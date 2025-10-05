BörseDEX+
Indonesien stellt TikToks Lizenz zwei Tage nach Aussetzung wieder her

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 23:58
Indonesien hat die Betriebslizenz von TikTok nur zwei Tage nach deren Aussetzung wieder erteilt und damit eine kurze Konfrontation zwischen der Social-Media-Plattform und Südostasiens größter Volkswirtschaft beendet.

Das Ministerium für Kommunikation und digitale Angelegenheiten erklärte, dass es die Aussetzung aufgehoben habe, nachdem TikTok seiner Forderung nachgekommen sei, Daten über Benutzeraktivitäten bereitzustellen, einschließlich Verkehr und Monetarisierung auf TikTok Live, während der Proteste, die zwischen dem 25. und 30. August stattfanden.

"Da die Verpflichtungen erfüllt sind, beendet das Ministerium die Lizenzaussetzung", sagte Alexander Sabar, ein Generaldirektor des Ministeriums, in einer Erklärung. Wie Cryptopolitan berichtete, hatte die Regierung zunächst die Lizenz der Social-Media-Plattform ausgesetzt und begründete dies mit der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen als privater Betreiber elektronischer Systeme.

Vor der Aussetzung hatte TikTok erklärt, dass es mit der indonesischen Regierung zusammenarbeite, um "das Problem so schnell wie möglich zu lösen".

Regulatorische Spannungen tauchen in Indonesien wieder auf

Die Regierung setzte die lokale Lizenz von TikTok erstmals am 3. Oktober aus, nachdem das Unternehmen angeblich versäumt hatte, vollständige Daten zum Livestream-Verkehr während einer Woche von Demonstrationen bereitzustellen, die durch den Tod eines Lieferfahrers ausgelöst wurden. 

TikTok hatte erklärt, dass seine internen Richtlinien den Umfang der Benutzerdaten, die es teilen könne, einschränkten.

Laut Beamten schrieb das Ministerium erstmals am 23. September an TikTok und forderte die Daten an, war jedoch mit der Antwort von TikTok nicht zufrieden. 

Als die Proteste weitergingen, pausierte TikTok seine Live-Streaming-Funktion am 30. August, bevor der Dienst einige Tage später wieder aufgenommen wurde, als die Spannungen nachließen.

Die Aussetzung zeigte, dass Indonesien es ernst meint mit der Durchsetzung der Vorschriften, die es für große digitale Plattformen eingeführt hat. Das lokale Gesetz verlangt von allen Online-Plattformen, von sozialen Medien bis hin zu E-Commerce, sich lokal zu registrieren und auf Anfrage Benutzerdaten an Regulierungsbehörden zu übermitteln. Diejenigen, die nicht nachkommen, riskieren Geldstrafen, Zugangsbeschränkungen oder wie im Fall von TikTok Lizenzaussetzungen.

Kritiker sagen, dass die Politik der Regierung einen großen Ermessensspielraum gibt, um Informationen von Technologieunternehmen zu verlangen, und riskiert, den Datenschutz und die Meinungsfreiheit zu untergraben.

Indonesien ist ein wichtiger Markt für TikToks regionale Ambitionen

Indonesien ist ein wichtiger Markt für TikTok. Das Land ist einer der größten Märkte der App weltweit, mit Dutzenden Millionen täglicher Benutzer und einer schnell wachsenden Basis von Erstellern und kleinen Unternehmen, die für Reichweite und Verkäufe auf TikTok angewiesen sind.

TikTok Shop, der E-Commerce-Arm des Unternehmens, hat in Indonesien ebenfalls floriert und macht das Land zu einem der größten Beitragenden zum globalen Bruttowarenwert. 

Die Plattform sah sich 2023 kurzzeitig einem separaten Regierungsverbot für In-App-Einkäufe gegenüber, aufgrund von Bedenken hinsichtlich unlauteren Wettbewerbs mit lokalen Händlern, bevor sie nach der Trennung ihrer Social-Media- und Einzelhandelsaktivitäten wieder zugelassen wurde. Der Neustart beinhaltete auch eine Fusion mit der lokalen E-Commerce-Plattform Tokopedia.

TikToks Bereitschaft, der jüngsten Anfrage nachzukommen, trotz früherer Zögerlichkeit, spiegelt sowohl die Bedeutung des indonesischen Marktes als auch die Kosten des Verlusts des regulatorischen Wohlwollens wider. 

Wachsende Kontrolle globaler Plattformen

Die Entscheidung Indonesiens erfolgt inmitten eines zunehmenden Drucks in ganz Südostasien, die Aufsicht über digitale Plattformen zu verstärken, insbesondere solche, die sich im Besitz ausländischer Unternehmen befinden. Regierungen in Malaysia, Vietnam und Thailand haben ähnliche Anforderungen zum Datenaustausch und zur Inhaltsregulierung eingeführt oder vorgeschlagen und berufen sich dabei auf Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und sozialen Stabilität.

Für TikTok, dessen chinesische Eigentümerschaft bereits in den USA und Europa für viele Kopfschmerzen gesorgt hat, unterstreicht die indonesische Episode den heiklen Balanceakt zwischen der Einhaltung lokaler Gesetze und der Aufrechterhaltung globaler Standards zum Schutz von Benutzerdaten.

Das in China ansässige ByteDance, der Eigentümer von TikTok, hat stets erklärt, dass es Benutzerdaten regional speichert und die betriebliche Unabhängigkeit zwischen seinen chinesischen und internationalen Versionen der App aufrechterhält. Der indonesische Fall zeigt jedoch, wie Regierungen zunehmend bereit sind, ihre regulatorischen Muskeln spielen zu lassen, insbesondere wenn Social-Media-Aktivitäten mit öffentlichen Unruhen zusammentreffen.

Source: https://www.cryptopolitan.com/tiktok-returns-to-indonesia/

