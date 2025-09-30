BörseDEX+
Der Beitrag "ICE durchsucht Bitcoin-Mining-Standort in Texas mit Verbindung zu Bitmain bei Chip-Exportkontrolluntersuchung" erschien auf BitcoinEthereumNews.com.

ICE durchsucht Bitcoin-Mining-Standort in Texas mit Verbindung zu Bitmain im Rahmen einer Untersuchung zur Kontrolle von Chip-Exporten

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 08:59
Bundesbeamte haben am Montag die Lonestar Dream Bitcoin-Mining-Anlage in Pyote, Texas, durchsucht und sind laut einem Bericht von Blockspace direkt zu einem ASIC-Reparaturzentrum vorgedrungen, das von der Bitmain-verbundenen Firma ADW Tech betrieben wird.

Die Operation der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) begann bei Sonnenaufgang und konzentrierte sich auf den Auftragnehmer, der die Antminer-Anlagen an dem kürzlich von Poolin verkauften 30-MW-Standort in Betrieb hält.

Zeugen sollen gesagt haben, dass die Razzia wie eine Kriegsszene aussah. "Hubschrauber, Scharfschützen, bewaffnete Männer", berichtete eine Quelle gegenüber Blockspace und beschrieb, wie ein ICE-Hubschrauber über dem Gelände kreiste, bevor "eine Kavalkade schwarzer Tahoes am Tatort eintraf."

Er fügte hinzu, dass die Agenten "Suggestivfragen stellten... 'wer macht dies, wer macht das'." Mehrere Behörden waren anwesend: ICE, FBI, Homeland Security Investigations (HSI), Texas Department of Public Safety (DPS) und U.S. Customs and Border Protection (CBP) nahmen alle teil, laut einer Person vor Ort.

Agenten nehmen ADW Tech-Mitarbeiter fest und beschlagnahmen Dokumente

Die Strafverfolgungsbehörden entfernten 12 oder 13 Arbeiter, etwa die Hälfte des Reparaturwerkstatt-Personals, aus der Anlage in Pyote, nachdem diese keine ordnungsgemäßen Ausweise vorlegen konnten. Dieselbe Quelle sagte, dass ICE auf chinesische Staatsangehörige abzielte und alle Personen mit abgelaufenen Visa mitnahm.

Die Razzia hatte keine Auswirkungen auf andere lokale Betreiber wie Genesis Digital Assets, die eine 195-MW-Bitcoin-Mine in Pyote betreiben, aber nicht Gegenstand dieser Aktion waren.

ADW Tech ist ein Bitmain-Auftragnehmer und zertifizierte Antminer-Reparaturwerkstatt innerhalb von Lonestar Dream. Die Präsenz des Unternehmens unterstreicht, wie West-Texas zu einem Zentrum für Mining geworden ist, das mit günstiger Energie und weitem Land große Namen anzieht. Der kürzliche Verkauf des Standorts durch Poolin ließ ADW Tech weiterhin die Reparaturarbeiten durchführen, und genau dort landete die bundesstaatliche Überprüfung.

Die Aktion kommt zu einer Zeit, in der mit Bitmain verbundene Reparaturzentren in den USA zunehmend in den Fokus der Regierung geraten. Diese Razzia steht im Zusammenhang mit einer längeren Geschichte, die den Umgang der Trump-Administration mit Mining-Hardware-Importen betrifft.

Ende 2024 begann CBP sporadisch, ASIC-Miner-Lieferungen an US-Häfen festzuhalten und zu beschlagnahmen, wobei sie diese manchmal monatelang behielten und Lagergebühren berechneten, ohne die Gründe zu erklären.

Mehrere Lieferungen blieben bis 2025 nach Trumps Amtsantritt beschlagnahmt und wurden erst Ende des ersten und Anfang des zweiten Quartals freigegeben.

Beamte sagten, sie suchten nach eingeschränkten AI-Chips auf den Steuerplatinen der ASIC-Miner von Sophgo, einem Halbleiterunternehmen, das sich den Bitmain-CEO Micree Zhan teilt.

Das US-Handelsministerium untersucht aktiv mögliche Sanktionsverstöße durch Sophgo, was direkt damit zusammenhängt, warum diese Miner und Reparaturzentren jetzt unter starker bundesstaatlicher Beobachtung stehen.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/ice-raids-texas-bitcoin-mining-site/

