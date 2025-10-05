Wie Nepals Gen-Z-Aufstand den Fall für ein dezentralisiertes Internet machte

Nepal erlebte Anfang September 2025 eine politische Krise. Sie begann nicht im Parlament, sondern mit einer digitalen Abschaltung durch die Regierung und Straßenprotesten. Kathmandu hat soziale Medien blockiert, um neue nationale Registrierungsgesetze durchzusetzen, bei denen Social-Media-Giganten wie Facebook, X, LinkedIn usw. offiziell aufgefordert wurden, die kürzlich von der Regierung eingeführten Regeln einzuhalten. Jugendliche, vor allem der Generation Z, begannen sich zu organisieren (online und auf den Straßen). Das Verbot wurde schnell zum Hauptfaktor für große Proteste, von denen einige gewalttätig wurden. Die Menschen forderten Antworten, die Wiedereröffnung von Online-Räumen und ein Ende der Korruption in öffentlichen Ämtern. In nur wenigen Tagen verursachten die Unruhen viele Tote und Verletzte, erschütterten Regierungsführer und führten zu einer nationalen Untersuchung der Polizeibehörde. Dieses Ereignis zeigt deutlich, wie eng Internetzugang, öffentliches Vertrauen und politische Autorität miteinander verbunden sind. Die gewaltsame Regulierung digitaler Plattformen kann große reale Probleme verursachen.

Der Zusammenhang zwischen Online-Zensur und Unruhen wird nicht nur in Nepal beobachtet, da es ein repräsentatives, aber bedeutendes Beispiel ist. Wenn wir die bemerkenswerten Vorfälle der letzten zehn Jahre betrachten, haben viele Länder den Internetzugang während Protesten oder bei der Veröffentlichung sensibler Informationen abgeschaltet oder verlangsamt. Wir haben einige Beispiele für Länder wie Myanmar, Iran und Äthiopien, die Internet-Blackouts eingesetzt haben, um Menschen daran zu hindern, sich zu organisieren und Informationen auszutauschen. Experten und Gruppen haben gezeigt, dass diese Abschaltungen wirtschaftlichen Schaden verursachen und Menschen negativ beeinflussen. Die Weltbank und andere Gruppen haben erklärt, dass Abschaltungen Volkswirtschaften viel Geld kosten können. Dies liegt an verlorenen Geschäftsabschlüssen, unterbrochenen Lieferketten und verzögerten öffentlichen Dienstleistungen. Rufschäden und die Unterbrechung von Presse- und Notfallmeldungen können langfristige Auswirkungen haben, die schwer zu messen sind. Wenn Regierungen den Zugang kontrollieren, kann ein Befehl Tausende zum Schweigen bringen. Wie in Nepal zu sehen ist, kann dies das Risiko erhöhen, anstatt es zu verringern.

Das Konzept eines dezentralen Internets ist jetzt das heißeste Thema in Politik- und Sozialdiskussionen. Sie haben vielleicht eine offensichtliche Frage, wie zum Beispiel, warum passiert das jetzt? Wir haben drei zusammenhängende Hauptgründe, die dieses plötzliche Interesse erklären.

Der erste bezieht sich auf Geopolitik und Governance. Betrachten wir den globalen Kontext, in dem Regierungen mehr Kontrolle über Online-Plattformen erlangen. Sie tun dies durch Registrierungsregeln, Forderungen nach lokalen Kontakten, Gesetze zur Entfernung von Inhalten und sogar vollständige Abschaltungen bestimmter Plattformen, was völlig mit dem jüngsten Kontext Nepals zusammenhängt. Menschen glauben, dass diese Maßnahmen dazu dienen, Korruption zu verbergen oder Andersdenkende einzuschüchtern. Diese Situation hat junge Menschen (besonders diejenigen, die mit dem Internet aufgewachsen sind) dazu gebracht, nach Optionen zu suchen, die nicht von einer einzelnen Regierungsbehörde, einem Internetdienstanbieter oder einer Telefongesellschaft abgeschaltet werden können. Die Proteste junger Menschen in Nepal zeigen, wie die Abschaltung des Internets zu einem politischen Problem werden und an Glaubwürdigkeit verlieren kann.

Der zweite bezieht sich auf Technologie und wirtschaftliche Narrative. Insbesondere sind dezentrale physische Infrastrukturnetzwerke oder DePINs entstanden, die Blockchain-Technologie nutzen, um Menschen für den Betrieb von Hardware zu belohnen. Jeder kann ein Gerät einrichten, wie einen Hotspot, eine Speichereinheit, einen Sensor oder sogar eine kleine Satellitenverbindung. Sie werden für ihren Dienst verifiziert und erhalten Token als Belohnung. Dieses Modell bietet eine andere Möglichkeit, sich zu verbinden und Dienste zu erhalten, ohne von einigen wenigen großen Unternehmen oder der Regierung abhängig zu sein. DePINs und ähnliche Projekte haben den Übergang von der Beschreibung in Forschungsarbeiten zur Implementierung in realen Netzwerken vollzogen. Helium und Filecoin sind Beispiele dafür. Große Krypto-Gruppen und Investoren finanzieren jetzt Projekte, um dieses Modell weltweit zu erweitern.

Drittens werden reale Erfahrungen der Benutzer berücksichtigt. Dezentralisierung ist beliebt, weil sie drei Dinge bietet, die Menschen wollen: Stabilität (Netzwerke, die weiter funktionieren, auch wenn ein Teil ausfällt), Kontrolle (Gemeinschaften behalten das Geld, anstatt es großen Unternehmen zu geben) und freie Meinungsäußerung (Kanäle, die für Regierungen schwerer zu blockieren sind). Dieses Versprechen ist attraktiv für junge Menschen, die diese dezentralen Plattformen bereits nutzen, um sich zu organisieren, zu kaufen und Geld zu verdienen.

Große Unternehmen und Regierungen haben das Internet dominiert. Sie bestimmen, was Menschen online posten oder sagen und wie sie es tun. Diese Konzentration birgt ernsthafte Risiken. Wenn Macht an einem Ort konzentriert ist, hängt die freie Meinungsäußerung von der Gnade derer ab, die dafür verantwortlich sind. Die jüngste von Jugendlichen angeführte Revolution in Nepal zeigt die Folgen strenger Kontrolle. Die neuen Spacecoin-Satellitennetzwerktechnologien zielen darauf ab, ein Internet zu schaffen, das schwer zu zensieren oder zu kontrollieren ist. In diesem Artikel haben wir versucht, die feine Linie zwischen freier Meinungsäußerung und Unordnung zu untersuchen. Dieser Artikel diskutiert, wie digitale Zensur zu Protesten in Nepal führte und wie neue Technologie die digitale Freiheit in der Zukunft verändern könnte.

Das Zentralisierungsdilemma von Kontrolle versus Chaos

Das zentralisierte Internetmodell (Web 2.0) wird von einzelnen Gruppen wie Unternehmen und Regierungen kontrolliert.

Diese Einrichtung hat mehrere Schwächen.

Single Point of Failure:

Zentralisierte Systeme haben einen einzigen Hauptkontrollpunkt. Dies macht sie anfällig für Stromausfälle, Cyberangriffe und Regierungsabschaltungen. In Nepal hat die Regierung gezeigt, wie sie wichtige digitale Systeme über Nacht abschalten konnte.

Datenausbeutung:

Zentralisierte Plattformen generieren Einnahmen, indem sie Benutzerdaten für gezielte Werbung verwenden. Dies wirft Datenschutzbedenken auf und fördert die Sammlung großer Datenmengen.

Zensurfähigkeiten:

Zentralisierte Systeme erleichtern die Kontrolle oder Blockierung von Informationen. Dies zeigt sich am Verbot sozialer Medien in Nepal und ähnlichen Maßnahmen anderer Regierungen.

Das zentralisierte Modell hat einige Vorteile. Es ist bequem, bietet eine bessere Benutzererfahrung und erreicht viele Menschen. Das sind die Gründe für seine Beliebtheit. Die Herausforderung besteht darin, diese Vorteile zu erhalten und gleichzeitig die Risiken zentralisierter Kontrolle zu managen.

Spacecoin und das Versprechen eines dezentralen Satelliteninternetss

"Spacecoin" ist ein Projekt mit einer einfachen und starken Idee. Es nutzt Blockchain, Token und kleine Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn, um die Konnektivität zu verbessern. Dies schafft ein Netzwerk, das keine Genehmigung erfordert und von keinem Land leicht abgeschaltet werden kann. Es kann Orte erreichen, wo Glasfaser- und Mobilfunknetze nicht hinkommen. Befürworter behaupten, dass dieses System weltweite, zensurfreie Verbindungen bietet. Es schafft auch neue Möglichkeiten, lokal Geld zu verdienen, wie das Hosten einer Bodenstation oder einer Antenne, um Token zu verdienen. Diese Idee ist attraktiv in Gebieten, in denen reguläre Netzwerke schwach, teuer oder politisch eingeschränkt sind.

Behauptungen und tatsächliche Operationen unterscheiden sich voneinander. Um festzustellen, ob Spacecoin oder ein anderes DePIN-Satellitenprojekt wirklich das Spiel verändern kann, müssen wir technische, rechtliche, Governance- und soziale Faktoren berücksichtigen.

Erstens wurden die technische Machbarkeit und Leistung bewertet. Satelliten können Orte erreichen, wo terrestrische Netze nicht hinkommen; sie sind widerstandsfähig gegen lokale Kabelunterbrechungen und einige Formen der Zensur. Satelliten haben einige strenge Grenzen. Spektrumlizenzen sind erforderlich. Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn müssen Geschwindigkeit und Datenkapazität ausbalancieren. Sie benötigen auch viele Bodenstationen und Methoden, um sich mit den Endnutzern zu verbinden. Der Bau, Start und Betrieb von LEO-Satellitengruppen erfordert erhebliche Geldmittel und viele Jahre Planung und Wartung. Token können kleine Projekte wie lokale Gateways und gemeinschaftliche Bodenstationen beschleunigen. Token können jedoch nicht die Kosten für den Versand von Hardware ins All oder die Erlangung der notwendigen Genehmigungen für Orbit- und Signalnutzung ersetzen. Spacecoins DePIN-Modell könnte die Kosten senken und Menschen zusammenbringen, steht aber immer noch vor erheblichen anfänglichen Herausforderungen. Sie können auch diese Forschungsarbeit überprüfen, um die grundlegenden technischen Herausforderungen zu verstehen.

Zweitens gibt es regulatorische und Souveränitätsreibungen. Selbst wenn ein Satellitennetzwerk Menschen in einem Land erreicht, können Regierungen immer noch versuchen, die Geräte zu blockieren, ihre Nutzung illegal zu machen, die Ausrüstung zu beschlagnahmen oder Partner unter Druck zu setzen, den Dienst einzustellen. Die Starlink-Erfahrung lehrt uns eine wichtige Lektion. Satellitendienste waren in der Ukraine und anderen Krisen sehr hilfreich. Sie haben jedoch auch einige Probleme. Geofencing, vorübergehende Ausfälle und politischer Druck können die Verfügbarkeit von Satellitennetzwerken einschränken, die immer frei sind. Private Unternehmen können Dienste aus rechtlichen, sicherheitstechnischen oder vertraglichen Gründen einstellen oder einschränken. Die Verwendung dezentraler Token ändert daran nichts. Dezentralisierung verändert die Einstellung, beseitigt aber nicht die rechtlichen Grenzen.

Drittens sind Governance, Missbrauch und öffentlicher Nutzen wichtig. Dezentrale Netzwerke reduzieren die Kontrolle durch eine Gruppe, erschweren aber die Verwaltung und die Verantwortlichkeit der Menschen. Wenn eine Plattform nicht von nationalen Behörden abgeschaltet werden kann, können böswillige Akteure Anonymität und Widerstandsfähigkeit nutzen, um illegale Aktivitäten zu betreiben, falsche Informationen zu verbreiten oder Betrügereien durchzuführen – Risiken, die bereits erwähnt wurden. Dieses Gleichgewicht zwischen Freiheit und Missbrauch war auf älteren Plattformen vorhanden und wird auf Netzwerken, die nicht zensiert werden können, weiter wachsen. Daher erfordern effektive dezentrale Netzwerke mehrere Governance-Methoden: Anreize auf Protokollebene, um Missbrauch zu verhindern, gemeinsame Moderation, sichere Identitätsprüfungen und starke rechtliche Regeln, die Übeltäter ins Visier nehmen können, ohne das gesamte Netzwerk abzuschalten. Forscher arbeiten noch an diesen Lösungen.

Viertens sind Tokenomics und Nachhaltigkeit wichtig. Viele DePIN-Projekte nutzen spekulative Token-Ökonomie, um frühes Wachstum zu initiieren und zu finanzieren. Sie belohnten auch die Teilnehmer. Diese Anreize können zunächst beim Wachstum helfen, können aber scheitern, wenn der Hauptdienst (Konnektivität) den Token-Wert oder ROI für Hardware-Hosts nicht aufrechterhält.

Effektive Projekte neigen dazu, tatsächliche Nutzungswirtschaftspraktiken (wie zahlende Kunden, B2B-Vereinbarungen und kommunale Organisationen) einzubeziehen, anstatt sich nur auf Spekulation zu verlassen.

📥Spielverändernde Anwendungen

Das Spacecoin-Satellitennetzwerk könnte die Verteilung des Internetzugangs zwischen Menschen und Regierungen verändern. Wenn reguläre Netzwerke ausfallen (im Falle eines Erdbebens oder