Marktbedingungen.

Diese Prognosen gingen von einer stetigen Einführung von Blockchain-Anwendungen und einer wachsenden Marktkapitalisierung bei digitalen Vermögenswerten aus.

Einige Analysten verknüpften die Erwartungen auch mit Cardanos potenziellem Marktanteil. Sie deuteten an, dass der Token mehr als 5 Prozent des gesamten Kryptomarktes erfassen könnte.

Wenn die Gesamtkapitalisierung im nächsten Jahrzehnt mehrere Billionen Dollar erreicht, könnte ein solcher Anteil Bewertungen weit über dem aktuellen Bereich unterstützen.

Es wurde nicht erwartet, dass diese Ziele innerhalb von Monaten erreicht werden. Analysten beschrieben sie als Zyklusobjektive, was bedeutet, dass sie Jahre dauern könnten.

Historisch gesehen bewegten sich digitale Vermögenswerte in langen mehrjährigen Phasen der Expansion und Kontraktion.

Händler, die diesem Rahmen folgten, erwarteten, dass Cardanos nächster Expansionszyklus in Richtung der oberen projizierten Bereiche drängen würde.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der ADA-Preis bei etwa $0,84. Momentum-Indikatoren, wie der Relative Strength Index (RSI), waren neutral.

Das Volumen blieb moderat. Analysten sagten, dass die Bestätigung einer breiteren strukturellen Verschiebung stärkere Zuflüsse und entscheidende Schlusskurse auf höheren Zeitrahmen erforderte.

Langfristige Anlegerstrategien und Zukunftsaussichten

Cardanos Investorenbasis näherte sich dem Token anders als kurzfristige Händler. Viele wendeten Durchschittskosteneffekt-Strategien an und akkumulierten stetig während Rückgängen.

Diese Methode reduzierte die Auswirkungen der Volatilität, indem Käufe über die Zeit verteilt wurden. Einige Investoren diversifizierten innerhalb des Ökosystems selbst.

Cardano Native Token (CNT) Projekte boten Möglichkeiten, die mit der Expansion des Netzwerks verbunden waren.

Die Zuweisung eines Teils der Bestände in diese Vermögenswerte ermöglichte die Exposition gegenüber dezentralen Anwendungen, die auf der Plattform aufbauen.

Fundamentaldaten fügten dem Fall eine weitere Ebene hinzu. Analysten wiesen auf konsistente Entwicklungsaktivitäten und Community-Beteiligung hin.

Sie sagten, dass diese Elemente einen Rahmen für potenzielle Adoption unterstützten, auch wenn das Tempo allmählich blieb.

Skeptiker hinterfragten weiterhin die Ausführungsgeschwindigkeit, aber Daten zu Upgrades und Projekteinführungen deuteten auf stetigen Fortschritt hin.

Mit Blick nach vorne blieb der unmittelbare Fokus darauf, ob ADA die jüngsten Gewinne aufrechterhalten und Momentum über kurzfristige Schwankungen hinaus aufbauen könnte.

Analysten argumentierten, dass erneuerte Zuflüsse, kombiniert mit Ökosystem-Wachstum, die langfristigen Ziele verstärken könnten, die in früheren Prognosen skizziert wurden.

Über den langen Horizont würde die Kombination aus technischer Positionierung, Ökosystem-Expansion und Makro-Flüssen die Ergebnisse prägen.

Wenn die Adoption zunimmt und Kapital in Blockchain-Netzwerke rotiert, könnte ADA mit den höheren Zielen übereinstimmen, die von Analysten skizziert wurden.

Vorerst blieb der Token weit unter seinem Allzeithoch von etwa $3,10, zeigte aber Anzeichen struktureller Widerstandsfähigkeit.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/is-cardano-price-at-a-turning-point-analysts-project-long-term-targets/

