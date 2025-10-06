Ist eine 4% Krypto-Vergabe in riskanteren Portfolios akzeptabel?

Natürlich! Hier ist der umgeschriebene Artikel mit den gewünschten Verbesserungen:

## Morgan Stanley gibt Orientierung zu Kryptowährungsallokationen in Multi-Asset-Portfolios

In einem kürzlichen Schritt, der die zunehmende Mainstream-Akzeptanz digitaler Vermögenswerte unterstreicht, veröffentlichte Morgan Stanley Richtlinien für Kryptowährungsinvestitionen innerhalb diversifizierter Portfolios. Der Investmentgigant empfiehlt einen vorsichtigen Ansatz mit bescheidenen Allokationen, um die inhärente Volatilität von Kryptowährungen inmitten sich entwickelnder regulatorischer Landschaften und Marktdynamiken zu bewältigen.

Morgan Stanley schlägt eine Allokation von bis zu 4% für Kryptowährungen in risikoreichen Portfolios vor.

Eine 2%-Allokation wird für moderate, ausgewogene Wachstumsportfolios empfohlen.

Der Bericht rät zu keiner Krypto-Exposition für Portfolios, die auf Vermögenserhalt ausgerichtet sind.

Die institutionelle Akzeptanz von Krypto wächst weiter und stärkt seine Legitimität als Anlageklasse.

Bitcoin wird als digitales Gold anerkannt, wobei die Münze inmitten makroökonomischer Spannungen neue Allzeithochs erreicht.

Das Finanzdienstleistungsschwergewicht Morgan Stanley hat neue Anlagerichtlinien für die Integration von Kryptowährungen in Multi-Asset-Portfolios herausgegeben. In seinem Oktober-Bericht des Global Investment Committee (GIC) befürwortet die Firma eine konservative Haltung und schlägt vor, dass Anleger aufgrund potenzieller Volatilität und makroökonomischer Unsicherheiten bescheidene Allokationsprozentsätze in Betracht ziehen sollten.

Die Analysten empfehlen, dass "Opportunistic Growth"-Portfolios, die auf höheres Risiko und höhere Renditen abzielen, bis zu 4% der Vermögenswerte in Kryptowährungen anlegen. Währenddessen sollten "Balanced Growth"-Portfolios die Krypto-Exposition auf 2% begrenzen, was einen moderateren Risikoansatz widerspiegelt. Für Portfolios, die der Vermögenserhaltung oder dem Einkommen gewidmet sind, lautet die Empfehlung, Kryptowährungen vollständig auszuschließen, wobei Bedenken hinsichtlich erhöhter Volatilität und Korrelation während Marktbelastungen angeführt werden. Der Bericht warnt:

Morgan Stanley GIC-Richtlinien für maximale Krypto-Allokationen in Anlageportfolios. Quelle: Hunter Horsley

Hunter Horsley, CEO der Investmentfirma Bitwise, lobte die Bedeutung des Berichts und bezeichnete ihn als "riesige" Neuigkeit. Er betonte, dass Morgan Stanleys GIC etwa 16.000 Berater beeinflusst, die ungefähr 2 Billionen Dollar an Kundengeldern verwalten, was auf eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen in Mainstream-Anlagestrategien hindeutet. "Wir treten jetzt in die Mainstream-Ära ein", erklärte Horsley.

Der Bericht unterstreicht die fortgesetzte institutionelle Akzeptanz von Krypto-Assets, insbesondere unter großen Banken und Finanzinstitutionen, was die Glaubwürdigkeit der Anlageklasse stärkt. Dieser Trend wird als angetrieben durch die zunehmende Präsenz von großangelegten Investitionen und erhöhter regulatorischer Klarheit gesehen, was die Bühne für weitere Kapitalzuflüsse in digitale Märkte bereitet.

Morgan Stanley beschreibt Bitcoin als digitales Gold, während es neue Allzeithochs erreicht

Bitcoin (BTC) bleibt an der Spitze der institutionellen Krypto-Akzeptanz, wobei Morgan Stanley es als "einen knappen Vermögenswert, ähnlich wie digitales Gold" charakterisiert. Die Kryptowährung zieht weiterhin große Treasury-Reserven und Investmentfonds an, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETFs), was seinen Status als Wertaufbewahrungsmittel stärkt.

Kürzlich stieg Bitcoin laut Daten von Glassnode auf ein neues Allzeithoch von über 125.000 Dollar. Diese Rally fiel mit einem signifikanten Rückgang der Bitcoin-Exchange-Guthaben zusammen, was darauf hindeutet, dass Coins eher für langfristige Investitionen als für den Handel gehalten werden. Der Anstieg erfolgte vor dem Hintergrund makroökonomischer Turbulenzen, einschließlich eines US-Regierungs-Shutdowns und steigender Inflation, was Anleger dazu veranlasste, zu vermeintlich sicheren Anlagen zu strömen.

Marktanalysten von The Kobeissi Letter beobachteten, dass die aktuelle Welle von Vermögenszuflüssen durch Bedenken hinsichtlich Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit angetrieben wird, wobei einige vorhersagen, dass Bitcoin ein zukünftiges Ziel von 250.000 Dollar erreichen könnte – ein "Best-Case"-Szenario für viele Händler.

Für eine tiefere Analyse der Bitcoin-Rally und der breiteren Kryptomarkttrends, sehen Sie sich diese Expertendiskussion an:

In der sich entwickelnden Landschaft der Krypto-Regulierung und institutionellen Akzeptanz festigt sich Bitcoins Narrativ als digitales Gold, während Märkte auf makroökonomische Verschiebungen mit zunehmendem Interesse an Blockchain-basierten Vermögenswerten reagieren.

