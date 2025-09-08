BörseDEX+
Wie DeFi-Plattformen zukünftige Sicherheitsvorfälle handhaben

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:02
In einem bemerkenswerten Novum für dezentralisierte Finanzen (DeFi), hat das Venus Protocol erfolgreich 13,5 Millionen Dollar zurückgewonnen, die von nordkoreanischen Lazarus-Hackern gestohlen wurden.


Die Wiederherstellung wurde durch eine Notfall-On-Chain-Governance-Abstimmung durchgeführt, die einen neuen und mächtigen Aspekt der dezentralisierten Entscheidungsfindung aufzeigt. Die Wallet des Angreifers wurde innerhalb von nur 12 Stunden nach dem Hack eingefroren und liquidiert, eine Geschwindigkeit, die oft traditionelle zentralisierte Finanzsysteme (CeFi) bei der Reaktion auf Sicherheitsverletzungen übertrifft.


Venus Protocol erholt sich bei der On-Chain-Prozess Wiederherstellung nach dem Hack


Der Vorfall begann, als Hacker eine Schwachstelle ausnutzten, obwohl die Plattform selbst nicht kompromittiert wurde. Die gestohlenen Mittel wurden schnell identifiziert, und die Venus-Community und das Entwicklungsteam mobilisierten sich, um eine Notfallmaßnahme vorzuschlagen. Token-Inhaber genehmigten durch eine schnelle On-Chain-Abstimmung die zwangsweise Liquidation der Positionen des Hackers und das Einfrieren der gestohlenen Vermögenswerte, wodurch die Mittel auf eine sichere Wiederherstellungs-Wallet übertragen werden konnten.


Dieses Ereignis hat eine Debatte über die Kompromisse zwischen Dezentralisierung und Sicherheit ausgelöst. Während einige argumentieren, dass ein wirklich dezentrales System nicht die Fähigkeit haben sollte, Transaktionen rückgängig zu machen, weisen Befürworter der Aktion des Venus Protocols auf die schnelle und effektive Schadensbegrenzung als Beweis dafür hin, dass ein von der Community gesteuerter Ansatz ein mächtiges Werkzeug zum Schutz der Nutzer sein kann.


Diese erfolgreiche Wiederherstellung könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie DeFi-Plattformen zukünftige Sicherheitsvorfälle handhaben, und unterstreicht das Potenzial für dezentralisierte Communities, in einer Krise entschlossen zu handeln.

Quelle: https://coinidol.com/venus-protocol-recovers/

