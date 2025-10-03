Wie Mutuum Finance (MUTM) im Vergleich zum frühen Shiba Inu (SHIB) abschneidet

Shiba Inu (SHIB) stürmte 2021 die Welt mit seinem viralen, von der Community unterstützten Momentum und einer von Memes getriebenen Rally, die kleine Investitionen in lebensverändernde Gewinne verwandelte. Jetzt bildet sich das gleiche Maß an Hype und Anlegeraufmerksamkeit um Mutuum Finance (MUTM), nur dass es diesmal weit mehr als Spekulation gibt. Während SHIBs durchschlagender Erfolg auf Meme-Potenzial und Community-Stärke aufgebaut war, geht Mutuum Finance einen anderen Weg als ein nutzungsgetriebenes DeFi-Projekt mit realen Anwendungsfällen und der Möglichkeit eines langfristigen Wachstums.

Mehr als 55% der Phase 6 seines Vorverkaufs sind bereits ausverkauft und die Token sind für $0,035 erhältlich. Das Projekt hat bereits mehr als 16.700 Besitzer und $16,7 Millionen an Vorverkaufszusagen gewonnen. Mutuum Finances Reise zu SHIBs Anfangszeiten macht es zu einer ernstzunehmenden Münze für die nächste Breakout-Geschichte.

Shiba Inu (SHIB) verzeichnet erneute Akkumulation, da sinkende Angebote auf potenzielle Rally hindeuten

Shiba Inu (SHIB) erlebt ein erneutes Anlegerinteresse, da die Börsenreserven laut On-Chain Daten auf 84,55 Billionen Token, $998M, den niedrigsten Stand seit 2023, fallen. Der Trend deutet auf eine Verschiebung hin zu Selbstverwahrung und Staking, was das verfügbare Angebot reduziert und traditionell die Bühne für Akkumulationswellen bereitet.

Analyst stellen fest, dass SHIB nun eine wichtige Akkumulationszone erreicht hat, und mit Preisaktionen nahe $0,000011 kann ein Durchbruch über seine absteigende Widerstandstrendlinie eine "Uptober"-Rally auslösen. Während SHIBs Momentum mehr in Community-Hype als in etwas Fundamentalem verwurzelt ist, unterstreicht es die Art von unglaublichem Anlegerinteresse, das von Kryptoprojekten im Frühstadium mobilisiert werden kann, ein Trend, der sich auch im nutzungsgetriebenen Altcoin Mutuum Finance (MUTM) entfaltet, der den gleichen Grad an Begeisterung mit echter DeFi-Funktion und realem Renditepotenzial verbindet.

Mutuum Finance Vorverkaufszahlen deuten auf gesunde Investorennachfrage hin

Mutuum Finance (MUTM) sieht Rekorde in seinem Stage 6 Vorverkauf gebrochen, und Token werden jetzt zu $0,035 angeboten, ein Anstieg von 16,17% gegenüber der vorherigen Runde. Die Investorennachfrage bleibt robust, mit über 16.700 Benutzern und über $16,7 Millionen investiert, was das gestiegene Vertrauen in die langfristigen Aussichten und Vision des Projekts widerspiegelt.

Mutuum Finance bietet ein Giveaway von $100.000 für frühe Nutzer an. Es wird zehn Gewinner geben, die jeweils MUTM-Token im Wert von $10.000 erhalten, und die Vision des Projekts ist es daher, langfristigen Wert zu liefern und Wachstum im Bereich des Community-Aufbaus zu ermöglichen.

Verbesserte Sicherheit und Risikomanagement

Sicherheit ist Mutuum Finances oberste Priorität. Zu diesem Zweck hat die Plattform ein $50.000 USDT Bug Bounty Programm eingerichtet, um Entwickler und Sicherheitsforscher zu motivieren, Stresstests durchzuführen und Fehlerberichte zu liefern. Fehler werden nach einem vierstufigen Schweregrad priorisiert: kritisch, schwerwiegend, geringfügig und niedrig, um vollständige Absicherung gegen potenzielle Bedrohungen zu bieten.

Mutuum Finance ist ein risikogewichtetes Beleihungsauslauf (LTV)-Protokoll, das jedem Vermögenswert entsprechend seinem Risikoniveau ausreichend Sicherheiten zuweist, wodurch ein stabilerer und ausgewogenerer Kreditprozess entsteht. In Zeiten von Marktvolatilität verfügt das Protokoll über einen Pufferreservemechanismus mit überschüssigen Reserven auf risikoreicheren Vermögenswerten als zusätzliche Sicherheit.

Dynamische Liquidationsverhältnisse und Echtzeit-LTV werden dynamisch festgelegt, um auf die vorherrschenden Marktbedingungen zu reagieren, damit das Protokoll Volatilität erfolgreich abwehren kann. Multiplikatoren auf Reserven sind gestaffelt von 10% für weniger riskante Vermögenswerte bis zu 35% für risikoreichere Anlageklassen, was eine weitere Ebene der systemischen Versicherung hinzufügt.

Effizienz ist auch für Mutuum Finance von größter Bedeutung. Sicherheiten werden optimiert, um maximale Kreditkapazität zu schaffen, und korrelierte Vermögenswerte werden genutzt, um die Effizienz von Kreditvergabe und -aufnahme ideal zu gestalten. Diese Architekturen bieten geringe Insolvenzrisiken mit einem stabilen, nachhaltigen DeFi-Protokoll.

Ist Mutuum Finance das nächste Shiba Inu?

Mutuum Finance (MUTM) entwickelt sich schnell zu einer nutzungsgetriebenen DeFi-Alternative zum frühen Shiba Inu (SHIB), mit mehr als $16,7 Millionen gesammelten Mitteln, über 16.700 Besitzern und über 55% des Phase 6 Vorverkaufs zu $0,035 verkauft. Die Kombination aus dualem Kreditgeschäft, dynamischer LTV-Kontrolle und robuster Sicherheit mit realen DeFi-Anwendungsfällen stellt sicher, dass MUTM frühen Investoren Zugang zu Wachstumspotenzial mit hoher Aufwärtschance bietet. Kaufen Sie Ihre Token jetzt über die Mutuum Finance Website, bevor der Vorverkauf endet.

