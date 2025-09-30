Vorstellung der TopNod Wallet – Ermöglicht Web3-Zugang zu realen Vermögenswerten mit intuitiver Selbstverwaltung

Hongkong, Hongkong SAR, 30.09.2025, Chainwire

Eine nahtlose, sichere Wallet-Erfahrung für die Mainstream-Einführung von RWAs und digitalem Eigentum

Hongkong, 30. September 2025 – TopNod, eine Web3-Wallet der nächsten Generation, die digitales Eigentum für alltägliche Benutzer intuitiver und sicherer macht, ist offiziell in die öffentliche Beta-Phase eingetreten und bietet einen sicheren und intuitiven Zugang zu digitalem Eigentum. TopNod wurde für die Mainstream-Einführung entwickelt und vereinfacht den Zugang zu digitalen Darstellungen realer Vermögenswerte (RWA). Es bietet eine nahtlose Möglichkeit, RWAs, wichtige Token und digitale Vermögenswerte durch Integration mit beliebten Drittanbieterplattformen zu verwalten. Mit einer Benutzererfahrung, die nach dem Vorbild von Mainstream-Internet-Apps gestaltet wurde, ermöglicht TopNod Benutzern, ihre digitalen Vermögenswerte einzusehen, mit ihnen zu interagieren und sie zu kontrollieren – alles innerhalb einer einzigen, selbstverwalteten Anwendung, die für Komfort und Vertrauen entwickelt wurde.

TopNod dient als sicheres und intuitives Gateway ins Web3. Die Wallet entstand aus einer einfachen, aber leistungsstarken Vision: den Wert von Web3 für jeden zugänglich zu machen – ohne durch technische Komplexität eingeschränkt zu sein. Benutzer können schnell loslegen, indem sie die App aus dem Apple oder Google Store herunterladen und sich mit ihrer Apple-ID oder ihrem Google-Konto registrieren. Nach der Authentifizierung legen die Benutzer eine einfache 8-stellige PIN fest, die den Wallet-Zugriff, Transaktionsgenehmigungen und die Kontowiederherstellung vereinfacht.

TopNod fungiert als Gateway-Plattform und integriert sich mit vertrauenswürdigen Drittanbietern, um nahtlosen Zugang zu einer breiten Palette digitaler Vermögenswerte zu bieten. Dieser Ansatz gewährleistet Neutralität, Flexibilität und Benutzerauswahl im sich entwickelnden Web3-Ökosystem. Mit Fiat-On-Ramp-Integration können Benutzer Vermögenswerte in lokalen Währungen über die Partnerinstitutionen von TopNod handeln und sie problemlos verwalten. Die Erstveröffentlichung der Wallet umfasst 100 Länder und Regionen, mit Plänen, in naher Zukunft auf über 150 Märkte weltweit zu expandieren.

Sicherheit für die Selbstverwahrung

Sicherheit ist grundlegend für das Design von TopNod. Als vollständig dezentralisierte, selbstverwaltete Wallet gibt TopNod den Benutzern die vollständige Kontrolle über ihre digitalen Vermögenswerte – minimiert die Abhängigkeit von Dritten und stärkt die finanzielle Unabhängigkeit. Die Wallet integriert fortschrittliche Schutzmaßnahmen, darunter verschlüsselte Zugangscode-Sharding, sichere Speicherkonvergenz, AES-256-Verschlüsselung und Trusted Execution Environment (TEE)-Schutzmaßnahmen. Diese Technologien arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass private Schlüssel über Geräte hinweg sicher bleiben, ohne einen einzigen Fehlerpunkt. Die Infrastruktur von TopNod wird durch verteilte Hochverfügbarkeitssysteme unterstützt und durch unabhängige Drittanbieter-Audits validiert, die mit branchenführenden kryptografischen Standards übereinstimmen.

TopNod verfolgt einen pragmatischen und zweckorientierten Ansatz für Web3. Es konzentriert sich auf die Unterstützung funktionaler Mainstream-Token und RWAs, die durch reale Werte gestützt werden. Die Plattform fördert langfristigen Nutzen gegenüber kurzfristiger Volatilität und sieht ein erhebliches Potenzial in der Überbrückung der Liquidität zwischen Web3 und dem Rest der Welt. Mit dieser Vision strebt TopNod an, eine vertrauenswürdige Brücke zwischen realen Szenarien und der digitalen Zukunft zu werden.

Mit einem benutzerzentrierten Ansatz und fortschrittlicher Technologie bietet TopNod eine nahtlose, selbstverwaltete Plattform für die Verwaltung einer vielfältigen Palette digitaler Vermögenswerte. In seiner Anfangsphase baut TopNod auf führenden Netzwerken wie Ethereum, Solana, Plume und Pharos auf und arbeitet mit Projekten wie Ondo Finance, Paxos, Midas, Jupiter, 1inch, Alchemy Pay, OSL Pay, CoinGecko und RWA.xyz zusammen, um ein sicheres und intuitives Web3-Ökosystem zu fördern. Durch das Angebot eines optimierten und geschützten Weges zum digitalen Eigentum ermöglicht TopNod Benutzern weltweit, selbstbewusst an der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft teilzunehmen.

Über TopNod

TopNod ist eine dezentralisierte, selbstverwaltete Wallet, die sich auf digitale Versionen von realen Vermögenswerten (RWAs) konzentriert. TopNod ermöglicht Benutzern, ihre RWAs, wichtige Token und Stablecoins zu verwalten, indem es Dienste integriert, die von beliebten Drittanbieterplattformen bereitgestellt werden. Es bietet Benutzern ein sicheres und intuitives Tool, um RWAs und andere digitale Vermögenswerte anzusehen, zu verwalten und mit ihnen zu interagieren – alles in einer Anwendung, die so vertraut und einfach zu bedienen sein soll wie Mainstream-Internet-Apps. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://topnod.com/

