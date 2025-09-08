iExec startet sein Privacy-Framework auf Arbitrum

iExec, eine Vertrauensschicht für dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) und künstliche Intelligenz (AI), hat sein Datenschutz-Framework auf Arbitrum (ARB) eingeführt, wie in den neuesten Berichten dargelegt, die am Montag, 08.09. mit Finbold geteilt wurden.
Mit dem Start ist iExec die erste und einzige Datenschutzplattform, die Trusted Execution Environment (TEE)-Technologie für Arbitrums Netzwerk im Wert von 3,15 Milliarden Dollar bereitstellt.
Die Integration bietet Entwicklern ein neues Toolkit zum Erstellen von Anwendungen, die sensible Daten schützen und innovative Lösungen für AI, dezentralisierte Finanzen (DeFi) und Gaming liefern, ohne dass komplexe Infrastrukturen verwaltet werden müssen.
iExecs Multi-Chain-Strategie
Diese Bereitstellung markiert den ersten Schritt in iExecs breiterer Multi-Chain-Strategie, wobei ein Rollout über mehrere Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM)-Netzwerke für die nahe Zukunft geplant ist.
Allerdings nutzen Projekte wie Ototamto, DexPal und 1xBuild bereits iExecs Datenschutz-Stack, um Sicherheit und Datenschutz zu verbessern.
Die Initiative hat auch Unterstützung von Partnern erhalten, darunter Aethir und die Sicherheitsfirma Halborn. Am bemerkenswertesten ist jedoch iExecs Zusammenarbeit mit AR.IO, die bereits Web3Telegram hervorgebracht hat, eine Messaging-Plattform, die für Datenschutz entwickelt wurde.
Alle datenschutzfähigen Prozesse werden durch iExecs nativen Token, RLC, angetrieben, der vertrauliche Transaktionen, geschützte Datensätze und sichere Berechnungen auf Arbitrum unterstützt.
Tatsächlich soll der TEE-gestützte Datenschutz auf Arbitrum, da Datenschutzbedenken im Web3 immer häufiger werden, Millionen von bestehenden und neuen Händlern und Entwicklern gleichermaßen schützen und Bereiche von Front-Running bis hin zu Überwachung und Datenlecks abdecken.
Ausgewähltes Bild über Shutterstock
Quelle: https://finbold.com/iexec-launches-its-privacy-framework-on-arbitrum/