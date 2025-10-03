BörseDEX+
Integral enthüllt bahnbrechende Stablecoin Krypto Prime Brokerage

Von: LiveBitcoinNews
2025/10/03 11:30
 Integral stellt die erste Stablecoin-basierte Krypto-Prime-Brokerage, PrimeOne, vor, die die Liquidität erhöht und Risiken für institutionelle Händler minimiert. Entdecken Sie jetzt die Zukunft.

Integral hat PrimeOne vorgestellt, die erste Krypto-Prime-Brokerage-Plattform der Welt, die mit Stablecoins handelt, ein Schritt, der den Krypto-Handelsraum transformieren wird. 

Die neue Plattform, aufgebaut auf der Codex Layer-1 EVM Blockchain, bietet institutionellen Handel, Kredit und Abrechnung in einer einzigen Plattform.

PrimeOne beseitigt die mühsamen Verknüpfungen, da es dem Kunden ermöglicht, mit demselben Konto zu handeln.  Es ist mit führenden Krypto-Marktmachern und Börsen verbunden, und das Onboarding wird durch eine einzige AML/KYC-Prüfung vereinfacht. 

Diese Plattform bietet einen großen Vorteil an Effizienz im Geschäftsbetrieb, da sie schnelleren Zugang zum Markt ermöglicht und keinen Kredit erfordert.

Revolutionierung institutioneller Krypto: On-Chain-Infrastruktur und Echtzeit-Margin-Austausch

Im Gegensatz zu früheren Modellen nutzt PrimeOne On-Chain-Infrastruktur, um Kunden die volle Kontrolle über ihre Vermögenswerte zu bieten. 

Der USD-Stablecoin-basierte Margin-Fluss zwischen Wallets erfolgt in Echtzeit, was bedeutet, dass das Gegenpartei-Kreditrisiko fast null ist. 

Dieser aktive Margin-Handel passt automatisch die Handelsbeschränkungen an die vorhandenen Guthaben an, verbessert die Liquidität und reduziert die Kapitalanforderungen.

PrimeOne baut mit der Unterstützung von Stablecoins ein starkes und demokratisiertes Kreditnetzwerk auf. Das System wird kaskadierende Ausfälle vermeiden, die für Krypto-Märkte typisch sind. 

Laut Harpal Sandhu, dem CEO von Integral, wird diese Innovation Kosten und Risiken sparen und sogar die Komplexität reduzieren und die Liquidität in diesem Sektor erhöhen.

Die strategische Auswirkung: Freisetzung von Kapital und Demokratisierung der Krypto-Märkte

Finanzführer betrachten PrimeOne als einen Schlüsselmoment für eine breitere Akzeptanz. Die von Scotty Moegling von Virtu Financial betonte demokratisierende Fähigkeit ermöglicht es, wettbewerbsfähig zu einem niedrigeren Risiko für den Investor zu preisen.

Peter Wisniewski von Europa Partners weist darauf hin, wie es die Ausgaben reduzieren und die Rentabilität in der Krypto-Handelsindustrie steigern kann.

Dies ist die Plattform, die zu einer Zeit wachsenden institutionellen Engagements in digitalen Vermögenswerten kommt. 

Der Wechsel zu dezentralisierten Finanzprinzipien (DeFi) und eine Kombination mit den konventionellen institutionellen Fähigkeiten wird durch den Schritt von Integral markiert. 

Eine widerstandsfähigere und zugänglichere Krypto-Handelsumgebung wird durch die Koexistenz von Stablecoins und den Echtzeit-Austausch von Margin bereitgestellt.

Der Beitrag Integral enthüllt bahnbrechende Stablecoin Krypto-Prime-Brokerage erschien zuerst auf Live Bitcoin News.

