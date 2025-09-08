Der Beitrag "HKMA wird begrenzte Stablecoin-Lizenzen ausgeben" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Beitrag "HKMA wird begrenzte Stablecoin-Lizenzen ausgeben" erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News. Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) wird laut Hong Kong Economic Journal in ihrer ersten Runde nur eine begrenzte Anzahl von Stablecoin-Lizenzen vergeben. Bisher haben 77 Institutionen Interesse bekundet. ICBC (Asia) hat sich BOC Hong Kong bei der Planung einer Bewerbung angeschlossen, während auch HSBC Interesse gezeigt hat. Brancheninsider glauben, dass Standard Chartered und BOC Hong Kong zu den Favoriten gehören, die voraussichtlich die erste Genehmigung vom Regulierer erhalten werden. Quelle: https://coinpedia.org/crypto-live-news/hkma-to-issue-limited-stablecoin-licenses/ Der Beitrag "HKMA wird begrenzte Stablecoin-Lizenzen ausgeben" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Beitrag "HKMA wird begrenzte Stablecoin-Lizenzen ausgeben" erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News. Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) wird laut Hong Kong Economic Journal in ihrer ersten Runde nur eine begrenzte Anzahl von Stablecoin-Lizenzen vergeben. Bisher haben 77 Institutionen Interesse bekundet. ICBC (Asia) hat sich BOC Hong Kong bei der Planung einer Bewerbung angeschlossen, während auch HSBC Interesse gezeigt hat. Brancheninsider glauben, dass Standard Chartered und BOC Hong Kong zu den Favoriten gehören, die voraussichtlich die erste Genehmigung vom Regulierer erhalten werden. Quelle: https://coinpedia.org/crypto-live-news/hkma-to-issue-limited-stablecoin-licenses/