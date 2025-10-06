Wie Solana beabsichtigt, ein noch stärkerer Wettbewerber im Blockchain-Bereich zu werden

Solana bereitet eine große Überarbeitung vor, die ihre bekanntermaßen schnelle Blockchain noch schneller machen könnte — und deutlich einfacher zu betreiben.

In seinem am 3. Oktober veröffentlichten Forschungsbericht "Krypto-Monatsrückblick für September 2025" erklärt der globale Asset Manager VanEck, dass Solanas bevorstehendes Alpenglow-Upgrade die größte Änderung an der Kernsoftware des Netzwerks seit dem Start darstellt.

Das Unternehmen bezeichnet es als "das größte Upgrade des Solana-Konsenses in seiner Geschichte" und verweist auf sechs Schlüsseländerungen, die zusammen schnellere Leistung, niedrigere Kosten und höhere Zuverlässigkeit versprechen.

Für Leser, die mit Solanas Design weniger vertraut sind: Alpenglow ändert im Wesentlichen, wie die Tausenden von Validatoren des Netzwerks darüber übereinkommen, welche Transaktionen gültig sind. Dieser als Konsens bekannte Prozess wird gestrafft, sodass Daten effizienter durch das System fließen und Validatoren mit weniger Reibung arbeiten können.

Was VanEck hervorgehoben hat

Schnellere Finalität. Heute benötigt Solana etwa 12 Sekunden, um eine Transaktion zu finalisieren, d.h. sie dauerhaft zu bestätigen.

Alpenglow reduziert dies auf etwa 150 Millisekunden — ungefähr die Zeit, die ein Blinzeln dauert. Schnellere Finalität lässt Trades, Zahlungen und App-Interaktionen sofort wirken und bringt Solana näher an die Reaktionsfähigkeit des Webs heran.

Off-Chain-Abstimmung. Validatoren stimmen derzeit über jeden neuen Block ab, indem sie Tausende kleiner Transaktionen On-Chain einreichen.

Das hält das Netzwerk sicher, verstopft aber die Bandbreite. Alpenglow verlagert die Abstimmung Off-Chain, sodass Validatoren Stimmen privat austauschen und später einen einzigen Nachweis veröffentlichen können. Dies schafft Platz für reguläre Benutzertransaktionen und hilft, die Netzwerkgebühren niedrig zu halten.

Einfachere Validatorkosten. Anstatt für jede Stimme Transaktionsgebühren zu zahlen, reichen Validatoren in jedem Zyklus ein einzelnes Validator Admission Ticket ein.

Dies reduziert die Kosten und erleichtert es kleineren Betreibern, Validatoren zu betreiben, was die Dezentralisierung und Netzwerksicherheit stärkt.

Optimierte Kommunikation. Solanas Knoten teilen ständig Nachrichten, um synchron zu bleiben, ein Prozess, der als "Gossip" bekannt ist.

Alpenglow reduziert diesen Hintergrundverkehr, sodass Validatoren weniger Zeit und Bandbreite für die Koordination untereinander aufwenden. Das macht das System stabiler, selbst wenn einige Validatoren offline gehen.

Größere Blöcke. Entwickler planen, die Blockkapazität bis Ende des Jahres um 25% zu erhöhen.

Ein Block ist ein Stapel von Transaktionen, der dem Ledger hinzugefügt wird. Mehr Kapazität bedeutet, dass Solana mehr Transaktionen in jeden Block einfügen kann, was Wartezeiten und Überlastung reduziert.

Der Firedancer-Client. Entwickelt von Jump Krypto, ist Firedancer eine zweite, unabhängige Version der Validator-Software von Solana, die voraussichtlich Ende 2025 live gehen wird.

Zwei Clients zu haben bedeutet, dass das Netzwerk reibungslos weiterlaufen kann, wenn einer Probleme hat.

Es enthält auch einen Vorschlag namens SIMD-0370, der Solanas feste Begrenzung der Blockgröße aufhebt. Das würde dem Netzwerk ermöglichen, automatisch mit schnellerer Hardware zu skalieren und den langfristigen Durchsatz zu verbessern.

P-Tokens für Effizienz. Solanas aktuelle SPL-Tokens, die für die meisten On-Chain-Assets verwendet werden, erfordern viel Rechenleistung, um bewegt zu werden.

VanEck sagt, dass das neue P-Token-Format diesen Bedarf um etwa 95 Prozent reduzieren wird, wodurch Platz in jedem Block frei wird und die gesamte Transaktionskapazität um etwa 10 Prozent gesteigert wird. Dies macht Token-Transfers günstiger und das Netzwerk effizienter bei starker Nutzung.

Zusammen zeigen diese Änderungen, wie Solana seine Infrastruktur umgestaltet, um die nächste Generation dezentraler Finanz-, Spiel- und tokenisierter Asset-Anwendungen zu unterstützen.

Was Solanas Ingenieure darüber hinaus bauen

VanEcks Analyse erfasst die Schlüsselelemente von Alpenglow, aber das Alpenglow-Whitepaper von Solana Labs zeigt, dass das Upgrade noch tiefer geht als vom Unternehmen beschrieben. Ingenieure haben mehrere Änderungen im Hintergrund entwickelt, die darauf abzielen, Solana schneller, robuster und im Laufe der Zeit einfacher zu warten.

Eine der bedeutendsten Ergänzungen ist Rotor, eine neue Broadcast-Schicht, die Solanas bestehendes Turbine-System für die Verbreitung von Daten unter Validatoren ersetzt.

Rotor überträgt Informationen effizienter, reduziert duplizierte Pakete und verkürzt die Zeit, die neue Blöcke benötigen, um das gesamte Netzwerk zu erreichen.

Die Änderung hilft, Transaktionen reibungsloser zu bestätigen und macht das Netzwerk unter hoher Last reaktionsschneller.

Eine weitere Verbesserung betrifft die lokale Signatur-Aggregation, die es Validatoren ermöglicht, mehrere Transaktionssignaturen zu kombinieren, bevor sie an den Rest des Netzwerks gesendet werden.

Jede Transaktion auf Solana trägt eine digitale Signatur, die ihren Ursprung beweist; die separate Verarbeitung jeder einzelnen verbraucht Rechenleistung und Bandbreite. Durch die Gruppierung von Signaturen erleichtert Alpenglow diese Arbeitslast und reduziert die Rechenkosten für die Aufrechterhaltung der Sicherheit.

Das Upgrade stärkt auch die Fehlertoleranz und stellt sicher, dass Solana weiter funktioniert, selbst wenn bis zu 40 Prozent der Validatoren die Verbindung verlieren oder vorübergehend offline gehen. Diese Verbesserung macht das Netzwerk widerstandsfähiger bei regionalen Ausfällen oder Verkehrsspitzen und begrenzt das Risiko von Ausfallzeiten.

Darüber hinaus reduziert Alpenglow unnötigen "Gossip"-Verkehr — die Hintergrundnachrichten, die Validatoren austauschen, um synchron zu bleiben. Die Reduzierung dieses Austauschs gibt nicht nur Bandbreite frei, sondern hilft auch Validatoren in Regionen mit langsameren Internetverbindungen, effektiv teilzunehmen, was die globale Basis von Betreibern von Solana erweitert.

Schließlich hat Solana die Validator-Teilnahme durch ein ticketbasiertes System überarbeitet, das Tausende kleiner Abstimmungstransaktionen durch einen einzigen vorhersehbaren Zulassungsschritt ersetzt. Diese Änderung vereinfacht die Kostenstruktur und senkt die Barrieren für kleinere Betreiber, was eine fairere Teilnahme und stärkere Dezentralisierung fördert.

Zusammengenommen verwandeln diese Verfeinerungen Alpenglow von einem einfachen Geschwindigkeits-Upgrade in eine vollständige Neugestaltung der internen Kommunikation von Solana. Sie zeigen Solana Labs' Bestreben, das Netzwerk nicht nur theoretisch schnell, sondern auch im großen Maßstab zuverlässig zu machen — ein wesentlicher Schritt, da immer mehr Finanz- und Verbraucheranwendungen On-Chain wechseln.