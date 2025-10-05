In der vergangenen Stunde betrug die gesamte Netzwerk-Liquidationsabwicklung von Kontrakten 73,6718 Millionen US-Dollar, und die BTC-Liquidation überstieg 50 Millionen US-Dollar. Von: PANews 2025/10/05 10:58 Teilen

PANews berichtete am 5. Oktober, dass Coinglass-Daten zeigten, dass der Kryptowährungsmarkt in der vergangenen Stunde netzwerkweit liquidierte Kontrakte im Wert von 73,6718 Millionen $ verzeichnete, darunter 3,9156 Millionen $ in Long-Positionen und 69,7562 Millionen $ in Short-Positionen. Der Gesamtbetrag der liquidierten BTC betrug 51,457 Millionen $, und der Gesamtbetrag der liquidierten ETH betrug 13,5457 Millionen $.