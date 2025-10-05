Wie die US-Haushaltssperre & Makrotrends Bitcoins Rekordanstieg auf 125.000 $ befeuern

Bitcoin erreichte am Wochenende ein neues Allzeithoch und weckte erneuten Optimismus unter Marktanalysten, die das Potenzial für eine Rally sehen, die die führende Kryptowährung vor Jahresende auf 150.000 $ treiben könnte. Der jüngste Preisanstieg unterstreicht das wachsende Interesse an Bitcoin inmitten makroökonomischer Unsicherheiten und sich entwickelnder Kryptomarktdynamiken.

Bitcoins jüngste Rally erreichte am Wochenende ihren Höhepunkt, als die Flaggschiff-Kryptowährung ihr vorheriges Allzeithoch durchbrach und kurzzeitig die Marke von 125.700 $ überschritt. Ihre Marktkapitalisierung stieg auch über 2,5 Billionen $, was einen neuen Rekord in der Krypto-Geschichte darstellt. Der Anstieg wird verschiedenen makroökonomischen Auslösern zugeschrieben, insbesondere dem jüngsten US-Regierungs-Shutdown – dem ersten seit 2018 – der laut Analysten Bitcoins Rolle als Absicherung und Wertaufbewahrungsmittel verstärkt hat.

Laut Fabian Dori, Chief Investment Officer bei der Digital-Asset-Banking-Gruppe Sygnum Bank, hat der Regierungs-Shutdown die Diskussionen um Bitcoins Potenzial als sicherer Hafen neu belebt. "Politische Dysfunktion unterstreicht das Interesse an dezentralen Vermögenswerten", erklärte Dori. Er fügte hinzu, dass das breitere Umfeld – gekennzeichnet durch lockere Liquidität, einen widerstandsfähigen Dienstleistungssektor und die relative Unterperformance von Gold und Aktien – das Interesse an digitalen Vermögenswerten unter Investoren weiter angeheizt hat.

BTC/USD, Chart seit Jahresbeginn. Quelle: TradingView

Die Auswirkungen des Shutdowns auf die Kryptomärkte hängen jedoch letztendlich davon ab, wie er die geldpolitischen Aussichten der Federal Reserve beeinflusst. Jake Kennis, Senior Research Analyst bei Nansen, merkte an, dass eine Lösung zu einer taubenhafteren Haltung der Fed führen könnte, was potenziell Kryptowährungen zugute kommen würde. "Kryptomärkte könnten profitieren, wenn der Shutdown die Unsicherheit reduziert", erklärte er. Dennoch betonte Kennis, dass es verfrüht sei, dies als Marktboden zu betrachten, und unterstrich die Notwendigkeit anhaltender Stabilität über wichtigen Unterstützungsniveaus.

Einige Händler interpretieren Bitcoins jüngsten Anstieg als Signal für eine neue Akkumulationsphase, insbesondere von institutionellen und großen Einzelinvestoren. On-Chain Daten zeigen einen Rückgang des Verkaufsdrucks von Walen, was auf ein gesteigertes Vertrauen unter langfristigen Haltern hindeutet. "Marktdaten deuten darauf hin, dass die aktuelle Preisbewegung mit einer Akkumulationsphase verbunden sein könnte", bemerkte Dori und hob hervor, dass reduzierte spekulative Aktivität und stabilere Positionen oft bedeutenden Aufwärtsbewegungen vorausgehen.

Unterdessen wurde das Open Interest in Bitcoin-Derivaten nach dem Ablaufdatum der Optionen der letzten Woche stark zurückgesetzt, eine Entwicklung, von der einige Analysten glauben, dass sie den Ton für das letzte Quartal des Jahres angeben wird. Wie die Blockchain-Analysefirma Glassnode betonte, könnte dieser Reset ein günstiges Umfeld für zusätzlichen Aufwärtsschwung schaffen.

Krypto-Experten bleiben optimistisch bezüglich Bitcoins Aussichten. Charles Edwards, bei Token2049, prognostizierte, dass, wenn BTC seinen Schwung über 120.000 $ beibehält, ein Breakout auf 150.000 $ bis zum Jahresende in Reichweite ist, unterstützt durch abnehmende spekulative Aktivität und zunehmende Stabilität.

