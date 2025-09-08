Der Beitrag HKMA wird begrenzte Stablecoin-Lizenzen ausgeben erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) wird in ihrer ersten Runde nur eine begrenzte Anzahl von Stablecoin-Lizenzen vergeben, laut dem Hong Kong Economic Journal. Bisher haben 77 Institutionen Interesse bekundet. ICBC (Asia) hat sich der BOC Hong Kong bei der Planung einer Bewerbung angeschlossen, während HSBC ebenfalls Interesse gezeigt hat. Brancheninsider glauben, dass Standard Chartered und BOC Hong Kong zu den Favoriten gehören, die voraussichtlich die erste Genehmigung vom Regulierer erhalten werden.
Quelle: https://coinpedia.org/crypto-live-news/hkma-to-issue-limited-stablecoin-licenses/