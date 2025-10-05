Ist Bitcoins Rekordpreis erst der Anfang? Von: Coinstats 2025/10/05 16:03 Teilen

Am 5. Oktober übertraf Bitcoin beispiellose Höhen und erreichte bemerkenswerte $125.700. Dieser Meilenstein unterscheidet sich von früheren Zyklen, da er einen nachhaltigen und stabileren Anstieg signalisiert. Weiterlesen: Ist Bitcoins rekordverdächtiger Preis erst der Anfang?