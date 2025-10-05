Indien konfrontiert Stablecoin-Veränderungen während Finanzminister globale Herausforderungen skizziert Von: BitcoinEthereumNews 2025/10/05 10:33 Teilen

Indien rückt ins globale Rampenlicht, während Stablecoins und digitale Finanzen die Grundlagen traditionellen Geldes erschüttern und Nationen zwingen, sich anzupassen oder zurückzubleiben. Indien steht vor der Stablecoin-Ära, während der Finanzminister strukturelle Veränderungen betont. Indien positioniert sich zunehmend im Zentrum globaler Finanzdebatten, da Innovationen wie Stablecoins beginnen, die [...] neu zu definieren. Quelle: https://news.bitcoin.com/india-confronts-stablecoin-shifts-as-finance-minister-outlines-global-challenges/