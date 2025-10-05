Signalisiert der Anstieg von Bitcoin eine neue Investitionsära?

In einem raschen Anstieg während der asiatischen Handelszeiten am Sonntag stieg der Wert von Bitcoin innerhalb weniger Minuten von 122.000 $ auf 124.289 $, eine Bewegung, die ihn nahe an seine früheren Höchststände vom August bringt. Dieser schnelle Anstieg lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf Bitcoins Stellung im Finanzmarkt und markiert einen der bedeutendsten der Woche [...]
Quelle: https://en.bitcoinhaber.net/is-bitcoins-surge-signaling-a-new-investment-era