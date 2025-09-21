Institutionen kontrollieren jetzt fast ein Viertel des verfügbaren Bitcoin-Angebots

Bitcoin

Neue Zahlen von BitcoinTreasuries zeigen, wie konzentriert der Bitcoin-Besitz unter Institutionen geworden ist.

Laut den Daten befinden sich etwa 3,74 Millionen BTC – fast 18% aller im Umlauf befindlichen Coins – nun in den Händen von Unternehmen, Fonds, Regierungen und anderen Organisationen.

Der größte Anteil gehört ETFs und börsennotierten Unternehmen, die ihre Bestände rapide erweitert haben, seit die USA Anfang dieses Jahres Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt haben. Insgesamt sind 332 Einrichtungen bekannt, die Reserven halten: 192 öffentliche Unternehmen, 44 Fonds, 68 private Unternehmen, 13 Regierungen, 11 DeFi-Projekte und vier große Verwahrer oder Börsen.

Anteil am verfügbaren Angebot

Wenn man die Coins berücksichtigt, die sich wahrscheinlich nie bewegen werden – einschließlich der geschätzten 1,1 Millionen BTC, die von Satoshi Nakamoto geschürft wurden, und bis zu 3,7 Millionen, die als verloren gelten – repräsentiert der institutionelle Besitz näher an 23–25% des effektiven Angebots.

Globale Verteilung

Die Vereinigten Staaten führen die Gruppe an, mit 118 Einrichtungen, die Bitcoin-Reserven melden. Kanada folgt mit 43, gefolgt vom Vereinigten Königreich (21), Japan (12) und Hongkong (12). Zusammen dominieren diese Länder die institutionelle Landschaft der Bitcoin-Adoption, sowohl durch Unternehmensreserven als auch durch Finanzprodukte.

Wachsender Einfluss

Der starke Anstieg des institutionellen Besitzes fällt mit zwei Trends zusammen: der Ankunft regulierter ETFs in wichtigen Märkten und dem Aufstieg von digitalen Asset-Treasury-Unternehmen, die Krypto-Reserven auf die gleiche Weise verwalten wie Unternehmen Bargeld handhaben. Diese Verschiebung hat sich im Jahr 2025 beschleunigt und festigt weiter die Rolle von Bitcoin als strategisches Asset in der globalen Finanzwelt.

Mit fast einem Viertel des liquiden Angebots nun in institutionellen Händen ist die Entwicklung von Bitcoin zunehmend mit den Strategien von Unternehmen, Fonds und sogar Regierungen verbunden – was neue Fragen darüber aufwirft, wie dezentralisiert das Ökosystem wirklich ist.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine spezifische Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Alexander Zdravkov ist eine Person, die immer nach der Logik hinter den Dingen sucht. Er spricht fließend Deutsch und verfügt über mehr als 3 Jahre Erfahrung im Krypto-Bereich, wo er geschickt neue Trends in der Welt der digitalen Währungen identifiziert. Ob er tiefgehende Analysen oder tägliche Berichte zu allen Themen liefert, sein tiefes Verständnis und seine Begeisterung für das, was er tut, machen ihn zu einem wertvollen Mitglied des Teams.

