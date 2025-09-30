BörseDEX+
Hyperliquid (HYPE) ralliert in Richtung 50 $ während Hypurr NFT-Wahnsinn den Floor-Price über 60.000 $ treibt

Von: Bitcoinist
2025/09/30 09:00
Hyperliquid
HYPE$42.07+4.91%
NFT
NFT$0.0000004008-0.84%
TokenFi
TOKEN$0.007255+4.02%
NEAR
NEAR$2.956-3.58%

Der native Token von Hyperliquid, HYPE, nähert sich der 50-Dollar-Marke nach einem 24h Anstieg von 7,7% auf etwa 47 Dollar, angetrieben durch den Start von 4.600 Hypurr NFTs auf der HyperEVM. Die Kollektion startete stark mit einem Floor nahe 68.700 Dollar und etwa 45 Millionen Dollar im erstes Handelsvolumen.

Ein seltenes Stück, Hypurr #21, wurde für 9.999 HYPE (467.000 Dollar) verkauft, was die starke Nachfrage unter NFT-Händlern und der frühen Community von Hyperliquid unterstreicht. Die meisten NFTs wurden an Teilnehmer des Genesis Events vom November 2024 vergeben, mit einigen Zuteilungen auch an die Hyper Foundation und Kernmitwirkende.

Handelsvolumen von Hyperliquid (HYPE) steigt stark an

Die Begeisterung für das Hyperliquid-Netzwerk fällt mit erhöhter Derivate-Aktivität zusammen: Der tägliche Spot-Handel stieg, das Futures-Volumen erhöhte sich um etwa 13,9% auf 1,8 Milliarden Dollar, und das Open Interest wuchs auf 2,28 Milliarden Dollar, was auf aktives kurzfristiges Handelsinteresse hindeutet, auch wenn das langfristige Vertrauen vorsichtig bleibt.

Technisch gesehen ist die 50-Dollar-Marke die unmittelbare Widerstandsstufe, die es zu überwinden gilt; 44 Dollar dient als starke Unterstützungsstufe. Mit einem RSI nahe 46, negativem MACD und sich verengenden Bollinger-Bändern beobachten Händler, ob sich die Preisvolatilität ausweitet, was den nächsten Kursverlauf prägen könnte.

Institutionelle Anerkennung und neue Infrastruktur stärken die Narrative

Institutionelles Interesse befeuert den Optimismus: Cathie Wood von ARK Invest verglich kürzlich das Wachstum von Hyperliquid mit dem frühen Solana und brachte die DEX damit fest auf den Radar von großen Investoren. Hinter den Kulissen erweitert das Team weiterhin seine Verteidigungslinien.

Hyperliquid startete berechtigungsfreie Spot-Preisangebot-Assets im Mainnet, wobei USDH (gedeckt durch Bargeld und US-Staatsanleihen) als erstes Preisangebot dient. Dieser Schritt ermöglicht Community-gesteuerte Listings durch Dutch-Auction und führt HYPE/USDH-Paare ein, wodurch die Liquidität erweitert und Barrieren gesenkt werden.

Hyperliquid HYPE HYPEUSD

Im Februar 2025 gestartet, verbindet die HyperEVM-Programmierbarkeitslayer Smart Contracts mit dem HyperBFT-Konsens der Chain und der HyperCore-Liquidität, was Entwicklern ermöglicht, Kreditmärkte, Vault-Tokenisierung und Liquid Staking zu erstellen.

Risiken: Unlock-Überhang, Sicherheitswarnungen, zunehmender Wettbewerb

Abgesehen von Rückenwind stehen Investoren vor echten Risiken. Eine konkurrierende Perpetuals-Plattform, Aster, übertraf kurzzeitig das wöchentliche Volumen von Hyperliquid nach dem Token-Launch, was den intensiven Wettbewerb im DEX-Bereich unterstreicht.

Sicherheitsbedenken kamen auf, als Forscher ZachXBT den Diebstahl von acht Hypurr NFTs im Wert von 400.000 Dollar kurz nach dem Launch meldete, eine weitere Erinnerung daran, die Wallet-Sicherheit zu verbessern. Am wichtigsten ist, dass ein anstehender 12 Milliarden HYPE Unlock die Preisfindung bedroht; zusätzliches Angebot könnte die Preise unter Druck setzen, wenn es nicht durch Nachfrage absorbiert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wenn HYPE bei hohem Volumen die 50-Dollar-Marke überschreitet, könnten Bullen einen erneuten Test des Allzeithochs von 59 Dollar vom 18. September anstreben und sich als nächstes in den Bereich von 55-65 Dollar bewegen. Ein Fallen unter 44 Dollar könnte einen Rückgang in die hohen 30-Dollar-Bereiche verursachen.

Titelbild von ChatGPT, HYPEUSD-Diagramm von TradingView

