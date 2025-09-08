Der Beitrag iExec startet sein Privacy-Framework auf Arbitrum erschien auf BitcoinEthereumNews.com. iExec, eine Vertrauensschicht für dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) und künstliche Intelligenz (AI), hat sein Privacy-Framework auf Arbitrum (ARB) eingeführt, wie in den neuesten Berichten dargelegt, die am Montag, 08.09. mit Finbold geteilt wurden. Mit dem Start ist iExec die erste und einzige Privacy-Plattform, die Trusted Execution Environment (TEE)-Technologie für Arbitrums 3,15 Milliarden Dollar Netzwerk bereitstellt. Die Integration bietet Entwicklern ein neues Toolkit zum Erstellen von Anwendungen, die sensible Daten schützen und innovative Lösungen für AI, dezentralisierte Finanzen (DeFi) und Gaming liefern, ohne dass komplexe Infrastrukturen verwaltet werden müssen. "Der Start auf Arbitrum stellt Entwicklern in einem der größten DeFi-Ökosysteme direkt leistungsfähige Entwicklertools zur Verfügung, beseitigt die Reibung von TEE und ermöglicht neue Anwendungsklassen. Wir freuen uns darauf zu sehen, was gebaut wird", schrieb Chase Allred, Partnerships Manager für Offchain Labs. Privacy Everywhere. What does it look like? Tools that let builders ship with privacy by default, giving users confidence their data stays theirs. We're getting ready for something bigger 🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) September 7, 2025 iExecs Multi-Chain-Strategie Diese Bereitstellung markiert den ersten Schritt in iExecs breiterer Multi-Chain-Strategie, mit einem Rollout über mehrere Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM)-Netzwerke, die für die nahe Zukunft geplant sind. Projekte wie Ototamto, DexPal und 1xBuild nutzen jedoch bereits iExecs Privacy-Stack, um Sicherheit und Datenschutz zu verbessern. Die Initiative hat auch Unterstützung von Partnern erhalten, darunter Aethir und die Sicherheitsfirma Halborn. Am bemerkenswertesten ist jedoch die Zusammenarbeit von iExec mit AR.IO, die bereits Web3Telegram hervorgebracht hat, eine Messaging-Plattform, die für Privatsphäre entwickelt wurde. Alle datenschutzfähigen Prozesse werden durch iExecs nativen Token, RLC, angetrieben, der vertrauliche Transaktionen, geschützte Datensätze und sichere Berechnungen auf Arbitrum unterstützt. Da Datenschutzbedenken im Web3 immer häufiger werden, ist TEE-gestützte Privatsphäre auf... Der Beitrag iExec startet sein Privacy-Framework auf Arbitrum erschien auf BitcoinEthereumNews.com. iExec, eine Vertrauensschicht für dezentralisierte physische Infrastrukturnetzwerke (DePIN) und künstliche Intelligenz (AI), hat sein Privacy-Framework auf Arbitrum (ARB) eingeführt, wie in den neuesten Berichten dargelegt, die am Montag, 08.09. mit Finbold geteilt wurden. Mit dem Start ist iExec die erste und einzige Privacy-Plattform, die Trusted Execution Environment (TEE)-Technologie für Arbitrums 3,15 Milliarden Dollar Netzwerk bereitstellt. Die Integration bietet Entwicklern ein neues Toolkit zum Erstellen von Anwendungen, die sensible Daten schützen und innovative Lösungen für AI, dezentralisierte Finanzen (DeFi) und Gaming liefern, ohne dass komplexe Infrastrukturen verwaltet werden müssen. "Der Start auf Arbitrum stellt Entwicklern in einem der größten DeFi-Ökosysteme direkt leistungsfähige Entwicklertools zur Verfügung, beseitigt die Reibung von TEE und ermöglicht neue Anwendungsklassen. Wir freuen uns darauf zu sehen, was gebaut wird", schrieb Chase Allred, Partnerships Manager für Offchain Labs. Privacy Everywhere. What does it look like? Tools that let builders ship with privacy by default, giving users confidence their data stays theirs. We're getting ready for something bigger 🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) September 7, 2025 iExecs Multi-Chain-Strategie Diese Bereitstellung markiert den ersten Schritt in iExecs breiterer Multi-Chain-Strategie, mit einem Rollout über mehrere Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM)-Netzwerke, die für die nahe Zukunft geplant sind. Projekte wie Ototamto, DexPal und 1xBuild nutzen jedoch bereits iExecs Privacy-Stack, um Sicherheit und Datenschutz zu verbessern. Die Initiative hat auch Unterstützung von Partnern erhalten, darunter Aethir und die Sicherheitsfirma Halborn. Am bemerkenswertesten ist jedoch die Zusammenarbeit von iExec mit AR.IO, die bereits Web3Telegram hervorgebracht hat, eine Messaging-Plattform, die für Privatsphäre entwickelt wurde. Alle datenschutzfähigen Prozesse werden durch iExecs nativen Token, RLC, angetrieben, der vertrauliche Transaktionen, geschützte Datensätze und sichere Berechnungen auf Arbitrum unterstützt. Da Datenschutzbedenken im Web3 immer häufiger werden, ist TEE-gestützte Privatsphäre auf...