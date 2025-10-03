Im Mutuum Finance-Ökosystem

Großbritannien hat gerade die weltweit größte Beschlagnahme digitaler Vermögenswerte erlebt, nachdem die Polizei Bitcoin im Wert von 5,5 Milliarden Pfund aus einer Londoner Wohnung sichergestellt hat.

Währenddessen richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf Mutuum Finance (MUTM), ein neues Kryptowährungsprojekt im Vorverkauf, das bemerkenswerte Renditen verspricht.

Die beiden Schlagzeilen verdeutlichen sowohl die Risiken im Zusammenhang mit illegaler Krypto-Nutzung als auch die Chancen, die legitime Projekte wie Mutuum Finance vorantreiben, das bereits Tausende von Teilnehmern für seinen laufenden Vorverkauf gewinnen konnte.

Britische Bitcoin-Beschlagnahme stellt weltweiten Rekord auf

Eine historische Betrugsbekämpfung durch die Polizei führte zur Beschlagnahme von 61.000 Bitcoin im Wert von 5,5 Milliarden Pfund im Rahmen eines Anlagebetrugs. Zhimin Qian (auch bekannt als Yadi Zhang) ist eine chinesische Staatsangehörige, die sich vor dem Southwark Crown Court schuldig bekannte, im Zusammenhang mit einem riesigen Krypto-Betrug, der zwischen 2014 und 2017 mehr als 128.000 Opfer betrog, kriminelles Eigentum erworben zu haben.

Ermittler bestätigten, dass Zhang Opfer – hauptsächlich im Alter zwischen 50 und 75 Jahren – mit falschen Versprechungen täglicher Dividenden zum Investieren verlockte. Die Erlöse wurden später in Bitcoin umgewandelt und bildeten einen der größten Fälle von Krypto-bezogenem Finanzbetrug weltweit. Nach ihrer Flucht aus China mit gefälschten Dokumenten versuchte Zhang, Gelder durch den Kauf von Immobilien in London im Jahr 2018 zu waschen.

Im April 2024 wurde Zhang von den Behörden verhaftet, und ihr Assistent, Jian Wen, sitzt bereits in Verbindung mit ihr im Gefängnis. Wen wurde zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt für seine Rolle bei der Hilfe zur Bewegung einer Krypto-Wallet mit 150 Bitcoin, die damals einen Wert von 1,7 Millionen GBP hatte.

Sie wurde außerdem angewiesen, mehr als 3,1 Millionen zurückzuzahlen. Diese Beschlagnahme wurde daher als die größte Kryptowährungsbeschlagnahme der Welt identifiziert, was das Ausmaß der kriminellen Entwicklung rund um digitale Vermögenswerte unterstreicht.

Mutuum Finance Vorverkauf gewinnt an Dynamik

Inmitten von Nachrichten über Betrug und Durchgreifen zieht Mutuum Finance (MUTM) echtes Interesse von Investoren auf sich. Das Projekt hat mittlerweile 16.700.000 $ eingesammelt und seit Beginn des Vorverkaufs 16.700 Inhaber an Bord geholt. Phase 6 des Vorverkaufs ist im Gange und bereits zu 55% gefüllt. Der aktuelle Token-Preis liegt bei 0,035 $, ein Anstieg von 250% gegenüber dem Eröffnungspreis von 0,01 $ in der ersten Phase.

Phase 6 läuft schnell und sobald sie abgeschlossen ist, wird dieser Schritt dazu führen, dass Phase 7 den Preis der Token näher an 0,04 $ bringt, eine Steigerung von 14,3%. Der Token soll bei 0,06 $ starten - was eine Rendite von 371% für Käufer der Phase 6 bedeutet. Dieses stufenweise Preismodell zeigt, wie frühe Teilnahme belohnt wird, da jede neue Phase mit höheren Einstiegskosten verbunden ist.

Einblick in das Ökosystem von Mutuum Finance

Mutuum Finance baut eine Kredit-Plattform auf, die es Menschen ermöglicht, mit ungenutzten Vermögenswerten zu verdienen oder gegen Bestände zu leihen, ohne die Verwahrung abgeben zu müssen. Das Design umfasst zwei Ebenen: einen Peer-to-Contract-Pool, der sofortige Liquidität bietet, und einen Peer-to-Peer-Markt, der angepasste Kreditbedingungen ermöglicht. Diese duale Einrichtung spricht sowohl passive Kreditgeber als auch anspruchsvolle Teilnehmer an, die maßgeschneiderte Geschäfte wünschen.

Über die Kreditmechanik hinaus hat Mutuum großen Wert auf Sicherheit gelegt. Das Team hat erfolgreich ein CertiK-Audit abgeschlossen und einen robusten Token-Score von 90/100 gesichert. Darüber hinaus wurde in Partnerschaft mit CertiK ein Bug-Bounty-Programm gestartet, das 50.000 USDT an Belohnungen in vier Kategorien verteilt, von kritischen bis hin zu geringfügigen Schwachstellen.

Die Community-Anreize gehen noch weiter. Mutuum kündigte kürzlich ein Gewinnspiel von 100.000 $ in MUTM-Token an, aufgeteilt auf 10 Gewinner, die jeweils 10.000 $ erhalten. Die Teilnahmebedingung erfordert eine Mindestinvestition im Vorverkauf von 50 $ sowie die Erfüllung einfacher Teilnahmeschritte. Zusätzlich wurde eine Dashboard-Rangliste eingeführt, die die Top 50 Inhaber zeigt, die mit Bonus-Token für die Aufrechterhaltung ihrer Positionen belohnt werden.

Infolgedessen ist der Vorverkauf zu einer der wichtigsten Krypto-Geschichten dieser Saison geworden. Investoren sehen Mutuum als einen frischen Einstieg in den Markt, der frühen Anwendern die Chance bietet, Token vor dem offiziellen Börsenstart zu sichern.

Abschließender Ausblick auf den Markt

Die rekordverdächtige Bitcoin-Beschlagnahme von 5,5 Milliarden Pfund in Großbritannien verstärkt die Risiken im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten auf den Krypto-Märkten. Gleichzeitig verschiebt sich die Begeisterung der Anleger hin zu glaubwürdigen Projekten wie Mutuum Finance (MUTM), das Innovation, Transparenz und Wachstumspotenzial kombiniert.

Da Phase 6 weiterhin schnell ausverkauft ist, wird die Chance, MUTM zu 0,035 $ zu sichern, immer geringer. Diejenigen, die nach Möglichkeiten mit hoher Rendite suchen, beobachten genau den Fortschritt des Vorverkaufs, was es zu einem der meistdiskutierten Einträge in den Krypto-Nachrichten von heute macht.

:::tip Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Btcwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Programms veröffentlicht. Führen Sie Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.

