Indien-Pakistan ist das heißeste Ticket im Cricket, da die Nachfrage beim Asien Cup steigt

Indien und Pakistan werden beim Asien Cup aufeinandertreffen (Foto von Alex Davidson-ICC/ICC via Getty Images) ICC via Getty Images

Cricket mag ein malerisches britisches Schläger- und Ballspiel sein, aber sein Herzland ist heutzutage fest in Südasien verwurzelt, wo fünf der 12 mächtigsten Nationen beheimatet sind. Es ist wenig überraschend, dass der äußerst lukrative, alle zwei Jahre stattfindende Asien Cup im Wesentlichen die einzige kontinentale Meisterschaft von Bedeutung im Cricket ist.

Aber in Wirklichkeit wäre der Asien Cup – der vom regionalen Verband Asian Cricket Council organisiert wird – finanziell nicht tragfähig, wenn es nicht den Kassenschlager eines Wettbewerbs zwischen Indien und Pakistan gäbe, die wie üblich im neuesten Turnier zusammengruppiert sind, das am 9. September in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt.

Indien und Pakistan, seltene Cricket-Begegnungen aufgrund angespannter geopolitischer Lage, werden am 14. September in Dubai gegeneinander spielen, und es besteht auch die klare Möglichkeit eines zweiten Aufeinandertreffens am 21.

Ein weiteres könnte sich ergeben, wenn die Rivalen das Finale erreichen, was im Wesentlichen zu einer Drei-Spiele-Serie zwischen Teams führt, die aufgrund der politischen Situation seit mehr als einem Jahrzehnt keine bilateralen Serien gegeneinander gespielt haben.

Es gibt großes Interesse, wenn Indien und Pakistan aufeinandertreffen (Foto von FADEL SENNA/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Entsprechend dem Durst nach Spielen zwischen diesen Ländern sind die Tickets für das Spiel am 14. September fast ausverkauft und deutlich teurer als andere.

Die Tickets für das Turnier wurden gebündelt, wobei allgemeine Eintrittskarten für drei Spiele – einschließlich Indien und Pakistan am 14. September – für 134,60 $ verkauft werden.

Die meisten allgemeinen Eintrittskarten sind ausverkauft, aber es gibt Premium-Tickets, die für 283,38 $ für das Drei-Spiele-Paket verkauft werden. Ein Hospitality-Pass für das Indien-Pakistan-Spiel kostet fast 1000 $, während eine private Loge für vier Personen für mehr als 9000 $ verkauft wird.

Im Gegensatz dazu gibt es Tickets ab 15 $ für das Spiel zwischen Sri Lanka und Hongkong am 15. September, wobei das teuerste 1813,64 $ für eine private Loge für vier Personen kostet.

Indiens Eröffnungsspiel gegen Gastgeber VAE ist ebenfalls moderat bepreist, mit Tickets ab 21,25 $. Der steile Anstieg für Indien-Pakistan-Spiele hat Kritiker dazu veranlasst, dies als Preistreiberei zu bezeichnen.

Aber diese Spiele untermauern im Wesentlichen den Übertragungsvertrag für den Asien Cup und finanzieren damit den ACC, seine Entwicklungswege und kleinere asiatische Nationen, die auf Finanzierung angewiesen sind. Der 1983 gegründete ACC hat das Ziel, Cricket in Asien zu entwickeln und zu fördern und gleichzeitig bessere Beziehungen zu den Mitgliedsnationen zu pflegen.

"Die gesamte Monetarisierung der Übertragung basiert auf diesem einen Spiel zwischen Indien und Pakistan", sagte der ehemalige ACC-Leiter für Handel und Veranstaltungen, Prabhakaran Thanraj, mir im Jahr 2022.

"Der Männer-Asien Cup ist die Quelle, aus der fast alle Mittel für den ACC stammen. Die Monetarisierung wird dazu beitragen, Gelder zurück in den Cricket-Sport zu investieren."

ForbesJährliche Asien Cups, Entwicklung des Frauen- und Associate-Cricket Teil von Jay Shahs verjüngtem ACC

Diese Ausgabe des Asien Cups sollte eigentlich in Indien ausgetragen werden, aber in einem Abkommen, das vor der Champions Trophy Anfang dieses Jahres geschlossen wurde, werden Spiele zwischen Indien und Pakistan unter einer dreijährigen Vereinbarung an neutralen Austragungsorten gespielt.

Wie ich im Juni berichtete, wird das Acht-Team-Turnier – mit fünf Vollmitgliedern und drei Associates – in den VAE ausgetragen, nachdem Sri Lanka in Betracht gezogen worden war, wie zu erfahren ist.

Nicht weit vom ICC-Hauptquartier entfernt hat sich Dubais wichtigster Cricket-Platz kontinuierlich als neutrales Terrain etabliert, aber Spiele dort wurden durch leere Sitze inmitten zermürbender Hitze beeinträchtigt, was eine seelenlose Atmosphäre schafft.

Indische und pakistanische Fans sind in großer Zahl anwesend, wenn ihre Teams aufeinandertreffen (Foto von FADEL SENNA/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Das Turnier, das zwischen den 20- und 50-Over-Formaten wechselt, stand in ernsthaftem Zweifel, nachdem ein Massaker an Touristen im April in Kaschmir die mit Atomwaffen ausgerüsteten Rivalen Indien und Pakistan an den Rand eines Krieges gebracht hatte.

Cricket, eindeutig der beliebteste Sport in beiden Ländern, wurde dann als politischer Spielball benutzt. Politik und Cricket sind tief miteinander verflochten, wobei der ACC-Vorsitzende Mohsin Naqvi, der auch als Chef des Pakistan Cricket Board fungiert, der Innenminister des Landes ist.

Während der neue Vorsitzende des International Cricket Council, Jay Shah, der zuvor an der Spitze des indischen Leitungsgremiums stand, der Sohn des indischen Innenministers Amit Shah ist.

Die Spannungen sind offensichtlich, und die frostigen Beziehungen zwischen den Ländern werden von Administratoren ständig überbrückt.

"Es gibt einige Personen mit stark nationalistischen Ansichten in Machtpositionen, die die Politik vorantreiben", sagte mir ein hochrangiger Cricket-Administrator während des jährlichen Treffens des ICC in Singapur kürzlich.

"Die Spannungen lassen nicht nach, und die anderen asiatischen (Vollmitglieds-)Länder werden auch hineingezogen, und es wird zu einem Spiel der Geopolitik.

"Es gibt viele Verzweigungen dazu und ein Problem, das nicht enden wird."

Es ist eine trübe und heikle Situation, aber – für mindestens drei Stunden am 14. September und möglicherweise darüber hinaus – werden alle Augen auf das Cricket-Feld gerichtet sein, wo ein weiteres Kapitel der heißesten Rivalität im Cricket geschrieben wird.