Hongkongs HKMA wird bei der Einführung nur wenige Stablecoin-Lizenzen vergeben, während Banken um frühe Plätze wetteifern

Die Hongkonger Währungsbehörde (HKMA) erklärte am frühen Montag, dass sie nur wenige Lizenzen für ihre Stablecoin-Einführung genehmigen wird, obwohl bereits 77 Institutionen Interesse bekundet haben. Diese Zahl wurde Ende August erreicht.

Es ist ein regelrechter Ansturm; Banken, E-Commerce-Plattformen, Technologieunternehmen, Web3-Startups, Zahlungsunternehmen und Asset Manager stehen alle auf der Liste, laut Berichten lokaler Medien.

Zu den größten Namen, die diese Lizenz anstreben, gehört die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die nach Vermögenswerten größte Bank der Welt. Sie bewirbt sich über ihren Hongkonger Ableger, ICBC (Asia).

Damit ist sie die zweite chinesische Bank der Spitzenklasse, die einsteigt, nach der Bank of China (Hongkong). HSBC, die größte Bank in Hongkong, hat noch keinen Antrag gestellt, aber sie kreist bereits.

Gesetzgeber sagen, dass die Regeln streng sein werden und möglicherweise nur eine Lizenz Anfang 2025 erteilt wird

Die Gesetzgeber unterstützen den strengen Ansatz der HKMA. Laut Ng Kit-chong, einem Mitglied des Legislativrats von Hongkong, sind die neuen Regeln absichtlich streng gestaltet.

"Die Anzahl der zu erteilenden Lizenzen wird sehr gering sein", sagte er und fügte hinzu, dass "möglicherweise eine Lizenz" sogar schon Anfang nächsten Jahres kommen könnte. Und das ist noch nicht alles. Die Gesetzgeber bereiten auch neue Gesetze für Offline-OTC-Krypto-Transaktionen vor, die ebenfalls 2025 eingeführt werden könnten.

Die HKMA hat die Bewerber aufgefordert, bis Ende September vollständige Anträge einzureichen, wenn sie es ernst meinen. Aber sie warnte alle: Das Bekunden von Interesse oder sogar ein vollständiger Antrag bedeutet nicht automatisch eine Genehmigung. Sie verteilen keine Trophäen für die Teilnahme.

Außerdem wurde die Öffentlichkeit darauf hingewiesen, keinen Anzeigen oder Werbeaktionen im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Stablecoins zu vertrauen, da diese rechtlich nicht anerkannt sind.

Cora Ang, Rechtsberaterin bei der Amina Group, sagte: "Das Regime wird diejenigen herausfiltern, die sich nicht an die strengen Vorschriften halten können, keine tragfähigen Anwendungsfälle vorweisen und keine finanzielle Stabilität nachweisen können." Ihr Punkt? Wenn du nicht bereit bist, bist du raus. Sie fügte hinzu, dass nach Katastrophen wie FTX die Regulierungsbehörden kein Risiko eingehen. "Sie wollen nicht den Eindruck erwecken, dass ihr Regime nicht robust genug ist – es ist ein Reputationsrisiko", sagte sie.

2022 brach FTX in einem Chaos von Betrugs- und Geldwäscheskandalen zusammen. Dieses Durcheinander ist den Regulierungsbehörden noch frisch im Gedächtnis. Die HKMA will keine Wiederholung davon.

Ein Bericht von S&P Global Ratings besagt, dass die erste Gruppe von Stablecoin-Emittenten wahrscheinlich große Technologieunternehmen und große Banken sein werden. Kleine Banken? Nicht so glücklich. Laut S&P könnten sie mit Kapitalkosten von bis zu 1.250% belastet werden, wenn sie versuchen, Stablecoins in ihren Bilanzen zu halten. Das macht es für sie praktisch zu teuer, es überhaupt zu versuchen.

Ng Kit-chong sagte auch, dass Datenvermögenswerte, einschließlich Bitcoin, jetzt in mehreren Ländern zu nationalen und Unternehmensreserven hinzugefügt werden. "Es ist zu einem unvermeidlichen Trend geworden", sagte er. Mit anderen Worten, Stablecoins sind nur ein Stück eines großen Kuchens.

