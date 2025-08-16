In den letzten 24 Stunden betrug die gesamte Netzwerk-Kontraktliquidation 261 Millionen US$, hauptsächlich aufgrund der Short-Position Von: PANews 2025/08/16 23:30 Teilen

PANews berichtete am 16. August, dass Coinglass-Daten zeigten, dass der Kryptowährungsmarkt in den letzten 24 Stunden netzwerkweit liquidierte Kontrakte im Wert von 261 Millionen US-Dollar verzeichnete, darunter 70,7449 Millionen US-Dollar in Long-Positionen und 190 Millionen US-Dollar in Short-Positionen. Der Gesamtliquidationsbetrag für BTC betrug 29,0379 Millionen US-Dollar und für ETH 115 Millionen US-Dollar.