Wie die Pop-Punk-Band Acceptance ihre Debüt-Hits neu interpretierte

Publikum mit erhobenen Händen bei einem Musikfestival und Lichter, die von über der Bühne herabströmen. Weicher Fokus, verschwommene Bewegung. getty

Zum 20. Jahrestag veröffentlichte die amerikanische Pop-Punk-Band Acceptance ein neues Album, Phantoms/Twenty, um ihr bemerkenswertes Album Phantoms neu zu interpretieren. Die neue Zusammenstellung wurde vom ursprünglichen Produzenten Aaron Sprinkle über Equal Vision Records aufgenommen und enthält persönliche Kommentare von mitwirkenden Künstlern.

Acceptance erstellte das neue Album in Zusammenarbeit mit Künstlern verschiedener Musikgenres, die Fans von Acceptance sind, darunter Stephen Christian von Anberlin, Memphis May Fires Matty Mullins, Boys Like Girls Frontmann Martin Johnson und The Maines John O'Callaghan. Außerdem dabei sind Jenna McDougall von Tonight Alive und Hevenshe, All Time Lows Alex Gaskarth, State Champs Sänger Derek DiScanio und Teddy Swims.

Der Track "Different" mit Alex Gaskarth erzählt eine Geschichte von Verzweiflung und verlorener Liebe. Die herausragende Gesangsleistung des Künstlers erfasst Themen wie Selbstniederlage, Bewusstsein, Hinterfragen und naive Hoffnung. Acceptance bezeichnet den Song als "menschlich eindringlich" und als perfektionierte Version der ursprünglichen Vision.

"Es ist surreal, ich hätte nie gedacht, dass es so zusammenkommen könnte", sagt Acceptance-Leadsänger Jason Vena. "Das Besondere an Phantoms ist, dass es immer etwas war, das (die ursprünglichen Fans) in Ehren gehalten haben. Die Popularität des Albums ist mit der Zeit gewachsen, obwohl diese ursprünglichen Fans am tiefsten damit verbunden sind. Und das Album erneut mit anderen Künstlern erleben zu können, ist großartig."

Acceptance sollte die nächste große kommerzielle Emo-Band eines großen Labels werden, als Phantoms vor der geplanten Veröffentlichung auf Napster erschien. Fans enthüllten das Leak, da sie die unveröffentlichte Musik während der Umbaupausen und in Pre-Show-Playlists anderer Bands der Szene hörten. Das Album wurde ein Fan-Favorit unter treuen Zuhörern, aber der misslungene Rollout verursachte Turbulenzen und eine zehnjährige Trennung für die Band.

Vena sagt: "Die Features, die Künstler, die für das neue Album zusammengekommen sind, man kann ihre Leidenschaft in diesen Performances spüren. Es ist eine modernisierte, aber dennoch nostalgische Version des Albums, wie es heute sein sollte."

Nahaufnahme eines Musikers, der während eines Konzerts E-Gitarre spielt getty

Gastkünstler auf dem neuen Album drücken ihre Dankbarkeit dafür aus, wie die Band ihre Karrieren inspiriert hat. Metaphorische Dankesnachrichten ehren das Originalalbum und den positiven Einfluss, den es auf die Musikindustrie hatte.

Aufnahmekünstler Teddy Swims sagt, dass Acceptance die erste Band war, in die er sich tief verliebt hat. Er erinnert sich daran, sein gesamtes MySpace-Layout zu Songs und Videos der Band geändert zu haben. Er erinnert sich auch daran, die AOL-Akustiksessions der Band wiederholt angesehen zu haben, in der Hoffnung, das gleiche Niveau an musikalischem Können zu erreichen.

Derek DiScanio, Sänger von State Champs, sagt: "Phantoms ist eines meiner Lieblingsalben aller Zeiten. Als sie mich baten, für das Jubiläum bei 'Over You' zu singen, war ich nervös, begeistert, ängstlich, dankbar für alles dazwischen. Danke an die Band für ihr Vertrauen und dafür, dass sie ein Album geschaffen haben, das immer noch beeinflusst und inspiriert, was ich heute tue."

Matty Mullins, Sänger von Memphis May Fire und Anberlin, sagt, dass die in Seattle ansässige Band Acceptance in seiner Heimatstadt Spokane, Washington, schon immer beliebt war. Phantoms inspirierte ihn, Musik zu verfolgen und leitete stilistisch seinen Gesang. Er wurde eingeladen, auf dem neuen Acceptance-Track "Permanent" zu singen.

"Ich bin so aufgeregt", sagt Mullins. "(Das neue Album) hat das gleiche Herz, die gleiche Einstellung und klingt sogar besser. Das ist ein verrückter Kreis, der sich für mich schließt, und ich fühle mich geehrt, um es gelinde auszudrücken."

Kommende Acceptance-Tourdaten umfassen den 17. Oktober im Palladium Upstairs in Worcester, MA, den 18. Oktober im The Brooklyn Monarch in Brooklyn, NY, und den 19. Oktober im TLA in Philadelphia, PA.