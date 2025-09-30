In den letzten 24 Stunden betrug die gesamte Netzwerk-Kontraktliquidation 355 Millionen US-Dollar, hauptsächlich aufgrund der Short-Position Von: PANews 2025/09/30 23:30 Teilen

PANews berichtete am 30.09., dass Coinglass-Daten zeigten, dass der Kryptowährungsmarkt in den letzten 24 Stunden netzwerkweit liquidierte Kontrakte im Wert von 355 Millionen US-Dollar verzeichnete, darunter 126 Millionen US-Dollar in Long-Positionen und 230 Millionen US-Dollar in Short-Positionen. Der Gesamtliquidationsbetrag für BTC betrug 42,7835 Millionen US-Dollar und der Gesamtliquidationsbetrag für ETH betrug 80,3496 Millionen US-Dollar.