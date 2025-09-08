BörseDEX+
Wenn der Verkauf von 2 Milliarden Dollar den BTC-Preis abstürzen lässt, warum schickt der Kauf von 83 Milliarden Dollar ihn nicht ins All?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:03
Im Sinne von "es gibt keine dummen Fragen" veröffentlichte Bitcoin-Influencer Crypto Tea einen Beitrag auf X, über den viele Menschen nachdenken, aber nicht laut aussprechen. Wenn zuvor inaktive Wale den BTC-Preis durch den Verkauf von 2 Milliarden Dollar in BTC zum Absturz bringen können, warum schickt ein Jahr unerbittlichen Kaufdrucks in Höhe von über 80 Milliarden Dollar von Saylor und ETFs ihn nicht zum Mond?

Der Bitcoin Therapist griff es auf:

Plötzliche Trades vs. Algo-Käufe

Der Schöpfer des Bitcoin Quantile Models, Plan C, kam schnell zur Rettung, um das Phänomen zu erklären. Ein großer Fat-Finger-Verkauf von 2 Milliarden Dollar in BTC kann den Markt schneller nach unten schicken als ein Klavier aus einem 10-stöckigen Gebäude.

Doch die 83 Milliarden Dollar, die 2025 von Michael Saylor und der ETF-Brigade verschlungen wurden? Nun, das scheint den BTC-Preis eher langsam und stetig ansteigen zu lassen als in Mondschüssen. Woran liegt das?

Die Logik ist fast langweilig einfach, erklärt Plan C:

Mit anderen Worten: Der Preis bewegt sich an den Rändern, nicht an den Durchschnittswerten.

Plötzliche, massive Verkaufsaufträge, besonders bei geringer Liquidität, können Orderbücher auslöschen und starke Preisrückgänge verursachen. Algobot-Käufe hingegen sind genau darauf ausgelegt, sich einzufügen, zu verteilen und zu vermeiden, die Party zu crashen. Kaufe 83 Milliarden Dollar in einem Jahr, und du baust einen Floor-Price, keine Rakete, es sei denn, das Tempo zieht an.

'Paper' Bitcoin: Der X-Faktor

Aber warte. Was ist mit Paper Bitcoin? fragt der Bitcoin Therapist. Du weißt schon, das Angebot, das wir auf Börsen zu sehen glauben? Plan Cs Ansicht:

Gemeldete Käufe könnten verwässert werden, wenn erhebliche Mengen an "Paper" Bitcoin (IOUs oder Synthetics) anstelle von echten Coins gehandelt werden, was die Illusion von Kaufdruck erzeugt, ohne tatsächlich echte Coins vom Markt zu nehmen.

Was bewegt wirklich den BTC-Preis?

Letztendlich läuft der Unterschied auf Tempo, Ausführung und Marktstruktur hinaus. ETF- und institutionelle Käufe im Jahr 2025 waren bewusst, stetig und stark fragmentiert über Börsen und OTC-Handel, manchmal sogar durch algorithmische Orderbücher erleichtert, die darauf ausgelegt sind, die Preisauswirkungen zu minimieren.

Abstürze hingegen neigen dazu, abrupt, konzentriert und ja, Panikverkäufe auslösend zu sein, besonders wenn sie an Wochenenden mit geringer Liquidität durchgeführt werden.

Wenn also das nächste Mal eine Schlagzeile einen Marktzusammenbruch wegen eines schnellen 2-Milliarden-Dollar-Dumps schreit, denke daran, dass es nicht nur die Größe ist, sondern die Geschwindigkeit und die Quelle. Langsames Brennen baut Böden. Plötzliche Schocks bringen Flammen. Und irgendwo dazwischen lauert Paper Bitcoin als ultimative Wildcard des Marktes.

In diesem Artikel erwähnt

Quelle: https://cryptoslate.com/if-selling-2-billion-crashes-the-btc-price-why-doesnt-buying-83b-send-it-to-space/

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

